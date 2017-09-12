GNU Emacs 25.3 с устранением давней уязвимости, позволяющей файлу (письму) исполнять любой код

Представлен экстренный выпуск GNU Emacs 25.3, устраняющий уязвимость в enriched-mode, позволяющую злоумышленнику сформировать файл (к примеру, электронное письмо), при отображении которого в Emacs будет исполнен произвольный код.

Уязвимости подвержены все версии, начиная с 19.29.

Не желающие обновляться могут просто занулить уязвимую функцию, отключив таким образом поддержку text/enriched:

(eval-after-load "enriched" '(defun enriched-decode-display-prop (start end &optional param) (list start end)))

(добавить в инициализационный файл)

text/enriched — альтернативный HTML и ныне едва ли кем используемый SGML-подобный формат, описанный в RFC 1896, и предназначавшийся в первую очередь именно для разметки электронных писем.

>>> Дифф

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