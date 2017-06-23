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НовостиKDE

digiKam 5.6

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Состоялся очередной релиз программы-редактора и каталогизатора фотографий. Изменения в новой версии:

  • через меню инструментов digiKam и showFoto можно создать Веб-фотогалерею для просмотра в любом браузере, использующую HTML и JavaScript;
  • там же доступна утилита для создания видеослайдшоу с выбором формата, кодека, разрешения и прочих параметров, а также эффектами перехода;
  • возможно полноценное обслуживание базы MySQL, включая проверку целостности и чистку от ненужных записей - раньше это было возможно только для SQLite;
  • гибкое группирование объектов - теперь по умолчанию digiKam спрашивает, как именно обрабатывать группы фотографий;
  • более широкое распознавание дополнений и более гибкая работа с ними;
  • в bundle-версиях программы полностью восстановлена работа закладок геолокации.

>>> Подробности



Проверено: leave ()

там же доступна утилита для создания видеослайдшоу с выбором формата, кодека, разрешения и прочих параметров, а также эффектами перехода;

Ух ты! Мегафича!

MumiyTroll ()
KDE