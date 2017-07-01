Blend4Web 17.06 LTS

Вышла новая версия открытого фреймворка Blend4Web, предназначенного для создания браузерных 3D-приложений. Ключевые особенности релиза:
- Поддержка AR (Augmented Reality). Дополненная Реальность — это возможность наложения компьютерной графики на изображение, передаваемое видеокамерой. Такое, к примеру, используется в известной игре Pokemon Go. Разработчики Blend4Web подготовили специальное приложение, демонстрирующее работу AR во фреймворке (изображение маркера здесь). По традиции, все исходники программы доступны для свободного скачивания в составе дистрибутива SDK.
- Поддержка ограничителей Blender. Ограничители (Constraints) служат для создания правил поведения объектов в сцене. Например, с помощью их можно контролировать перемещение объектов относительно друг друга, настраивать вращение или размер, устанавливать «слежение» за целью. В данный момент предлагается поддержка четырёх видов ограничителей: Copy Location, Copy Rotation, Copy Transforms и Track To. Разработчики подготовили простое приложение, где демонстрируется функционирование механизма, использующего ограничители Blender.
- Экспериментальный алгоритм освещения. Теперь при использовании материалов рендера Cycles (BSDF Glossy и BSDF Diffuse) будет автоматически включаться окружающий свет с учетом шероховатостей глянцевого компонента нод.
- Обновление редактора логики. Добавилась нода Set Camera Limits, позволяющая контролировать поведение камеры, путем настройки ограничений движения и вращения.
>>> Подробности