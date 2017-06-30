Вышла свежая версия PicoLisp 17.6

29 июня 2017 вышла очередная версия интерпретатора PicoLisp.

PicoLisp - это ультрапрагматичный минималистичный диалект языка программирования Lisp, работающий исключительно в режиме интерпретации. В его стандартную библиотеку входит эффективная база данных и веб-сервер, что позволяет с его использованием создавать веб-сервисы(и не только).

Обновление включает в себя две новые функции, исправления ошибок и улучшения repl, добавлена библиотека для android, и новый компонент TreeChart для web-gui.

Добавлю, в связи с отсутствием новостей об этом продукте, что ровно год назад у этого проекта появился порт под OpenBSD.

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