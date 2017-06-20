Вышел Debian 9 Edu

У Debian появилась новая редакция для школ, ранее известная под кодовым именем Skolelinux. Новая версия использует пакетную базу Stretch, заставку Plymouth, систему мониторинга Icinga, а также файловую систему для LTSP-терминалов NBD. Выпущены образы объемом 647 МБ и 5,4 ГБ.

Дистрибутив содержит установщик и для серверов, и для рабочих станций. Debian Edu адаптирован для бездисковых рабочих станций и тонких клиентов, загружающихся по PXE.

На выбор предлагаются следующие среды рабочего стола:

Gnome,

KDE,

XFCE,

LXDE,

MATE.

В поставку включено более 60 обучающих пакетов.

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