All Systems Go! 2017

Ленарт Поттеринг объявил в списке рассылки systemd-devel о новой конференции «All Systems Go!», пришедшей на смену «systemd.conf».

В отличие от предшественника, «All Systems Go!» расчитана на более широкую аудиторию, и хотя systemd останется одной из главных тем, в целом конференция ориентирована на проекты, находящиеся в основе современных дистрибутивов GNU/Linux, в частности на низкоуровневые технологии пользовательского пространства.

Конференция пройдёт 21—22 октября в Берлине. Стоимость билетов при покупке заранее составляет 25 или 150 € (включая налоги).

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