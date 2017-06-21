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НовостиMozilla

Firefox Focus — браузер для Android на Webkit

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Mozilla объявила о создании браузера Firefox Focus. Ранее Focus был только для iOS. Браузер использует движок Webkit вместо традиционного для Firefox Gecko.

Браузер ориентирован на предоставление пользователю полного контроля за своими данными и предоставляет встроенные инструменты для блокировки нежелательного контента, включая рекламу, внешний JavaScript-код для отслеживания перемещений и виджеты социальных сетей.

Браузер отправляет данные на сервер Adjust GmbH. Отправка данных отключается в настройках. Данные включают информацию об активности вызова приложения, используемых настройках, частоте открытия страниц из адресной строки, частоте отправки поисковых запросов (информация о том, какие именно сайты открываются, не передаётся).

Также в браузере присутствует счетчик блокировок рекламы и кнопка блокировки кода отслеживания.

А теперь самое главное: вопрос судьбы традиционного Firefox for Android остается открытым. Заменит ли его Focus?

>>> Подробности



Проверено: Shaman007 ()

Я так понял, что это просто облегченный браузер, тупо для примитивного серфинга и открытия ссылок, без всяких наворотов и фич полноценного браузера?

tags: chome

Опять Шома?

Indexator ★★★ ()

Если дело так пойдёт, Мозиллы не останется. Движок их отличал и выделял всегда. Опера сдохла, отказавшись от своего движка.

Vudod ★★★★★ ()
Mozilla