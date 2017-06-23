digiKam 5.6

Состоялся очередной релиз программы-редактора и каталогизатора фотографий. Изменения в новой версии:
- через меню инструментов digiKam и showFoto можно создать Веб-фотогалерею для просмотра в любом браузере, использующую HTML и JavaScript;
- там же доступна утилита для создания видеослайдшоу с выбором формата, кодека, разрешения и прочих параметров, а также эффектами перехода;
- возможно полноценное обслуживание базы MySQL, включая проверку целостности и чистку от ненужных записей - раньше это было возможно только для SQLite;
- гибкое группирование объектов - теперь по умолчанию digiKam спрашивает, как именно обрабатывать группы фотографий;
- более широкое распознавание дополнений и более гибкая работа с ними;
- в bundle-версиях программы полностью восстановлена работа закладок геолокации.
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