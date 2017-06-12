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Выпуск Wine 2.10 с начальной поддержкой платформы Android

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Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.10. С момента выпуска версии 2.9 был закрыт 21 отчёт об ошибках.

Наиболее важные изменения:

  • В состав включены компоненты для обеспечения работы Wine в окружении платформы Android. В частности, добавлена заглушка для инициализации кода Wine из Java, необходимые callback-вызовы, начальный графический драйвер (GDI) для Android, код для инициализации экрана, поддержка трансляции событий мыши и клавиатуры;
  • В WebServices добавлена поддержка словарей;
  • Внесена порция исправлений, связанных с Direct2D;
  • Улучшен интерфейс пользователя в RegEdit;
  • Решены проблемы с кэшем объектов OLE для буфера обмена;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Unreal Engine 3, WPS 2013, Medieval: Total War, notepad++, Dark souls 2: Scholar of the First Sin, Sniper Elite V2, Seed of Andromeda Pre-Alpha 0.2, Coda Finale, Guitar Pro 7, WarBR.

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Проверено: Shaman007 ()
Ответ на: комментарий от batya

Но не является нарушением правил ЛОРа

Ну-ну. 6.1

Если вы хотите поделиться увиденной вами новостью, перескажите ее своими словами.

www.linux.org.ru/help/rules.md

Источник новости только один:

https://www.winehq.org/announce/2.10

atsym ★★★ ()
Последнее исправление: atsym (всего исправлений: 2)
Ответ на: комментарий от batya

7

На усмотрение модераторов вместе с некорректными сообщениями могут быть удалены сделанные на них комментарии. Постарайтесь воздержаться от ответа на некорректные сообщения.
6.1

Если вы хотите поделиться увиденной вами новостью, перескажите ее своими словами.

awesomebuntu ()
Linux General