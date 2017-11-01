Blend4Web 17.10

Вышла новая версия открытого фреймворка Blend4Web, предназначенного для создания браузерных 3D-приложений.
В этом релизе:
- Новые возможности редактора логики. Теперь пользователи могут создавать и вызывать свои функции с помощью специальных нод Define Function и Call Function. Это позволит более удобно структурировать логику приложений. Также была добавлена нода Switch, которая реализует одноименную логическую конструкцию.
- Новый режим визуализации. Добавлен формат Side-by-side для вывода контента с разделением картинки на две части. Выбор этого режима также доступен в стандартном плеере Blend4Web. Реализация Side-by-side позволяет использовать те AR/VR-устройства, которым он необходим. Например, очки дополненной реальности Epson Moverio BT-300.
- Началась подготовка к реализации PBR-модели. Разработчики движка заявили, что в Blend4Web будет реализован не просто metal-roughness PBR, a Диснеевская шейдерная модель и связанная с ней нода Principled BSDF рендера EEVEE. Начиная с этого релиза, разработчики подготовили обновленный алгоритм работы нод Diffuse BSDF и Glossy BSDF рендера Cycles, которые находятся в основе будущего PBR-шейдера.
- В физический движок была добавлена возможность управления вектором гравитации.
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