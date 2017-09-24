Второе обновление прошивки UBports

После того, как компания Canonical бросила разработку Ubuntu для мобильных устройств, проект UBports уже представил одно крупное обновление. И вот второе. Обновление доступно для смартфонов OnePlus One, Fairphone 2, Nexus 5, Meizu MX4/PRO 5 и Bq Aquaris E5/M10. В будущем планируется добавить поддержку Nexus 4 и Nexus 7.
Итак, новшества:
- Включение/выключение фонарика по клику на значок аккумулятора;
- Переработан магазин приложений;
- Переработана визуализация процесса загрузки;
- Новые нескучные обои! (серьезно, optional custom backgrounds for scopes (the home-screen));
- Возможность загрузки обновлений из двух источников: стабильного и нестабильного;
- Устранены проблемы с камерой и GPS;
- При подсоединению к внешнему экрану браузер больше не крашится;
- Исправлено много ошибок, специфичных для устройств.
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