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НовостиOpen Source

Вышла первая alpha-версия эмулятора Sony PlayStation 3 – RPCS3 0.0.2

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RPCS3 – это эмулятор игровой консоли Sony PlayStation 3 (и возможно, в будущем, Sony PLayStation Vita). Не смотря на высокую производительность Cell BE и RSX, авторы RPCS3 уже смогли запустить около сотни игр, причем с частотой кадров от 30 до 60 FPS. В текущи момент RPCS3 является LLE (Low level emulation) эмулятором и требует firmware оригинальной консоли. В будущем планируется переход к HLE (High level emulation) и поэтому не будет нужна прошивка от PS3.

Лицензия под которой распространяется RPCS3 – GNU GPLv2.

Основные изменения по сравнению с версией RPCS3 0.0.1 Pre-Alpha:

  • Добавлена поддержка LLVM рекомпилятора для Power Processing Unit aka PPU (или его еще называют Power Processor Element aka PPE).
  • Улучшена точность эмуляции Synergistic Processing Unit aka SPU (или его еще называют Synergistic Processing Elements aka SPE).
  • Для SPU реализован планировщик задач, точки останова и точность эмуляции.
  • Множество улучшений связанных с LV2 syscall.
  • Исправлено несколько ошибок в эмуляции RSX (или RSX Reality Synthesizer – проприетарный GPU от компании NVidia).
  • Множество улучшений в видеоплагинах.
  • Добавлена начальна поддержка эмуляции Sony PlayStation Vita (к сожалению, пока ни одна игра не запускается на эмуляторе).
  • Добавлена автоматическая установка LLE-модулей (они будут нужны до тех пор, пока не будет переписана оригинальна прошивка PlayStation 3).
  • Добавлена поддержка расшифровки на лету MSELF, SDAT, EDAT и SPRX.
  • Добавлен установщик оригинальной прошивки из файла PS3UPDAT.PUP.
  • Исправлены несколько ошибок связанные с Linux версией.

Основные задачи на будущие релизы:

  • Краткосрочные задачи:
    • Добавить поддержку использования ускорения шифрования AES-NI.
    • Исправить оставшиеся ошибки связанные с Linux
    • Добавление Linux-сборок
  • Среднесрочные задачи:
    • Добавить поддерку Vulkan в Linux.
    • Добавить недостающие сисколы.
    • Добавить аудио модуль для Linux.
    • Добавить поддержку ASIO для Windows.
    • Улучшить SPU. Реализовать точный интерпретатор PPU.
    • Написать автоматические тесты и переписать GUI на Qt.
  • Долгосрочные задачи:
    • Добавить поддержку USB устройств
    • Полность переписать firmware PlayStation 3, это сделает возможным загрузку игр без оригинальной прошивки.
    • Реализовать поддержку сети
    • Добавить возможность использовать лицензионные диски для запуска игр с blu-ray привода на компьютере без оригинальной прошивки от PlayStation 3.

Видео запуска некоторых игр на Youtube.com

Запуск Demon's Souls
Запуск Atelier Meruru: The Apprentice
Запуск Atelier Totori : Alchemist of Arland
Запуск G-Force
Запуск God of War Collection
Запуск The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon
Запуск Tales of Symphonia Dawn of the New World
Запуск Virtua Fighter 5: Final Showdown

Список совместимости игр можно посмотреть на rpcs3.net по ссылке https://rpcs3.net/compatibility?s=1
Более подробную информации о аппаратно обеспечении PlayStation 3 можно узнать на psdevwiki.com по ссылке http://www.psdevwiki.com/ps3/Main_Page
Поддержать разработчиков можно на patreon.com по ссылке https://www.patreon.com/Nekotekina (Ivan Nekotekina, профиль на github.com https://github.com/Nekotekina – основной разработчик RPCS3, проживает в РФ)
Скачать исходный код RPCS3 можно с github.com по ссылке https://github.com/RPCS3/rpcs3

>>> Подробности

★★★★★

Проверено: JB ()

требует firmware оригинальной консоли

Добавлен установщик оригинальной прошивки из файла PS3UPDAT.PUP.

Я правильно понимаю, что это примерно как BIOS и ОС?

Radjah ★★★ ()
Ответ на: комментарий от JB

Ага, ты уже третий про Uncharted пишешь, нагуглил видео, вроде годно. Правда без геймпада на компе наверно не очень круто в это играть, интересно, как этого эмулятора (и ваще и линукса) с поддержкой геймпадов.

DELIRIUM ★★★★★ ()
Последнее исправление: DELIRIUM (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от lolrd

ненужное г. гоночки и файтенги не нужны как класс от слова вообще. а всяких пафосныхЪ экшонов на выжЫвание с псевдо открытым гейплеем и на ПК хоть опой ешь.
а все эти соснольные иконы типа шынмуе на поверку оказываются плоским мыльцом press X to win только в красивой обёртке.

mos ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от mos

mos> ненужное г.

Да ладно?

mos> гоночки и файтенги не нужны как класс от слова вообще.

Нужны. Вот только как это относится к сабжу? Они же и на ПК есть.

mos> а всяких пафосныхЪ экшонов на выжЫвание с псевдо открытым гейплеем и на ПК хоть опой ешь.

Как будто они есть на PS3.

mos> а все эти соснольные иконы типа шынмуе на поверку оказываются плоским мыльцом press X to win только в красивой обёртке.

В Demon's Souls попробуй поиграть. Посмотрю на то, как у тебя будет press x to win (потому, что реально там будет press x to die и fight like a real man to win, и у твоей задницы будет термоядерный взрыв от того, что press x to win со скайрима на ПК не прокатывает).

Quasar ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от DELIRIUM

Ага, ты уже третий про Uncharted пишешь, нагуглил видео, вроде годно. Правда без геймпада на компе наверно не очень круто в это играть, интересно, как этого эмулятора (и ваще и линукса) с поддержкой геймпадов.

если будет нормальная реализация эмуляции геймпада с помощью клавиатуры и мышки, то играть будет даже гораздо удобнее чем с геймпадом

JB ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от mos

mos> чой та? говна (приставок, их эмуляторов, мыльца и тупых скородрочеров) много, а я один такой, да.

Ты говоришь так, как будто ты не можешь оказаться говном.

Quasar ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от WARNING

WARNING> Так там же самый цимес в онлайне, не?

Это не цимес, а хороший бонус. Цимес там в том, что игра не пытается сюсюкаться, а сделана классически - в неё надо действительно играть, а не смотреть (как многие современные «игры» даже на ПК).

Quasar ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от JB

JB> если будет нормальная реализация эмуляции геймпада с помощью клавиатуры и мышки

Наверняка можно настроить. В крайнем случае подключить реальный геймпад не проблема.

JB> то играть будет даже гораздо удобнее чем с геймпадом

Для этого придумали Steam Controller.

Quasar ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Quasar

Они же и на ПК есть.

если ненужно уже есть то зачем ненужно еще и эмулировать? логику логику включай а.

В Demon's Souls попробуй поиграть.

очередной фетиш соснольшиков? сколько их было...
а взрывы задниц оставь себе. я абсолютно индефферентен и непредвзят. у таких взрывов не бывает по определению.)

там будет press x to die и fight like a real man to win

звучит прям как Blade of Darkness =р

mos ★★★★ ()
Open Source