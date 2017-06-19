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НовостиDebian

Debian GNU/Hurd 2017

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18 Июня состоялся официальный релиз Debian GNU/Hurd 2017, основанный на Debian GNU/Linux 9 «Stretch».

На данный момент Debian GNU/Hurd доступен только для i386 архитектуры, с поддержкой около 80% пакетов Дебиана.

Основные изменения:

  • Ядра GNU Hurd и GNU Mach обновлены до версий 0.9 и 1.8 соответственно. Помимо множественных улучшений, они привносят повышенную стабильность при длительной работе под высокой нагрузкой.
  • Обновлен нативный fakeroot, который теперь используется для сборки пакетов, делая процесс быстрее и безопаснее.
  • Появилась возможность запуска subhurd'ов от непривилегированного пользователя, что обеспечивает простую и легкую виртуализацию.
  • Реализована поддержка памяти размером более 3GiB.

Установочные образы Debian GNU/Hurd 2017 представлены в трех вариантах: NETINST, CD и DVD. Также создан предустановленный образ, облегчающий задачу желающим попробовать Debian GNU/Hurd на виртуальной машине.

>>> Подробности



Проверено: leave ()

Поддержка памяти размером более 3GiB

Они такие милые и непосредственные - им настолько насрать на окружающую реальность, что их даже ругать не хочется :)

zabbal ()
Ответ на: комментарий от zabbal

Да не за что ругать, собственно. Монокультура опасна, а в наше неспокойное время запрещаторства монокультура Linux, как альтернатива ещё более лютой проприетарной монокультуре Microsoft, может оказаться самоубийством. В разработке ядра многое держится на личном авторитете Линуса, но он не вечен. Я уверен, что после того, как он отойдёт от дел по естественным причинам начнётся такое шапито с захватом контроля над разработкой, что «живые позавидуют мёртвым». Наличине нескольких альтернатив разной степени живости может спасти индустрию и тех из нас, кто не успеет уйти на пенсию, от очень незавидной участи. Моё мнение таково, что Linux уже доказал свою жизнеспособность, а потому можно некоторую часть усилий потратить на помощь альтернативам от GNU/Hurd до *BSD. И уж точно, не стоит с них смеяться и мешать.

anonymous ()

Отличная новость, обязательно погоняю в виртуалке.

А те, кто тут стебётся или ловит ха-ха от упоминания 3 гигабайт, ведут себя как латентные виндузятники (и даже не факт, что латентные). Линукс тоже не сразу строился.

«Делай своё дело, и будь что будет»! (кажется, Марк Аврелий)

hobbit ★★★★★ ()

Ну и зачем оно нужно ?

Разумеется реальные достоинства помимо маркетингового буллшита «повышенную стабильность при длительной работе под высокой нагрузкой».

vblats ()

Мде, новости про всякие ненужниксы аппрувят, а про вайн или Поттеринга — нет.

И дабы не оффтоп: у них свои репы? И поддерживается ли оно?

batya ()
Ответ на: комментарий от hobbit

Линукс тоже не сразу строился

Олол, Hurd появился на год раньше Линукса, и в то время как Линукс зохватил полмира, Hurd учится видеть больше 3 Гб оперативки. Где-то к 2170 году Hurd достигнет функциональности Linux 2.2, ну а чо, куда торопиться-то?

alexferman ()
Ответ на: комментарий от alexferman

Не надо упрощать. Hurd просто забросили, когда линукс взлетел. Ядро было маленькое, компы тоже слабенькие.

А теперь линукс разжирел, мощность современных компов вполне позволяет эффективно работать с микроядрами (пример - QNX), и люди задумываются, не заменить ли кусок монолита на решение, которое может оказаться более управляемым (в теории). Поэтому Hurd откопали и потихоньку пилят. Допилят ли - посмотрим. В любом случае попытка устроить по этому поводу клоунаду в первую очередь характеризует самих клоунов.

hobbit ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от vblats

реальные достоинства помимо маркетингового буллшита

Разупорись, этому проекту до какого-либо «маркетинга» ещё далеко. Это в первую очередь исследовательский проект, нацеленный даже не на завтра, а на послезавтра.

hobbit ★★★★★ ()
Последнее исправление: hobbit (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от anonymous

Я уверен, что после того, как он отойдёт от дел по естественным причинам начнётся такое шапито с захватом контроля над разработкой, что «живые позавидуют мёртвым».

Скорее всего, просто появится два-три крупных форка ядра, возможно с переименованием, так как linux вроде бы tm Торвальдса.

praseodim ★★ ()
Ответ на: комментарий от hobbit

Поэтому Hurd откопали и потихоньку пилят

Оно как был мёртвым, так и остаётся им.

В любом случае попытка устроить по этому поводу клоунаду в первую очередь характеризует самих клоунов.

Ну ваши маняфантазии про жирность и откапывание это аналитика высшего уровня, да.

alexferman ()
Ответ на: комментарий от hobbit

Разупорись, этому проекту до какого-либо «маркетинга» ещё далеко. Это в первую очередь исследовательский проект, нацеленный даже не на завтра, а на послезавтра.

Спасибо за ответ, я так и думал что это очередное ненужно.

vblats ()

Hurd - это последнее пристанище линуксоидов, если вдруг Линус решит резко изменить лицензионную политику ядра в сторону проприетарщины ... зря смеётесь. Над Линусом тоже когда-то смеялись.

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь./Махатма Ганди/

Desmond_Hume ★★★★ ()
Debian