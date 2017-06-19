Debian GNU/Hurd 2017

Отличная новость, обязательно погоняю в виртуалке.

А те, кто тут стебётся или ловит ха-ха от упоминания 3 гигабайт, ведут себя как латентные виндузятники (и даже не факт, что латентные). Линукс тоже не сразу строился.

«Делай своё дело, и будь что будет»! (кажется, Марк Аврелий)