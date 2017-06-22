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НовостиOpen Source

Язык программирования D одобрен для принятия в GCC

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Дэвид Эделсон (David Edelsohn), руководитель группы оптимизации GCC в IBM Research, объявил об одобрении включения рантайма и фронтенда для языка программирования D в состав GCC. Ментейнером назначен Ян Буклав (Iain Buclaw), основной разработчик GDC, работающий в Sociomantic Labs.

GDC это реализация компилятора языка D под лицензией GPL, использующая GCC бэкенд. Проект был основан Давидом Фридманом (David Friedman) в 2004 году. Сейчас разработкой руководит Ян Буклав, присоединившийся к проекту в 2009 году.

Какая версия GCC получит поддержку D пока неизвестно.

>>> Сайт проекта GDC

>>> Сообщение в рассылке GCC

★★

Проверено: leave ()

Хорошее дело, будет ещё один компилятор D. У меня в системе LMD стоит для сборки Tilix, а был бы D в GCC, возможно установка llvm и lmd не потребовалась бы, юзал бы D из поставки GCC.

lucentcode ★★★★★ ()

Ну наконец-то.

Неизвестно, насколько это поможет D увеличить свою популярность, но попытка заслуживает внимание.

Хотя я не знаю, насколько, скажем, поддержка Ады в gcc способствовала её живучести... ;)

hobbit ★★★★★ ()
Последнее исправление: hobbit (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от hobbit

На самом деле способствовала.

Иначе оно так бы и осталось тормозным говном для военных.

А сейчас мы имеем #Ada,#nogc,#memorysafety на микроконтроллерах, начиная с AVR, и заканчивая ARM.

Единственный недостаток Ады - сообщество: люди из сириусбизнеса с «закрытым» мышлением.

Были бы там хипсторы - парой-тройкой новых хипстерских недоязычков было бы меньше.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от lucentcode

Хорошее дело, будет ещё один компилятор D

gdc уже давно был и есть.

а был бы D в GCC, возможно установка llvm и lmd не потребовалась бы, юзал бы D из поставки GCC

apt-get install gdc

anonymous ()
Open Source