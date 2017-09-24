Второе обновление прошивки UBports

Ну и какой смысл в системе?



Переработан магазин приложений



А в этом магазине есть что-то, что не порт гномопрограмм, хтмл в какой-нибудь обертке или швабодные игрушки?



При подсоединению к внешнему экрану браузер больше не крашится



Вау (нет)



Даже возможности запуска приложений с говноида нет. no gaemz, no appz...