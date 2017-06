Бета-версия Cossacs 3 теперь доступна для Linux

13.06.2017 игра Cossacs 3 стала доступной для пользователей GNU/Linux.

Cossacs (Казаки) — культовая серия игр в жанре стратегии реального времени, которая начала свою историю 24 апреля 2001 года с части под названием «European Wars», выпущенной украинской компанией GSC Game World. Данная часть также получила 3 расширения: Art of War, Back to War и Campaign Expansion.

Вторая часть серии называлась «Napoleonic Wars» и была выпущена 15 апреля 2005 года. Получила расширение «Battle for Europe» в июне 2006.

Третья часть, была выпущена 13 сентября 2016 года. Уже успела получить 2 DLC: Days of Brilliance (13 ноября 2016), Rise to Glory (15 февраля 2017). 12 апреля 2017 был анонсирован третий DLC под названием «Стражи высокогорий» где будут добавлены новые юниты, шотландская кампания, «Личный помощник», а также шотландская нация для многопользовательской игры.