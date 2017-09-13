digiKam 5.7.0

12 сентября 2017 года вышло очередное обновление приложения для каталогизации и обработки фото-файлов digiKam.
Помимо очередной порции исправления ошибок, появились несколько улучшений.
- Добавлен новый инструмент «Print Creator» ― мастер печати нескольких фотографий на одном листе в различной компоновке. Результат может быть отправлен напрямую на принтер, в GIMP или сохранён в файл. Инструмент доступен из меню всех режимов работы приложения.
- Добавлен инструмент отправки файлов по e-mail (через e-mail клиент). Инструмент подддерживает задание ограничения размера письма, переконвертацию файлов «на лету» и удаление метаданных из них. Поддерживаются следующие e-mail клиенты: balsa, claws-mail, kmail, evolution, netscape, sylpheed, thunderbird.
- После внесённых в Hugin 2017 изменений, по сравнению с его прошлыми выпусками, он стал несовместим с digiKam. В данном обновлении это исправлено.
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