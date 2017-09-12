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Релиз Blender 2.79

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Состоялся релиз Blender 2.79, последней версии ветки 2.7х. Перед выходом следующей знаковой версии (2.80 ожидается в 2018 году) разработчики порадовали пользователей колоссальными новшествами:

  • Denoising, или шумодав — убирает шум из рендера, по возможности сохраняя детали изображения, что может значительно сократить время рендеринга.
  • Filmic color management — новый метод управления цветом для большей фотореалистичности и лучшей поддержки высокого динамического диапазона.
  • Principled BSDF — новый шейдер для рендер-движка Cycles, представляет собой PBR-шейдер, совместимый с большинством шейдеров в других графических движках (Unreal Engine 4, Unity 5+). Все настройки глянцевости, металличности и подповерхностного рассеивания в одном узле.
  • Shadow catcher — «ловец» теней, используется для того, чтобы при рендере на прозрачном фоне также оставалась и тень от объекта.
  • Ускорение рендера на OpenCL и приближение его по скорости и возможностям (подповерхностное рассеивание, волюметрики) к таковому на Nvidia CUDA.

Как всегда, множество других, более мелких, изменений и нововведений. Традиционно, программа доступна для платформ Linux, Windows и OSX.

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Проверено: Shaman007 ()

Filmic color management — новый метод управления цветом для большей фотореалистичности и лучшей поддержки высокого динамического диапазона.

Разве это не пофикшенная конфигурация OCIO, которому в блендере сто лет в обед?

AP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от AP

Мне больше всего понравилось вот это «новшество»...

When using the add-on Rigify, please note:

  • Compatibility is broken for this release. There’s no guarantee rigs created in previous Blender versions will work correctly.
  • Rigs created in Blender 2.78 may not be compatible with 2.79.
  • Rigs created in Blender 2.77 may still work.
  • Save your work before attempting upgrading your rigs.

Отдельное «спасибо» разрабам за изменения в API: хотя и добавили новые возможности в кастомизации дополнений, теперь в версии 2.79 некоторые из дополнений (в том числе над которыми работаю я сам) перестают работать, хотя в версии 2.78 эти же дополнения работали отлично...

Надеюсь, может в 2.79a, 2.79b и 2.79c пофиксят как-то эти «улучшения»

atsym ★★★ ()
Последнее исправление: atsym (всего исправлений: 2)

Ускорение рендера на OpenCL и приближение его по скорости и возможностям (...) к таковому на Nvidia CUDA.

Он наконец-то заработает на 5750 со «свежими» драйверами 15.12? (С открытыми, думаю, по-прежнему нет.)

gag ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Bruce_Lee

Для этого надо из блендера выкинуть блендер и написать новый блендер, который уж точно будет не совместим со старым.

П.с. Видел один воксельный движок, опенсорсный, который забросили потому что никто не помогал. Ни в игры не вставляли, ни скульптор на нём не делали, так и кончился. А вы всё из Бендера хотите Кедавра сделать.

Chelobaka ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Bruce_Lee

А при чем тут он? Он делался изначально с оглядкой на данную технологию, а блендер несёт на себе наследие древних технологий и взглядов. Это и плохо и хорошо, он вещь в себе, не надо пытаться из полигонального редактора пытаться выдавить кад, редактор схем, воксели и т.д. Для этого он должен перестать быть собой, прощайте все старые сцены, прощайте тонны скриптов и всё окружение!

Chelobaka ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Chelobaka

П.с. Видел один воксельный движок, опенсорсный, который забросили потому что никто не помогал. Ни в игры не вставляли, ни скульптор на нём не делали, так и кончился. А вы всё из Бендера хотите Кедавра сделать.

Тут во Freestyle сообществе уже планы на новый движок есть, так как в 2.8 Freestyle уже не будет работать.

O02eg ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Chelobaka

Так я их не сравниваю, просто спрашиваю видел ли, использовал ли б-жественное пальто, на линуксе работает отлично.

По сути, наличие пальто для линукса, делает возможным и желанным его (линукса) использование на полнофункциональных графических рабочих станциях.

