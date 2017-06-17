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У ClamAV осталось одно российское зеркало для обновлений антивирусной базы

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Как выяснилось на местном форуме, в списке db.ru.clamav.net осталось всего одно работающее зеркало. Действительно, если попробовать забрать, например, последнее обновление daily-23481.cdiff, то отдаёт его только одно зеркало — 84.17.12.94. Учитывая, что рекомендуемый резервный вариант сейчас тоже указывает на db.ru.clamav.net, российские пользователи испытывают закономерные проблемы с обновлением баз (в случае, если freshclam настроен в соответствии с рекомендациями):

$ host database.clamav.net
database.clamav.net is an alias for db.local.clamav.net.
db.local.clamav.net is an alias for db.ru.clamav.net.

>>> Подробности

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Проверено: leave ()

Собственно говоря, новость в надежде на то, что найдутся заинтересованные поднять зеркала у себя. Я тоже подумаю.

AS ★★★★★ ()

А что нужно чтобы захостить зеркало? Просто накидать файликов чтобы были доступны по http? Откуда самому брать эти файлики - там иерархия зеркал(Tier-1, Tier-2 и т.д.)? Короче, руководство как всё это хозяйство подымать и к кому проситься чтобы зеркало зарегили, есть?

Pinkbyte ★★★★★ ()
Последнее исправление: Pinkbyte (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Pinkbyte

Короче, руководство как всё это хозяйство подымать и к кому
проситься чтобы зеркало зарегили, есть?

На сайте ClamAV бегло прочитал, там есть кое-что. Вдумчиво читать после выходных буду.

AS ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Pinkbyte

А что нужно чтобы захостить зеркало?

http://www.clamav.net/documents/mirrors

Нужен сервер с выделенным IP. На нем надо создать аккаунт, со входом по ssh ключам (туда будет приходить синхронизатор и по rsync обновлять базу). На диске сейчас используется около 1.5Г. Ну и отправить свои данные, чтобы твое зеркало подключили с существующему списку.

anonymous ()

Кстати, как временная мера, рекомендуется прописать во freshclam.conf что-то типа: 

DatabaseMirror db.ru.clamav.net
DatabaseMirror db.de.clamav.net
DatabaseMirror database.clamav.net
MaxAttempts 10
А то народ начал америкосовские сервера прописывать... И при любом раскладе в конце должен стоять database.clamav.net.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Паспорт, серия, номер, прописка...?

Кто же сейчас живет по прописке?

IP адрес сервера, логин/пароль ssh, e-mail для связи. В документации все написано. Только они тормозить могут невероятно долго (недели две).

anonymous ()

Зато у NOD32 for Linux с обновлениями - полный порядок. Если мышка начала перемещаться рывками, а жёсткий диск - активно работать, я начинаю искать, какая вкладка браузера отожрала память. И тут появляется «Вирусная база обновлена» и фризы прекращаются!

ZenitharChampion ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от mittorn

Да, флешки проверять. В контекстном меню есть кнопка проверки файла или директории (а если её нет, значить надо включить в настройках). А риал-тайм монитор один раз у меня ловил вирус - при попытке скачать один экзешник. Поэтому обновлять базы три раза в день в моём случае - слишком не нужно.

ZenitharChampion ★★★★★ ()
Последнее исправление: ZenitharChampion (всего исправлений: 5)
host database.clamav.net
database.clamav.net is an alias for db.local.clamav.net.
db.local.clamav.net is an alias for db.ru.clamav.net.
db.ru.clamav.net has address 62.140.250.250
db.ru.clamav.net has address 185.100.64.62
db.ru.clamav.net has address 62.181.33.229
db.ru.clamav.net has address 84.17.12.94
db.ru.clamav.net has address 176.9.33.188
db.ru.clamav.net has address 194.186.47.19
vlbiz ()
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