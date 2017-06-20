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Леннарт Поттеринг анонсировал новый проект

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Известный программист в среде Open Source представил свой новый проект — Casync, над которым работал последние месяцы. Casync — это эффективное средство для распространения файловых систем, которое обязательно понадобится вам для обновления через интернет, в особенности по протоколам HTTP и CDN. Проект полностью свободен и открыт и распространяется по лицензии LGPLv2.

Леннарт Поттеринг назвал причины создания нового проекта, а также фатальные, по его мнению, недостатки старого rsync и прочих утилит. Среди них отсутствие функционала для распространения часто меняющихся образцов ФС. Тщательно изучив текущие решения, команда назвала основные цели проекта:

  • минимизация трафика при интенсивном обновлении;
  • эффективное и экономное использование как клиентского, так и серверного дискового пространства;
  • легкий в освоении интерфейс командой строки, который несомненно понравится любому системному администратору.

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Проверено: Shaman007 ()

Леннарт Поттеринг назвал причины создания нового проекта, а также фатальные, по его мнению, недостатки старого rsync и прочих утилит.

причины создания

фатальные недостатки

Мвахахахахаха! 😂😂😂

Остановите его, кто-нибудь!

Indexator ★★★ ()
Последнее исправление: Indexator (всего исправлений: 1)

Вообще то как то давно было интервью что главный недостаток инит было в том что это было писано не им.

Среди них отсутствие функционала для распространения часто
меняющихся образцов ФС.

А вот это что такое ? Можно подробнее ?

P.S. Насколько я помню rsync умел качать кусками задолго до торентов.

mx__ ★★ ()
Ответ на: комментарий от mx__

Легкий в освоении интерфейс командой строки, который
несомненно понравится любому системному администратору.

А это что за бред ? Пишется скрипт, вешается на крон и забывается.

mx__ ★★ ()

Почему бы не casyncd? Или systemd-casynd? Ну или systemd-rectald-casyncd?
Может идея и годная, но, вангую, реализация как всегда, ибо поттеринг.

Casync — это эффективное средство для распространения файловых систем, которое обязательно понадобится вам для обновления через интернет, в особенности по протоколам HTTP и CDN

2.5 Поттеринга.

Леннарт Поттеринг назвал причины создания нового проекта, а также фатальные

Главная причина — NIH

Среди них

…главная — NIH.

awesomebuntu ()
Ответ на: комментарий от mittorn

Когда они пришли за коммунистами, я молчал — я не был коммунистом. Когда они пришли за социал-демократами, я молчал — я не был социал-демократом. Когда они пришли за профсоюзными активистами, я молчал — я не был членом профсоюза. Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня.

anonymous ()

Леннарт Поттеринг назвал причины создания нового проекта, а также фатальные, по его мнению, недостатки старого rsync и прочих утилит. Среди них отсутствие функционала для распространения часто меняющихся образцов ФС.

Уже и сюда он влез. Ну, это же логично. Сперва троянский конь тысячелетия-systemd, теперь вот Casync.Чего хочет редхат? Преференций от властей за право торговать контролем над пользователем; это достигается получением полного контроля над ОС будущего. Тоесть уже настоящего...

Odalist ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от cantus

У Minix были не фатальные недостатки, а неподходящая лицензионная политика. Из BSD ядро он брать не хотел, так как с BSD в то время были большие перетасовки из-за копирайтнутого кода Novell и прочие нехорошие события, да и на x86 он плохо работал и среду непривычную предоставлял. Кроме того BSD - это разработка академическая, а Linux - разработка сообщества в первую очередь. Так что не надо Linux отождествлять с systemd.

Quasar ★★★★★ ()

протоколам CDN

Или это я отстал от жизни, или переводчик накосячил. Что за протокол такой? Дефолтный порт? Кто реально пользуется?

FeyFre ★★★★ ()

Ему уже трудно придумать что форкнуть. Так, чтобы это хорошо работало, и вообще пример хорошего кода от Open Source. Ядро? Есть *BSD. GCC? Есть Clang. Xorg? Есть Wayland. Init? Есть Systemd.

ZenitharChampion ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Clayman

Недобровольно можно чем-то пользоваться только под физической угрозой)

Угроза остаться без привычного дистрибутива, а в будущем, возможно, и без линукса.

ashot ★★ ()

Поттер и сраное ненужно

Кстати, давно юзаем http://zsync.moria.org.uk/ для раздачи обновлений. Это такой rsync over static HTTP. Контрольные суммы генерируются заранее и кладутся в каталог рядом с файлами. Далее всё всё раздаётся любым HTTP-сервером без нагрузки на сервер.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от energetix_user

Если серьёзно то вот этим уж точно никого не добровольно заставить пользоваться не получится.

Технология отработана, сначала все мейнтейнеры дружно голосуют за выкидывание rsync (сложно поддерживать, а все кто против - ретрограды),несогласные исчезают при загадочных обстоятельствах

Harald ★★★★★ ()
Последнее исправление: Harald (всего исправлений: 1)
Red Hat