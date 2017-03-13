Вышла первая alpha-версия эмулятора Sony PlayStation 3 – RPCS3 0.0.2

mos> ненужное г.

Да ладно?

mos> гоночки и файтенги не нужны как класс от слова вообще.

Нужны. Вот только как это относится к сабжу? Они же и на ПК есть.

mos> а всяких пафосныхЪ экшонов на выжЫвание с псевдо открытым гейплеем и на ПК хоть опой ешь.

Как будто они есть на PS3.

mos> а все эти соснольные иконы типа шынмуе на поверку оказываются плоским мыльцом press X to win только в красивой обёртке.

В Demon's Souls попробуй поиграть. Посмотрю на то, как у тебя будет press x to win (потому, что реально там будет press x to die и fight like a real man to win, и у твоей задницы будет термоядерный взрыв от того, что press x to win со скайрима на ПК не прокатывает).