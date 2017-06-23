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Симулятор электронных схем KTechLab вернулся к жизни

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KTechLab — интерактивный симулятор аналоговых и цифровых электронных схем, похожий на старый ElectronicsWorkbench или Proteus. Интерфейс программы реализован на Qt4 с использованием библиотек из состава KDE. KTechLab разрабатывается со времён KDE3. В связи выпуском KDE4 и Qt4 обратная совместимость была нарушена, что привело к прекращению разработки KTechLab. Портировать его на Qt4 удалось только сейчас.

На вики проекта было объявлено, что теперь разработка KTechLab возобновляется, и проект снова берёт курс на интеграцию с KDE. На текущий момент поддерживается сборка с Qt4 и KDE4.

Основные возможности KTechLab:

  • моделирование аналоговых схем в интерактивном режиме (интерактивная симуляция хорошо подходит для обучения электронике);
  • моделирование в интерактивном режиме в реальном времени цифровых схем, содержащих логические ИМС (логические элементы, триггеры, счётчики и т. п.);
  • интерактивные кнопки и индикаторы (светодиоды и семисегменты);
  • моделирование микроконтроллеров (МК) серии PIC16 (8-битные);
  • графический язык программирования МК Microbe, позволяющий писать программу в виде блочной диаграммы алгоритма.

>>> Репозиторий с исходниками и инструкция по сборке

>>> Объявление о планах разработки KTechLab

Ответ на: комментарий от AP

С ним всё нормально. Сейчас добавил в OBS пакеты для Debian 9. В следующем релизе (0.0.20) никаких радикальных нововведений не планируется. Планируем только добавить библиотеку цифровых элементов и всякие мелкие улучшения.

DarthVadimius ()
Ответ на: комментарий от INFOMAN

Про сложности в портировании с Qt3 на Qt4 слов было сказано более чем достаточно. Например, в предыдущих тредах про Qucs. Пусть отдышатся, а там уже и на Qt5 портануть можно.

AP ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от INFOMAN

Ну то, что портировали хотя бы на Qt4 это лучше, чем ничего. Qt4 присутствовать в большинстве дистрибутивов Linux будет по-видимому ещё долго, и его никто оттуда выкидывать не собирается как Qt3. То, что они опять завязываются на KDE --- это плохо, т.к. один раз они уже за это поплатились. Но разработчику виднее.

DarthVadimius ()

У меня он стоит - когда смотрел что «вкусного» есть в репозитории KDE:KDE3, установил посмотреть вместе с кучей других программ. Но ни разу не воспользовался... Ещё KPovModeler интересный.

ZenitharChampion ★★★★★ ()

похожий на старый ElectronicsWorkbench

А у меня больше по Micro-Cap ностальгия.

Портировать его на Qt4 удалось только сейчас.

проект снова берёт курс на интеграцию с KDE

Надеюсь, они его к KDE не прибьют, и Qt4 будет достаточно?

gag ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от gag

Надеюсь, они его к KDE не прибьют, и Qt4 будет достаточно?

Судя по https://github.com/ktechlab/ktechlab/blob/master/CMakeLists.txt#L11

Уже прибит к KDE4. А судя по:

https://github.com/ktechlab/ktechlab/blob/master/CMakeLists.txt#L17

Вообще используется Qt3Support из Qt 4. Что сильно усложнит порт на Qt 5.

Такие дела.

EXL ★★★★ ()
Open Source