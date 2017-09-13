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digiKam 5.7.0

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12 сентября 2017 года вышло очередное обновление приложения для каталогизации и обработки фото-файлов digiKam.

Помимо очередной порции исправления ошибок, появились несколько улучшений.

  • Добавлен новый инструмент «Print Creator» ― мастер печати нескольких фотографий на одном листе в различной компоновке. Результат может быть отправлен напрямую на принтер, в GIMP или сохранён в файл. Инструмент доступен из меню всех режимов работы приложения.
  • Добавлен инструмент отправки файлов по e-mail (через e-mail клиент). Инструмент подддерживает задание ограничения размера письма, переконвертацию файлов «на лету» и удаление метаданных из них. Поддерживаются следующие e-mail клиенты: balsa, claws-mail, kmail, evolution, netscape, sylpheed, thunderbird.
  • После внесённых в Hugin 2017 изменений, по сравнению с его прошлыми выпусками, он стал несовместим с digiKam. В данном обновлении это исправлено.

>>> Подробности

★★★★★

Проверено: Shaman007 ()

После того как из кипи убрали отправку на фейсбуки с инстаграмами и покоцали шоуфото- не интересно. Главная фича на которую надеялся - распознавание лиц, делает совсем не то, что я хотел. Так что, больше не нужен этот меганедокомбайн.

Chelobaka ★★★ ()
Ответ на: комментарий от alexferman

По любому, комп сгорел вчера. Сын спалил. А по этому мне пришлось отдать свой комп жене. Пишу теперь с мобилки, воюя с автоисправлениями. (Как эту гадость отключить?)

Chelobaka ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Chelobaka

За эту кнопку отвечает kipi-plugins, который релизится вместе с сабжем, но в дистрах может поставляться отдельно. Если имеется конфликт версий, плагины скорее всего не подхватятся.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от ist76

Скорее всего она, если ты натравил её на каталог с кучей-кучей фотографий. Она же данные о них в базу данных запихивает, поэтому, если фотографий много, придётся долго ждать.

grem ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от grem

вот бы она ещё это делала в фоне, как какая-нибудь, светлой памяти, Picasa
а то поставил софтину, запустил, потирая ручонки
думаешь: «щас мышкой потыкаю, кнопки подавлю», даже возбуждение какое-то в теле
а оно базу данных генерирует
посидишь, посмотришь, как дурак, минут 20 на пустой экран, да и снесешь к чортовой матери
а люди старались, программировали, ночей не спали вглядываясь красными глазами в бескрайнюю глубь четырнадцатидюймовых ЭЛТ-мониторов

ist76 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от ist76

посидишь, посмотришь, как дурак, минут 20 на пустой экран, да и снесешь к чортовой матери а люди старались, программировали, ночей не спали вглядываясь красными глазами в бескрайнюю глубь четырнадцатидюймовых ЭЛТ-мониторов

Проблемы некоторых KDE-программ в отсутствии вменяемого проектирования. Программистов куча, а человека, который им бы указывал что именно и как делать — нету. Ну и жирные KDE-зависимости ещё. Наверняка этот digiKam тянет за собой Akonadi и MySQL, в который сохраняет все эти превьюшьки.

Так что для профессиональных фотографов по качеству этот софт вряд ли подойдёт. А вот чтобы каталогизировать пару семейных альбомов — вполне.

EXL ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от ist76

Тогда тебе повезло, интерфейс там не самый удобный. Обрабатывать то можно, неторопливо, но уж больно они любят прятать инструменты и фильтры в раскрывающихся списках. Раскроешь парочку и сидишь скролишь потом между нужными. Как-то всё громоздко.

grem ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от EXL

Аконади не тянет, они на kf пересели и много переписали для кроссплатформенности. Из-за этого kipiplugins обеднели. А SQL да, есть там.

grem ★★★★★ ()
Последнее исправление: grem (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от grem

может у меня просто коллекция фото голых девок из интернета, и я на них д их смотрю иногда
в любом случае, неприятное начало знакомства с софтом

ist76 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от grem

Скорее всего она, если ты натравил её на каталог с кучей-кучей фотографий. Она же данные о них в базу данных запихивает, поэтому, если фотографий много, придётся долго ждать.

В этом плане только Shotwell себя адекватно ведет (наравне с Picasa)

Moderators ()
Ответ на: комментарий от alexferman

проблемы твоего дистрибутива.

Возможно, хотя бы в debian и производных, можно не ставить какие-нибудь «recommends». Там любят даже простыне приложэения на кучу пакетов разбивать.

grem ★★★★★ ()
Последнее исправление: grem (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от AP

спасибо, подписался

я человек простой - что вокруг вижу, то пою
я не очень знаю, что там и как внутри, но иногда способен описать словами то, что я вижу и свои от этого переживания
если вдруг это иногда кому-то интересно или побуждает к дискуссии - офигенно!

ist76 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от alexferman

У pacman самые адекватные зависимости из бинарных пакетников

Ты только что жаловался на наличие неадекватных зависимостей

Очень смешно

Зато можно не тащить совсем уж всё, как у тебя

grem ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от grem

Ты только что жаловался на наличие неадекватных зависимостей

Я не жаловался, просто обозначил факт

Зато можно не тащить совсем уж всё, как у тебя

Это не про дебиан

alexferman ()
Ответ на: комментарий от alexferman

в текущем стейбле я marble в зависимостях не вижу: https://packages.debian.org/stretch/digikam

но не исключаю, что он там вшит. С другой стороны, он есть отдельно.

grem ★★★★★ ()
Последнее исправление: grem (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от grem

Ну, пакеты пакетят пакетчики, от них и зависит, что считается обязательным, а что можно опустить. В целом в арче с зависимостями действительно лучше, не раз радовал меня, но конкретно дигикам собран вот таким вот комом, даже шоуфото вшит. С другой стороны меня когда-то убило, что в дебьяне и убунте cheese тянет пол гнома и гномоприложений по обязательным зависимостям. Так что, везде бывают перекосы. Однако, как в арче легко откатывать пакеты... Дебьяну такое никогда не приснится.

Chelobaka ★★★ ()
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