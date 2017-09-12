Релиз Blender 2.79

Мне больше всего понравилось вот это «новшество»...

When using the add-on Rigify, please note: Compatibility is broken for this release. There’s no guarantee rigs created in previous Blender versions will work correctly.

Rigs created in Blender 2.78 may not be compatible with 2.79.

Rigs created in Blender 2.77 may still work.

Save your work before attempting upgrading your rigs.

Отдельное «спасибо» разрабам за изменения в API: хотя и добавили новые возможности в кастомизации дополнений, теперь в версии 2.79 некоторые из дополнений (в том числе над которыми работаю я сам) перестают работать, хотя в версии 2.78 эти же дополнения работали отлично...

Надеюсь, может в 2.79a, 2.79b и 2.79c пофиксят как-то эти «улучшения»