Вышла первая alpha-версия эмулятора Sony PlayStation 3 – RPCS3 0.0.2

RPCS3 – это эмулятор игровой консоли Sony PlayStation 3 (и возможно, в будущем, Sony PLayStation Vita). Не смотря на высокую производительность Cell BE и RSX, авторы RPCS3 уже смогли запустить около сотни игр, причем с частотой кадров от 30 до 60 FPS. В текущи момент RPCS3 является LLE (Low level emulation) эмулятором и требует firmware оригинальной консоли. В будущем планируется переход к HLE (High level emulation) и поэтому не будет нужна прошивка от PS3.
Лицензия под которой распространяется RPCS3 – GNU GPLv2.
Основные изменения по сравнению с версией RPCS3 0.0.1 Pre-Alpha:
- Добавлена поддержка LLVM рекомпилятора для Power Processing Unit aka PPU (или его еще называют Power Processor Element aka PPE).
- Улучшена точность эмуляции Synergistic Processing Unit aka SPU (или его еще называют Synergistic Processing Elements aka SPE).
- Для SPU реализован планировщик задач, точки останова и точность эмуляции.
- Множество улучшений связанных с LV2 syscall.
- Исправлено несколько ошибок в эмуляции RSX (или RSX Reality Synthesizer – проприетарный GPU от компании NVidia).
- Множество улучшений в видеоплагинах.
- Добавлена начальна поддержка эмуляции Sony PlayStation Vita (к сожалению, пока ни одна игра не запускается на эмуляторе).
- Добавлена автоматическая установка LLE-модулей (они будут нужны до тех пор, пока не будет переписана оригинальна прошивка PlayStation 3).
- Добавлена поддержка расшифровки на лету MSELF, SDAT, EDAT и SPRX.
- Добавлен установщик оригинальной прошивки из файла PS3UPDAT.PUP.
- Исправлены несколько ошибок связанные с Linux версией.
Основные задачи на будущие релизы:
- Краткосрочные задачи:
- Добавить поддержку использования ускорения шифрования AES-NI.
- Исправить оставшиеся ошибки связанные с Linux
- Добавление Linux-сборок
- Среднесрочные задачи:
- Добавить поддерку Vulkan в Linux.
- Добавить недостающие сисколы.
- Добавить аудио модуль для Linux.
- Добавить поддержку ASIO для Windows.
- Улучшить SPU. Реализовать точный интерпретатор PPU.
- Написать автоматические тесты и переписать GUI на Qt.
- Долгосрочные задачи:
- Добавить поддержку USB устройств
- Полность переписать firmware PlayStation 3, это сделает возможным загрузку игр без оригинальной прошивки.
- Реализовать поддержку сети
- Добавить возможность использовать лицензионные диски для запуска игр с blu-ray привода на компьютере без оригинальной прошивки от PlayStation 3.
Видео запуска некоторых игр на Youtube.com
Запуск Demon's Souls
Запуск Atelier Meruru: The Apprentice
Запуск Atelier Totori : Alchemist of Arland
Запуск G-Force
Запуск God of War Collection
Запуск The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon
Запуск Tales of Symphonia Dawn of the New World
Запуск Virtua Fighter 5: Final Showdown
Список совместимости игр можно посмотреть на rpcs3.net по ссылке https://rpcs3.net/compatibility?s=1
Более подробную информации о аппаратно обеспечении PlayStation 3 можно узнать на psdevwiki.com по ссылке http://www.psdevwiki.com/ps3/Main_Page
Поддержать разработчиков можно на patreon.com по ссылке https://www.patreon.com/Nekotekina (Ivan Nekotekina, профиль на github.com https://github.com/Nekotekina – основной разработчик RPCS3, проживает в РФ)
Скачать исходный код RPCS3 можно с github.com по ссылке https://github.com/RPCS3/rpcs3
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