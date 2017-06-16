LINUX.ORG.RU
НовостиПроприетарное ПО

WPS Office 2016 for Linux

 ,


1

2

13 июня 2017 компания Kingsoft объявила о выпуске новой версии проприетарного офисного пакета WPS Office для операционных систем GNU/Linux, нацеленного на полную совместимость с форматами документов Microsoft Office. Заявлена совместимость с Fedora, CentOS, OpenSUSE, Ubuntu, Mint, Knoppix и другими дистрибутивами, поддерживающими архитектуры x86 и amd64.

Основные новшества новой версии:

  • функция совместного удалённого доступа к файлам;
  • функция поиска в приложениях Writer, Presentation и Spreadsheets;
  • улучшенная скорость доступа к файлам благодаря оптимизации операций ввода/вывода;
  • новые визуальные эффекты;
  • улучшение работы с гиперссылками при экспорте в формат PDF;
  • улучшение предпросмотра в приложении Presentation.

WPS Office распространяется в трёх различных вариантах подписки, включая бесплатную. С различиями можно ознакомиться здесь.

>>> Пресс-релиз

★★★★

Проверено: leave ()
1 2

2 года назад перешел на LibreOffice и не понимаю в чем смысл этих проприетарных офисов. Если вы корпорация в 100500 рыл, то да, там вам так просто никто не даст перевестись. Но для среднего и малого бизнеса, и тем более дома - нахрен ни сдались все эти поделия. LibreOffice идеально выполняет свои задачи.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

и не понимаю в чем смысл этих проприетарных офисов.

Поддерживаю. Считаю, что именно Libreoffice наиболее проработан и «отполирован» среди всех бесплатных. В WPS Office бесит «пестрота» интерфейса, не возможность его подстраивать под себя, частые глюки с русификацией, доставучая реклама..., ошибки с проверкой орфографии и...множество и множество косяков, которые пальцев рук перечислить не хватит. Кроме того, Libreoffice прекрасно работает с документами MS Office 2016, а у WPS Office, судя по их релизам - поддержка только до 2010 или 2013 -го добралась.

Odalist ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Odalist

Libreoffice прекрасно работает с документами MS Office 2016

Прекрасно — это потеряв все картинки?

Если нужна совместимость с MSO, то кроме MSO ничего нет, что логично.

a1batross ★★★★★ ()

Неожиданно! Совсем недавно была тема, в которой сообщалось, что они забили на Linux-приложение.

Странно, сообщили новость сейчас, а скачать предлагают альфа-версию выпущенную 2016-06-24.

grem ★★★★★ ()
Последнее исправление: grem (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от grem

Их пресс-релиз действительно от 13 июня 2017

Действительно, ты абсолютно прав — они именно версию указывают от 2016 года в самом пресс-релизе и дата альфы на странице загрузки на год уже протухла. Скачаю что ли, гляну...

mandala ★★ ()

Я правильно понимаю, в LO щас встроена фирменная проверка орфографии, которая всю жизнь была в MSO? А тогда в русской версии MSO какая сейчас стоит?

anonymous ()
Ответ на: комментарий от pkurg

Корежить разметку в документах

Корёжит разметку сам MSO (по отношению к тому, что написано в микрософтовских же спецификациях). Специально для того, чтобы с MSO было не уйти.

Orlusha ★★★★ ()

Оно, будучи максимально похожим клоном Microsoft Office, хорошо подойдёт домохозяйкам, по странному стечению обстоятельств оказавшимся на линуксе.
Зачем и кому ещё оно может быть нужно — слабо себе представляю.

gasinvein ()
Ответ на: комментарий от Orlusha

Корёжит разметку сам MSO (по отношению к тому, что написано в микрософтовских же спецификациях). Специально для того, чтобы с MSO было не уйти.

2010-й и 2013-й с 2007-м друг друга понимают отвратительно, слёт форматирования гарантирован.

Типичный представитель фанатиков. Сразу себе противоречит.

А 'несовместимость' между версиями офисов сделана ради какого хитрого плана?

fornlr ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Я правильно понимаю, в LO щас встроена фирменная проверка орфографии

Нет. Был плагин, причем условно платный для LO. Если не заглох.

Нашёл http://www.orfo.ru/download/

Кажись под LO оно загнулось.

fornlr ★★★★★ ()
Последнее исправление: fornlr (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от polozz

хваленая прекрасная совместимость с файлами созданными в MS Office - это правда?

Смотря с чем сравнивать. Естественно лучше в этом плане чем Libre Office. Ибо нелегко сразу на двух стульях сидеть при двух разных форматах. Ну собственно поэтому WPS не умеет открывать ODF документы.

По мне Only Office чуть получше по совместимости.

fornlr ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от fornlr

Как написал анонимус в первом комменте, Libreoffice идеально справляется с задачами офисного пакета. Если кровь из носу нужна 100% совместимость с форматами MSO - используй MSO (2013й вполне приемлемо работает под вайном). А это китайское чудо-то зачем нужно?

gasinvein ()
Ответ на: комментарий от batya

Механизм открытия файлов .docx с содержимом hello world с тех времен не поменялся. Как открывались нормально, так и продолжают.

