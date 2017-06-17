У ClamAV осталось одно российское зеркало для обновлений антивирусной базы

Как выяснилось на местном форуме, в списке db.ru.clamav.net осталось всего одно работающее зеркало. Действительно, если попробовать забрать, например, последнее обновление daily-23481.cdiff, то отдаёт его только одно зеркало — 84.17.12.94. Учитывая, что рекомендуемый резервный вариант сейчас тоже указывает на db.ru.clamav.net, российские пользователи испытывают закономерные проблемы с обновлением баз (в случае, если freshclam настроен в соответствии с рекомендациями):
$ host database.clamav.net
database.clamav.net is an alias for db.local.clamav.net.
db.local.clamav.net is an alias for db.ru.clamav.net.
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