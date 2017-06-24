LINUX.ORG.RU
НовостиLinux в России

Появились в продаже 4G-смартфоны INOI с Sailfish Mobile OS RUS

 , , ,


0

1

Российская компания «Иной» запустила продажи смартфона Inoi R7, работающего под управлением операционной системы Sailfish OS.

Новинка доступна у онлайн-ритейлера Buyon.ru за 11  990 рублей.

Характеристики смартфона:

  • Операционная система - Sailfish Mobile OS RUS,
  • Оперативная память - 2 Гб,
  • Встроенная память - 16 Гб,
  • Фотокамера - 8.0 Мп,
  • Фронтальная фотокамера - 5.0 Мп,
  • Процессор - Qualcomm Snapdragon 212,
  • Частота процессора - 1200 МГц,
  • Количество ядер - 4,
  • Графический ускоритель - Adreno 304,
  • Размер экрана - 5 " (12.7 см),
  • Разрешение - 1280x720 пикс.,
  • Тип экрана - IPS,
  • Размер устройства - 145.9 х 71.5 х 8.9 мм,
  • Вес - 145 г,
  • Тип аккумулятора - Li-po,
  • Ёмкость батареи - 2500 мАч,
  • Разъем зарядного устройства - Micro USB,
  • Оперативная память - 2 Гб,
  • Встроенная память - 16 Гб,
  • Поддержка карт памяти - microSD, microSDHC,
  • Ёмкость карт памяти - до 64 Гб,
  • Навигация - GPS, GLONASS, A-GPS,
  • Интерфейсы - microUSB,
  • 3.5 мм mini Jack для гарнитуры.

>>> Подробности



Проверено: Shaman007 ()

Хоть попробовал бы оформить нормально новость.

Дорого за такое железо и отсутствие софта, а оно УГ. В отзывах уже написали, что поддержки Android приложений там нет.

a1batross ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Clayman

Не назвал бы это железо слабым. Среднее. Цена да, $200 это много, но это старт продаж, надеюсь что подешевеет. Насчёт Sailfish. Если в нём никогда не будет проблем Android, даже при супер популярности платформы, то будет здорово

ZenitharChampion ★★★★★ ()

Сайт производителя

Если не брехня (в чём я очень сомневаюсь), то появление в России производителя смартфонов это новость-бомба, независимо от того, что на нём установлено. Где у них фабрика находится?

zabbal ()

На ЛОРе пару лет назад пришли к выводу, что кошерная ОСь в мобилке - это та, в которой запустятся проги из репозитория Убунты.

Stalin ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Sunderland93

Это же очевидно - чтобы гонять внутри программы в эмуляторе, запущенном в интерпретаторе на эмуляторе на интерпретаторе, и всё это на весящих десятки и сотни мегабайт фреймворках, тысячи их, и обязательно веб-интерфейс с css, и жабаскрипта побольше.

Sagrer ()

Софт. СОФТ. СООООФТ! Где он!? До тех пор пока какая-то компания не профинансирует написание годного софта, хотя бы клиенты ТОП 3 соц сетей, нормальный подкаст плеер, нормальные клиенты видео сервисов чатов и прочего такая покупка вообще не имеет смысла. Я в свое время натрахался с написанием минимально удобного подкаст плеера для sailfish, но потом понял, что там и кроме того целая куча всего требуется и перешел на Android.

t500s ★★ ()
Ответ на: комментарий от EXL

лицензия была куплена российской компанией(находится в татарстане) развивается с прицелом на гос сектор(как единственная разрешенная для использования в гос секторе мобильная ос)

LiBer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от fornlr

Говорят, что ОЗУ требует энергии на свою работу. Вдруг это правда? Тогда зачем на мобильном устройстве кормить 6Гб озу, если весь запущенный софт настолько одноклеточный, что должен укладываться в 200М+вкладки в браузере?

kirill_rrr ★★★★★ ()

Дороговато и всего на 10-20% производительнее брендового андроидофона за 5К.

Другое дело, что без подсистемы андроид-приложений он не нужен.

kirill_rrr ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от t500s

если продавать за $100 устройства на конкурентном железе(за $100), то многие сторонники идеи купят и что-нибудь разработают, а если продавать в тридорога, то таких единицы и программ не появляется.

К сожалению пока сценарий не меняется, а значит и недостаток по никуда не денется.

но стоит отметить, что приложения андроида скорее всего будут работать, через решение сообщества.

LiBer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от LiBer

если продавать за $100 устройства на конкурентном железе(за $100), то многие сторонники идеи купят и что-нибудь разработают

Простите, но нет. Это так не работает. До тех пор пока я не увижу, что люди на данной конкретной платформе не готовы платить за мой софт - досвидос. И это логика подавляющего большинства. Не фанатов платформы, а тех кто именно должен разрабатывать основную массу софта.

t500s ★★ ()
Ответ на: комментарий от t500s

До тех пор пока я не увижу, что люди на данной конкретной платформе не готовы платить за мой софт

Кстате да. Sailfish наверно чуть ли не единственная мобильная ОС, в которой нет поддержки платных приложений.

PS: а под ubuntu я где-то 2000 неденег потратил на приложения

fornlr ★★★★★ ()
Последнее исправление: fornlr (всего исправлений: 1)

На текущий момент очевидно, что для потребительского сегмента эта штука не годна. Если для корпоративных пользователей сумеют продать - будет неплохо, может софт появится и система будет развиваться (sailfish не пользовался, но ее прообраз MeGo с N9 был офигенен ). Может получится хоть какая-то альтернатива двум корпорациям бабла.

another ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от t500s

это вы про коммерческую историю, тут вы на 100% правы, но эта стратегия для свободной платформы уже не реализуема, рынок доволен тем, что есть.

Но возможность набрать критическую массу софта, за счет энтузиастов(так же как у десктопного линукса уже есть), не стоит недооценивать, будет у людей доступ к платформе, будут и приложения.

LiBer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от LiBer

Вот это кстати верно. Провели бы презентацию платформы, пригласили кучу девелоперов, раздали пару сотен устройств желающим заняться разработкой. Глядишь, и пошло бы дело потихоньку.

Barracuda72 ()

По сабжу:

Железо вполне себе ничего, не ультратоп, но пользоваться можно, особенно если софт работает без богомерзких виртуальных машин. Ценник тоже не кажется совершенно неадекватным, хотя все-таки дороже, чем мог бы быть. Если это будут пропихивать в госучреждения - вполне возможно, что и взлетит.

Алсо,

Оперативная память - 2 Гб, Встроенная память - 16 Гб,

два раза повторяется в тексте, поправьте.

Barracuda72 ()
Ответ на: комментарий от Barracuda72

https://market.yandex.ru/product/13997510?show-uid=983869160965034037516001&nid=54726&glfilter=4925691%3A2500~2500&glfilter=8440238%3A12718484&glfilter=11114761%3A16~16
вот, примерно тоже самое, но в 2 раза дешевле, андроид.
переплата в 2 раза, за условно свободную ос с закладками чекистов. Сомнительное удовольствие.

LiBer ★★★ ()
Linux в России