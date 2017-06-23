Вышел первый релиз альтернативного пользовательского интерфейса для Apache CloudStack

Apache CloudStack - известный продукт для организации гетерогенных решений виртуализации вычислений по моделям IaaS и PaaS. Продукт широко применяется для организации как частных, так и публичных облачных сред.

В начале 2017 года для ACS была выпущена первая версия альтернативного пользовательского интерфейса под названием CloudStack-UI, предназначенная для провайдеров, предоставляющих аренду виртуальных машин, организованную в стиле AWS, с использованием гипервизора KVM и базовых зон Apache CloudStack. Продукт разработан с помощью технологий Angular, TypeScript, Material Design Lite и предоставляется в соответствии с лицензией Apache-2.0.

Особенности:

Быстрое и интуитивно-понятное взаимодействие благодаря SPA интерфейсу и продуманной логике клиентского приложения.

Создание виртуальной машины за один шаг, с немедленной диагностикой ошибок, возможностью их исправления и пересоздания виртуальной машины.

Приложение запоминает положение пользователя в интерфейсе и позволяет сгенерировать и отправить ссылку, описывающую текущее состояние.

Поддержка дополнительных функций поиска, фильтрации и группировки объектов.

Предустановленные, кастомизируемые шаблоны правил брэндмауэра способствуют быстрому созданию виртуальных машин и ожидаемому их поведению по-умолчанию.

Возможность добавления дополнительных характеристик в детали каждой виртуальной машины (описание, группа, цветной ярлык) и фильтрации/группировки виртуальных машин по этим параметрам.

Улучшенная фильтрация и поиск по записям журнала операций с использованием даты, категорий и ключевых слов.

Интегрированная панель утилизации ресурсов, которая отображает объем занятых и доступных ресурсов и помогает избежать ошибок, возникающих в процессе их выделения.

Возможность брэндировать и кастомизировать внешний вид приложения для лучшей вовлеченности пользователей.

Основная задача авторов продукта – максимально улучшить опыт взаимодействия потребителя с Apache CloudStack и выйти за рамки стандартного набора возможностей продукта, с помощью плагинов, которые позволят:

отображать графики статистики загрузки виртуальных машин;

учитывать ресурсы, предназначенные для интеграции с биллинговыми системами;

пользователям самостоятельно регистрироваться в системе;

развертывать Docker Swarm;

создавать виртуальные лаборатории для учебных учреждений.

Проект находится в активной разработке при поддержке Bitworks Software