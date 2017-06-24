Вышла Opera 46, основанная на движке Chromium. Подготовлены пакеты DEB и RPM, а также инсталляторы для Windows и OS X. В новой версии продолжился перенос элементов из Opera Neon. Изменения:
- Экспресс панель теперь отображается с тёмным фоном, в случае отключения фонового изображения и применения тёмной темы оформления;
- В случае импортирования закладок, теперь закладки автоматически появляются на панели закладок.
- Добавлены новые обои, в том числе и анимированные.
- На клавиатуре новых ноутбуков Macbook, лишившихся клавиш ESC и F1-F12, добавлена возможность отображения поля для ввода Еmoji;
- Число падений уменьшилось на 35%.
- Используемая версия движка - Chromium 59.
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