А сложную разметку libreoffice как ломал, так и ломает. И адекватные люди научились это признавать и принимать, да...

Pinkbyte ★★★★★ ()
Последнее исправление: Pinkbyte (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Orlusha

Ты это знаешь. Я это знаю. И 100500 людей это тоже знает. Но тете Мане из булгахтерии как-то побарабану, ей нужно чтобы документ не превращался в кашу. Реалии таковы, увы и ах

Pinkbyte ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от fornlr

А 'несовместимость' между версиями офисов сделана ради какого хитрого плана?

Сложно вставлять палки в колеса так, чтобы у тебя всё работало, а у конкурентов нет и при этом не обосраться, очевидно же

Pinkbyte ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от polozz

хваленая прекрасная совместимость с файлами созданными в MS Office - это правда?

Нет, не правда. Ни один из альтернативных офисов до сих пор не умеет корректно считывать более-менее сложные документы, которые напичканы рисунками и формулами.

dadd ★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Твой libre office не всегда нормально открывает вордовские файлы, едет иногда все форматирование, а вот wps направлен в первую очередь на совместимость с doc/docx, что бы ничего не разъезжалось.

karton1 ★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Но для среднего и малого бизнеса, и тем более дома - нахрен ни сдались все эти поделия

Монсенор, я смотрю, с таблицами работает из серии A1+B1 :) Для альтернативноодаренных скажу - сложная таблица в excel ставит практически все эти «офисы» раком к луне и заставляет ритмично подмахивать, подвисая :) Про документы word даже говорить нечего. Берем документ с оформленными верхним и нижним колонтитулами. Там обычно присуствуют такие штуки как картинка (для логотипа, еще какая фигня, ну и цветовое оформление. Открываем в ворде - все окей, гуд и все такое. Открываем в либре, блюем и закрываем. Т.е. для написание документика типа «курсовая васяна» оно годится, а вот для реальной работы - уже нет. Это я умолчу о проблемах с оглавлениями и т.п. Нет, оно может само с собой и зашибись работает, только беда в том, что основная масса работает в ms office. И это проблема. Это проблема даже для самого ms office, потому как одних форматов чертового excel до и больше. И это только версий для винды. А есть еще версии для mac и их тоже не так уж мало. И все они - поддерживаются до сих пор. В ms office... Как их поддерживают другие я не знаю, и, наблюдая картину с относительно сложными таблицами - уже и знать не хочу. Гляну еще лет через 5, мб что и сдвинется с места, а пока в сад, в сад, зоологический.

DrRulez ()
Ответ на: комментарий от karton1

Ну и как в этом вашем замечательном WPS открыть документ с формулами??

В LibreOffice они открываются, как doc, так и docx, еще и конвертируются из одного формата в другой. WPS Office же формулы не поддерживает вообще. Зачем он тогда нужен.

curufinwe ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от curufinwe

В общем случае никак. Но если большая часть сложных документов не в .odt - то с либрой проще не связываться. Это суровая данность.

Говорю как человек, у которого куча классов для студентов, где стоит либра - ибо им больше не надо.

Но у бухов и руководства - MS Office. Ибо министерство и прочие большие дяди про Libreoffice и открытый формат .odt слышали чуть менее чем ничего.

Резюмируя: я не выгораживаю тут Microsoft - они те еще чудаки на букву «м». Но в сложившейся ситуации(которая сложилась в том числе как из-за их действий, так и из-за традиционного пофигизма в плане пиратства в этой стране в начале нулевых) приходится выбирать как в South Park: между клизмой и сэндвичем с дерьмом...

Pinkbyte ★★★★★ ()
Последнее исправление: Pinkbyte (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от fornlr

ну может не хочу обмазываться вайном? Почему нет?

Когда начинаешь общаться с клиентами, которые деньги платят ты используешь то, что использует клиент, а не то, что хочешь ты :) И, если, из-за того, что после твоих правок, присланного клиентом документа, он его видит криво у тебя срывается сделка, то тебе уже становится не до «хочу не хочу» «обмазываться вайном», чтоб запустить офис, тебе хочется ЖРАТЬ. И твоей семье хочется ЖРАТЬ. А нечего. Потому, как не хочется «обмазываться вайном». Хочу посмотреть на картину, как ты это свое нежелание обмазываться жене объясняешь :) На такое шоу можно реально билеты продавать. Или вон в реал тайме на ютуб транслировать. Ты про ютуб на заметку возьми, глядишь на бутерброд хватит :)

DrRulez ()
Ответ на: комментарий от Pinkbyte

Резюмируя: я не выгораживаю тут Microsoft - они те еще чудаки на букву «м». Но в сложившейся ситуации(которая сложилась в том числе как из-за их действий, так и из-за традиционного пофигизма в плане пиратства в этой стране в начале нулевых) приходится выбирать как в South Park: между клизмой и сэндвичем с дерьмом...

Так и есть.

curufinwe ★★★★ ()
1 2
Проприетарное ПО