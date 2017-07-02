Результаты LVEE 2017

Тринадцатая международная конференция Linux Vacation / Eastern Europe прошла 22-25 июня под Гродно.

Около полутора сотен пользователей и разработчиков свободного программного обеспечения из Беларуси, России, Украины, Польши, Финляндии, Норвегии и Германии приняли участие в конференции, проходившей на территории лесного заказника в гродненской области. В программу вошли более 20 докладов и воркшопов.

В теме свободных проектов, дистрибутивов и средств виртуализации были представлены доклады об опыте внедрения СПО в университетах Украины, бизнес-моделях на базе коллективной собственности применительно к свободным лицензиям, опыте адаптации пользователей проприетарных графических редакторов к свободным аналогам, построении геоинформационных сервисов на базе СПО, внутренних особенностях разработки LibreOffice.

Вопросы сетевых технологий и информационной безопасности раскрывали доклады о многослойных и многоуровневых СХД, альтернативных технологиях обеспечения безопасности веб-серфинга, USB-уязвимостях, особенностях сборки и эксплуатации серверного ПО под Android, средствах мониторинга от Percona, системе управления конфигурациями Ansible, а также доклад о децентрализованной сети Hubzilla.

В блоке средств и технологий разработки ПО оказались доклады о типичных ошибках в коде, предлагаемом для включения в ядро Linux, и о системе тестирования Taurus. Тему встраиваемых систем представляли доклады о быстром создании USB-гаджетов на базе GNU/Linux, разработке 3D-сканеров на базе свободных технологий, и о ходе портирования Альт Линукс на архитектуру Эльбрус 4C.

Приз за лучший доклад по решению аудитории получил Krzysztof Opasiak за обзор методов атак по шине USB.

В настоящее время тезисы докладов и презентации выкладываются на сайте конференции. Так же в ближайшее время ожидается появление видео докладов.

Список IT-компаний, оказавших поддержку LVEE 2017, включает SaM Solutions, EPAM Systems, MyCloud.by и hoster.by.

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