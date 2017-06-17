У ClamAV осталось одно российское зеркало для обновлений антивирусной базы

Да, флешки проверять. В контекстном меню есть кнопка проверки файла или директории (а если её нет, значить надо включить в настройках). А риал-тайм монитор один раз у меня ловил вирус - при попытке скачать один экзешник. Поэтому обновлять базы три раза в день в моём случае - слишком не нужно.