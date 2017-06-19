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All Systems Go! 2017

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Ленарт Поттеринг объявил в списке рассылки systemd-devel о новой конференции «All Systems Go!», пришедшей на смену «systemd.conf».

В отличие от предшественника, «All Systems Go!» расчитана на более широкую аудиторию, и хотя systemd останется одной из главных тем, в целом конференция ориентирована на проекты, находящиеся в основе современных дистрибутивов GNU/Linux, в частности на низкоуровневые технологии пользовательского пространства.

Конференция пройдёт 21—22 октября в Берлине. Стоимость билетов при покупке заранее составляет 25 или 150 € (включая налоги).

>>> Подробности

anonymous

Проверено: Shaman007 ()

пришедшей на смену «systemd.conf».

Чую, в новой версии systemd он будет настраиваться не через systemd.conf, а через какую-нибудь новую выдумку Поттеринга.

cantus ()

Пойти что-ли? Стоит копейки и находится под боком... с другой стороны мне systemd интересен, а другие системы (какие кстати?) могут и вправду go куда подальше.

zabbal ()
Конференции и встречи