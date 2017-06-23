Симулятор электронных схем KTechLab вернулся к жизни

KTechLab — интерактивный симулятор аналоговых и цифровых электронных схем, похожий на старый ElectronicsWorkbench или Proteus. Интерфейс программы реализован на Qt4 с использованием библиотек из состава KDE. KTechLab разрабатывается со времён KDE3. В связи выпуском KDE4 и Qt4 обратная совместимость была нарушена, что привело к прекращению разработки KTechLab. Портировать его на Qt4 удалось только сейчас.

На вики проекта было объявлено, что теперь разработка KTechLab возобновляется, и проект снова берёт курс на интеграцию с KDE. На текущий момент поддерживается сборка с Qt4 и KDE4.

Основные возможности KTechLab:

моделирование аналоговых схем в интерактивном режиме (интерактивная симуляция хорошо подходит для обучения электронике);

моделирование в интерактивном режиме в реальном времени цифровых схем, содержащих логические ИМС (логические элементы, триггеры, счётчики и т. п.);

интерактивные кнопки и индикаторы (светодиоды и семисегменты);

моделирование микроконтроллеров (МК) серии PIC16 (8-битные);

графический язык программирования МК Microbe, позволяющий писать программу в виде блочной диаграммы алгоритма.

>>> Репозиторий с исходниками и инструкция по сборке

>>> Объявление о планах разработки KTechLab