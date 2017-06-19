18 Июня состоялся официальный релиз Debian GNU/Hurd 2017, основанный на Debian GNU/Linux 9 «Stretch».
На данный момент Debian GNU/Hurd доступен только для i386 архитектуры, с поддержкой около 80% пакетов Дебиана.
Основные изменения:
- Ядра GNU Hurd и GNU Mach обновлены до версий 0.9 и 1.8 соответственно. Помимо множественных улучшений, они привносят повышенную стабильность при длительной работе под высокой нагрузкой.
- Обновлен нативный fakeroot, который теперь используется для сборки пакетов, делая процесс быстрее и безопаснее.
- Появилась возможность запуска subhurd'ов от непривилегированного пользователя, что обеспечивает простую и легкую виртуализацию.
- Реализована поддержка памяти размером более 3GiB.
Установочные образы Debian GNU/Hurd 2017 представлены в трех вариантах: NETINST, CD и DVD. Также создан предустановленный образ, облегчающий задачу желающим попробовать Debian GNU/Hurd на виртуальной машине.
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