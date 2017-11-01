Вышла новая версия CloudStack-UI 1.49.13

СloudStack-UI - open source проект по разработке альтернативного интерфейса для Apache CloudStack. 31 октября 2017 года вышел долгожданный релиз CloudStack-UI версии 1.49.13, в которой представлены значительные функциональные изменения.

1. Управление общими группами безопасности

В данном релизе появилась возможность использования разделяемых групп безопасности при работе с ВМ. Теперь пользователь может создавать группы, комбинируя различные правила шаблонов и использовать группы безопасности, разделяемые с другими ВМ. Управление правилами групп безопасности разделено на режим «просмотра», в котором пользователь может выполнять фильтрацию по типам правил и протоколов, и режим редактирования.

2. Изменения в управлении хранилищем

Root-диски теперь визуально отличаются от data-дисков. Также появилась опция отображения только свободных дисков - в определенных ситуациях это значительно экономит время пользователя.

3. Описание для SSH-ключей

Добавлена возможность задавать описание для SSH-ключей. Данный функционал полезен для пользователей с точки зрения добавления необходимой семантики.

4. Отображение системных тегов в деталях ВМ

Теперь пользователю доступна возможность отключения отображения системных тегов в деталях ВМ. Новый функционал полезен, так как помогает избежать случайных нежелательных изменений. Если пользователь отключил отображение данных тегов, система запомнит это и в следующих раз теги также будут скрыты.

5. Улучшенное поведение после создания ВМ

Улучшен UX при создании виртуальной машины. Теперь пользователь теперь имеет доступ к полному списку всех этапов создания ВМ, что при возникновении ошибки что при возникновении ошибки позволяет понять, на каком этапе она произошла. При создании ВМ в интерактивном режиме пользователь обычно планирует совершить с ней какие-то действия сразу после создания,поэтому в зависимости от источника установки (ISO или шаблон) система помимо информации о логине, пароле и IP машины сразу позволяет получить доступ к интерфейсу взаимодействия с виртуальной машиной. В настоящее время поддерживаются:

VNC консоль

WebShell, если ВМ имеет тег csui.vm.auth-mode со значением SSH. Для конфигурации доступа к ВМ при помощи WebShell обратитесь к wiki

Доступ по HTTP, если ВМ имеет тег csui.vm.auth-mode со значением HTTP. Для конфигурации доступа к ВМ по HTTP обратитесь к wiki

6. Управление паролями ВМ

Система позволяет сохранять пароль для конкретной ВМ в теги сразу после ее создания, при этом пользователь может применить автоматическое сохранение пароля для всех последующих создаваемых машин.

7. Улучшенное поведение при создании дисков

Когда пользователь не имеет ни одной машины, но при этом хочет создать диск в разделе “Хранилище”, система предупреждает его, что создание дополнительного диска не обязательно, так как диски автоматически создаются при создании ВМ из шаблона. Данный функционал сокращает ненужные расходы на создание дополнительные дисков.

8. Управление аккаунтами для доменных администраторов

Появился новый раздел “Аккаунты”, в котором доменным администраторам доступно управление существующими аккаунтами. Как и в других разделах, здесь есть возможность фильтрации и группировки, а также доступ к деталям каждого аккаунта с редактированием настроек и ограничений по ресурсам. Помимо самого раздела “Аккаунты” администратор может применять фильтрацию по аккаунтам и в других разделах, таким образом сужая контекст и работая с теми данными, которые ему действительно нужны в данный момент.

9. Измененный компонент для переключения вкладок

Переключатель между вкладками теперь представлен другим компонентом, выбор которого позволил решить ряд проблем и улучшить отображение информации в целом.

Релиз находится на страницах релизов GitHub.

Подготовленный образ Docker выложен на DockerHub

Для скачивания образа можно воспользоваться следующей командой: # docker pull bwsw/cloudstack-ui:1.49.13

СloudStack-UI- проект с открытым исходным кодом, альтернативный интерфейс для максимально эффективного использования Apache CloudStack. Проект разрабатывается сотрудниками компании Bitworks.