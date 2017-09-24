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НовостиPDA

Второе обновление прошивки UBports

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После того, как компания Canonical бросила разработку Ubuntu для мобильных устройств, проект UBports уже представил одно крупное обновление. И вот второе. Обновление доступно для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 5, Meizu MX4/PRO 5 и Bq Aquaris E5/M10. В будущем планируется добавить поддержку Nexus 4 и Nexus 7.

Итак, новшества:

  • Включение/выключение фонарика по клику на значок аккумулятора;
  • Переработан магазин приложений;
  • Переработана визуализация процесса загрузки;
  • Новые нескучные обои! (серьезно, optional custom backgrounds for scopes (the home-screen));
  • Возможность загрузки обновлений из двух источников: стабильного и нестабильного;
  • Устранены проблемы с камерой и GPS;
  • При подсоединению к внешнему экрану браузер больше не крашится;
  • Исправлено много ошибок, специфичных для устройств.

>>> Подробности

сам не ковырял, но говорят что оно не особо юзабельно, да и явных киллерфич нету. Зачем ворошат труп? С таким же успехом могли Maemo мучить.

liss21 ★★ ()

Включение/выключение фонарика по клику на значок аккумулятора

какой частью организма это было придумано? тогда, сделали бы уже, чтобы произвольное действие выполнялось от любого действия пользователя.

anonymous ()

Ну и какой смысл в системе?

Переработан магазин приложений

А в этом магазине есть что-то, что не порт гномопрограмм, хтмл в какой-нибудь обертке или швабодные игрушки?

При подсоединению к внешнему экрану браузер больше не крашится

Вау (нет)

Даже возможности запуска приложений с говноида нет. no gaemz, no appz...

ozz_is_here ()
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