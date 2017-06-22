Язык программирования D одобрен для принятия в GCC

Дэвид Эделсон (David Edelsohn), руководитель группы оптимизации GCC в IBM Research, объявил об одобрении включения рантайма и фронтенда для языка программирования D в состав GCC. Ментейнером назначен Ян Буклав (Iain Buclaw), основной разработчик GDC, работающий в Sociomantic Labs.

GDC это реализация компилятора языка D под лицензией GPL, использующая GCC бэкенд. Проект был основан Давидом Фридманом (David Friedman) в 2004 году. Сейчас разработкой руководит Ян Буклав, присоединившийся к проекту в 2009 году.

Какая версия GCC получит поддержку D пока неизвестно.

>>> Сайт проекта GDC

>>> Сообщение в рассылке GCC