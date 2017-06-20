Леннарт Поттеринг анонсировал новый проект

Известный программист в среде Open Source представил свой новый проект — Casync, над которым работал последние месяцы. Casync — это эффективное средство для распространения файловых систем, которое обязательно понадобится вам для обновления через интернет, в особенности по протоколам HTTP и CDN. Проект полностью свободен и открыт и распространяется по лицензии LGPLv2.

Леннарт Поттеринг назвал причины создания нового проекта, а также фатальные, по его мнению, недостатки старого rsync и прочих утилит. Среди них отсутствие функционала для распространения часто меняющихся образцов ФС. Тщательно изучив текущие решения, команда назвала основные цели проекта:

минимизация трафика при интенсивном обновлении;

эффективное и экономное использование как клиентского, так и серверного дискового пространства;

легкий в освоении интерфейс командой строки, который несомненно понравится любому системному администратору.

>>> Небольшое обучение функциям консольной утилиты

>>> Подробности