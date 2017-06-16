WPS Office 2016 for Linux

Но для среднего и малого бизнеса, и тем более дома - нахрен ни сдались все эти поделия



Монсенор, я смотрю, с таблицами работает из серии A1+B1 :) Для альтернативноодаренных скажу - сложная таблица в excel ставит практически все эти «офисы» раком к луне и заставляет ритмично подмахивать, подвисая :) Про документы word даже говорить нечего. Берем документ с оформленными верхним и нижним колонтитулами. Там обычно присуствуют такие штуки как картинка (для логотипа, еще какая фигня, ну и цветовое оформление. Открываем в ворде - все окей, гуд и все такое. Открываем в либре, блюем и закрываем. Т.е. для написание документика типа «курсовая васяна» оно годится, а вот для реальной работы - уже нет. Это я умолчу о проблемах с оглавлениями и т.п. Нет, оно может само с собой и зашибись работает, только беда в том, что основная масса работает в ms office. И это проблема. Это проблема даже для самого ms office, потому как одних форматов чертового excel до и больше. И это только версий для винды. А есть еще версии для mac и их тоже не так уж мало. И все они - поддерживаются до сих пор. В ms office... Как их поддерживают другие я не знаю, и, наблюдая картину с относительно сложными таблицами - уже и знать не хочу. Гляну еще лет через 5, мб что и сдвинется с места, а пока в сад, в сад, зоологический.