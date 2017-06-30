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НовостиРазработка

Вышла свежая версия PicoLisp 17.6

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29 июня 2017 вышла очередная версия интерпретатора PicoLisp.

PicoLisp - это ультрапрагматичный минималистичный диалект языка программирования Lisp, работающий исключительно в режиме интерпретации. В его стандартную библиотеку входит эффективная база данных и веб-сервер, что позволяет с его использованием создавать веб-сервисы(и не только).

Обновление включает в себя две новые функции, исправления ошибок и улучшения repl, добавлена библиотека для android, и новый компонент TreeChart для web-gui.

Добавлю, в связи с отсутствием новостей об этом продукте, что ровно год назад у этого проекта появился порт под OpenBSD.

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Проверено: jollheef ()
Ответ на: комментарий от Hertz

Чем это нечто лучше других лиспов и недолиспов?

Хорошо отлаженный диалект, который используется в коммерческой разработке с 88 года, со встроенной базой данных и сервером веб-приложений.

nihirash ()
Ответ на: комментарий от Bruce_Lee

а что вообще на нём работающего выпускали/выпускают? закрытое/открытое

Из открытого - есть Wiki-движок, клон Vi, и еще пригоршня всякой мелкой фигни.

Из закрытого - кучка CRM, система обработки фотографий.

Автор языка разрабатывает все исключительно на нем, расценки у него будь добр и сухой макарон он не жует. И его позиция простая - не нравится, не пользуйте.

nihirash ()
Ответ на: комментарий от nihirash

Это какой-такой «коммерческий веб-сервер» 1988 года???

HTTP появился только в 1991 году!

Пруф - https://ru.m.wikipedia.org/wiki/HTTP

Кулькакеры, такие гикнутые кулькакеры!

Bioreactor ★★★★★ ()
Последнее исправление: Bioreactor (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Bioreactor

Поздравляю, ты только что продемонстрировал умение находить в прочитанном тесте то, чего там нет. Ни про какой «коммерческий веб-сервер» 1988 года, речь, разумеется, не шла.

Речь шла про пиколисп, который развивается с указанного года, и то, что сейчас там есть сервер веб-приложений.

hobbit ★★★★★ ()
Разработка