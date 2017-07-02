Конференция r2con

06-09 сентября 2017 года пройдёт второй официальный конгресс посвященный свободному кроссплатформенному фреймворку для реверс-инжиниринга radare2.

r2con будет состоять из двух дней обучения для новичков (пройдёт в Барселонском университете, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, Spain) и двух дней докладов и хакатона (MediaPro building, Diagonal 177, Spain).

Также там будет выступать XVilka

Первого августа будет опубликован график всех выступлений, до этого времени вы можете отослать свои предложения для доклада на почту r2con@radare.org

Цена билета составляет 50 евро.

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