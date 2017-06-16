WPS Office 2016 for Linux

13 июня 2017 компания Kingsoft объявила о выпуске новой версии проприетарного офисного пакета WPS Office для операционных систем GNU/Linux, нацеленного на полную совместимость с форматами документов Microsoft Office. Заявлена совместимость с Fedora, CentOS, OpenSUSE, Ubuntu, Mint, Knoppix и другими дистрибутивами, поддерживающими архитектуры x86 и amd64.
Основные новшества новой версии:
- функция совместного удалённого доступа к файлам;
- функция поиска в приложениях Writer, Presentation и Spreadsheets;
- улучшенная скорость доступа к файлам благодаря оптимизации операций ввода/вывода;
- новые визуальные эффекты;
- улучшение работы с гиперссылками при экспорте в формат PDF;
- улучшение предпросмотра в приложении Presentation.
WPS Office распространяется в трёх различных вариантах подписки, включая бесплатную. С различиями можно ознакомиться здесь.
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