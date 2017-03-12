Доступен релиз RetroShare 0.6.2 — платформы для конфиденциального обмена файлами и сообщениями при помощи шифрованной F2F-сети. В данной разновидности одноранговых сетей пользователи устанавливают прямые соединения только с доверенными пирами. Сборки подготовлены для Windows, FreeBSD и многих дистрибутивов GNU/Linux. Исходный код RetroShare написан на языке C++ с использованием тулкита Qt и распространяется под лицензией GPLv2+.

Основные изменения: Реализовано сквозное шифрование файлообмена при использовании анонимных туннелей.

Полностью переработана система кэширования файлов и распространения списков файлов.

Улучшен интерфейс, в т. ч. появилась возможность выбрать срок хранения сообщений в форумах.

Переработана система репутаций, реализованная в прошлой версии.

Обеспечена поддержка OpenSSL 1.1.0.

Устранено множество утечек памяти, потребление ОЗУ сократилось в 1,5-2 раза.

Временно приостановлено формирование сборок для macOS (пока не будет найден новый сопровождающий). Из планов отмечается переработка и унификация системы обмена сообщениями, доработка веб-интерфейса в рамках GSoC2017, выпуск клиента для Android, добавление возможности редактировать свои сообщения на форумах, реализация поддержки IPv6.

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