Bruce_Lee ()
Ответ на: комментарий от Bruce_Lee

Я скульптингом не занимаюсь. Так, ковырял пару раз это «пальто», но надо вникать, а мне лень, ведь для моих целей блендера ПОЧТИ хватает (я из лагеря сторонников неразрушающего редактирования и прочей околокадовской фигни)

Chelobaka ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Chelobaka

LeoCAD в роли 'voxel' modeller

П.с. Видел один воксельный движок, опенсорсный,

Кстати, а ведь если допилить немного LeoCAD и сделать библиотеку вокселей в формате LDraw, то можно было бы создать вполне себе пригодный редактор воксельных 3D моделей

https://github.com/leozide/leocad

atsym ★★★ ()
Последнее исправление: atsym (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Chelobaka

Я понимаю, из велосипеда тоже можно сделать трактор, выкинув всё от велосипеда и поставив всё от трактора

Это суть дополнений для Blender

atsym ★★★ ()
Последнее исправление: atsym (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от O02eg

Фристайл классный, но сделать в нём хорошую анимацию намного сложнее, чем добиться красивой статической картинки, потому что он каждый новый кадр перерисовывает заново, а не пытается использовать векторы из предыдущей картинки. Поэтому сделать что-то не в стиле хаотичных набросков очень трудно. Видел несколько действительно классных рендеров, но как только начинается анимация - ахтунг.

Chelobaka ★★★ ()
Ответ на: комментарий от atsym

Ты серьёзно думаешь, что воксельный движок леокада потянет хоть сколько-то серьёзную модель?

И плагины в блендере расширяют возможности, а не изменяют их на корню.

Хотите устраивать воксельные вакханалии в блендере? пожалуйста, но в виде расширения, не ломая формата самого блендера.

Chelobaka ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Chelobaka

Ты серьёзно думаешь, что воксельный движок леокада потянет хоть сколько-то серьёзную модель?

Этот вопрос больше относится к железу твоего ПК, чем к движку LeoCAD. Потянет-ли твой ПК сколько-нибудь сложную модель?

Модели для тестирования в форматах .mpd/.lxf можно взять здесь

http://www.eurobricks.com/forum/index.php?/forums/topic/48285-key-topic-offic...

Ты хоть открывал LeoCAD последних версий? (смотри ссылки на AppImage в конце логов крайних билдов на Travis CI)

http://travis-ci.org/leozide/leocad/builds

atsym ★★★ ()
Последнее исправление: atsym (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от AP

Техническое моделирование в полигональном моделлере - это бред. Пытающихся так жить надо сразу в дурку, а не спонсировать на патреонах их психические расстройства.

Chelobaka ★★★ ()

Ускорение рендера на OpenCL и приближение его по скорости и возможностям (подповерхностное рассеивание, волюметрики) к таковому на Nvidia CUDA.

ненужная фигня, все равно оно не догонит и не прегонит, лучше добавили бы поддержку про-видеокарт...

LinuxDebian ★★ ()
Ответ на: комментарий от AP

Мне вот интересно: неужели mechanical blender настолько никому не нужен, что у его автора ни одного патрона на патреоне?

Тут скорее проблема в известности - мало кто знает что такое «Mechanical Blender»

Да и сам автор даже не удосужился ещё пока добавить в репозитарий...

https://github.com/mauge123/mechanical-blender

... ссылку на оф.сайт.

http://www.mechanicalblender.org

Да и сборки желательно держать посвежее... (с марта 2017 бинарные сборки не обновлялись)

http://www.mechanicalblender.org/static/download.html

atsym ★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Blender - это мощь. 3D-макс давно соснул.

3D макс всегда сосал, им же невозможно пользоваться интерфейс просто инопланетный, вот другое дело maya, но после того, как она перешла от Alias в Autodesk они интерфейс испортили, а хотя мне казалось один из самых лучших и интуитивно понятных... Но блендер крут, все тоже самое что maya может, просто надо выучить пару хоткеев, чтобы было удобно работать ))

Int64 ★★ ()
Ответ на: комментарий от Int64

3D макс всегда сосал, им же невозможно пользоваться интерфейс просто инопланетный, вот другое дело maya, но после того, как она перешла от Alias в Autodesk они интерфейс испортили, а хотя мне казалось один из самых лучших и интуитивно понятных... Но блендер крут, все тоже самое что maya может, просто надо выучить пару хоткеев, чтобы было удобно работать ))

Согласен, в максе пробовал научиться в 3D-анимацию, но после месяца борьбы с интерфейсом понял, что это создано не для человека. Потом к счастью попался Blender, за неделю привык к интерфейсу, только спустя пол года понял, что оно с открытыми исходниками и можно добавлять свои фичи, написал нужный мне плагинчик для оптимизации своей работы. Классная прога. :)

anonymous ()

Shadow Catcher

Video encoding: addition of a Constant Rate Factor (CRF) mode

Нунаканецто! Не релиз, а подарок!

Какие же они, всё-таки, молодцы. Ушёл донатить сотни нефти.

anonymous ()
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