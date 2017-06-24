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Opera 46

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Вышла Opera 46, основанная на движке Chromium. Подготовлены пакеты DEB и RPM, а также инсталляторы для Windows и OS X. В новой версии продолжился перенос элементов из Opera Neon. Изменения:

  • Экспресс панель теперь отображается с тёмным фоном, в случае отключения фонового изображения и применения тёмной темы оформления;
  • В случае импортирования закладок, теперь закладки автоматически появляются на панели закладок.
  • Добавлены новые обои, в том числе и анимированные.
  • На клавиатуре новых ноутбуков Macbook, лишившихся клавиш ESC и F1-F12, добавлена возможность отображения поля для ввода Еmoji;
  • Число падений уменьшилось на 35%.
  • Используемая версия движка - Chromium 59.

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Проверено: Shaman007 ()

Число падений уменьшилось на 35%.

Думал, это шутка от автора новости. Но нет, они действительно считали:

In the last months we dedicated even more time to achieve greater stability of Opera. We fixed various crashes, memory leaks and glitches that impair user experience. So far the focus on quality has given a generous 35% reduction in crashes per user, making the latest Opera browsers the very best in terms of stability

Copycat ★★★ ()

> Число падений уменьшилось на 35%

Прямо как при переходе с Qt на чистые иксы. ChangeLog был очень забавным: «Возвращена поддержка печати». Однако люди работали, и действительно занимались делом. А сейчас собирают франкенштейна на основе движка Konqueror.

ZenitharChampion ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Copycat

Да, это маркетологи же просунули. Ну был видать косяк с прошлой версией.

Хотя я при активном использовании на разных платформах, так и не видел ни одного краша.

fornlr ★★★★★ ()

Число падений уменьшилось на 35%.

2019 год, Opera 78. Число падений в общем уменьшилось на 146%. Теперь в случае критической ошибки Opera не завершается а открывается еще один экземпляр.

liss21 ★★ ()

Год 20ЧЧ. Opera объявляет о переходе на движок Microsoft Edge и сразу выпускает первую версию.

К сожалению, на данный момент Opera не поддерживает открытие более одной вкладки, но возможно эта функция появится в следующих версиях браузера. Пока же разработчики сфокусированы на более важных вещах, таких как возможность просматривать историю, имплементации кнопки «Обновить страницу», или удобное встраивание анимированных Emoji на популярном движке Unity3D.

anonymous ()
Проприетарное ПО