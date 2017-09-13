digiKam 5.7.0

посидишь, посмотришь, как дурак, минут 20 на пустой экран, да и снесешь к чортовой матери а люди старались, программировали, ночей не спали вглядываясь красными глазами в бескрайнюю глубь четырнадцатидюймовых ЭЛТ-мониторов

Проблемы некоторых KDE-программ в отсутствии вменяемого проектирования. Программистов куча, а человека, который им бы указывал что именно и как делать — нету. Ну и жирные KDE-зависимости ещё. Наверняка этот digiKam тянет за собой Akonadi и MySQL, в который сохраняет все эти превьюшьки.

Так что для профессиональных фотографов по качеству этот софт вряд ли подойдёт. А вот чтобы каталогизировать пару семейных альбомов — вполне.