Состоялся релиз Blender 2.79, последней версии ветки 2.7х. Перед выходом следующей знаковой версии (2.80 ожидается в 2018 году) разработчики порадовали пользователей колоссальными новшествами:
- Denoising, или шумодав — убирает шум из рендера, по возможности сохраняя детали изображения, что может значительно сократить время рендеринга.
- Filmic color management — новый метод управления цветом для большей фотореалистичности и лучшей поддержки высокого динамического диапазона.
- Principled BSDF — новый шейдер для рендер-движка Cycles, представляет собой PBR-шейдер, совместимый с большинством шейдеров в других графических движках (Unreal Engine 4, Unity 5+). Все настройки глянцевости, металличности и подповерхностного рассеивания в одном узле.
- Shadow catcher — «ловец» теней, используется для того, чтобы при рендере на прозрачном фоне также оставалась и тень от объекта.
- Ускорение рендера на OpenCL и приближение его по скорости и возможностям (подповерхностное рассеивание, волюметрики) к таковому на Nvidia CUDA.
Как всегда, множество других, более мелких, изменений и нововведений. Традиционно, программа доступна для платформ Linux, Windows и OSX.
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