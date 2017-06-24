Появились в продаже 4G-смартфоны INOI с Sailfish Mobile OS RUS

Российская компания «Иной» запустила продажи смартфона Inoi R7, работающего под управлением операционной системы Sailfish OS.
Новинка доступна у онлайн-ритейлера Buyon.ru за 11 990 рублей.
Характеристики смартфона:
- Операционная система - Sailfish Mobile OS RUS,
- Оперативная память - 2 Гб,
- Встроенная память - 16 Гб,
- Фотокамера - 8.0 Мп,
- Фронтальная фотокамера - 5.0 Мп,
- Процессор - Qualcomm Snapdragon 212,
- Частота процессора - 1200 МГц,
- Количество ядер - 4,
- Графический ускоритель - Adreno 304,
- Размер экрана - 5 " (12.7 см),
- Разрешение - 1280x720 пикс.,
- Тип экрана - IPS,
- Размер устройства - 145.9 х 71.5 х 8.9 мм,
- Вес - 145 г,
- Тип аккумулятора - Li-po,
- Ёмкость батареи - 2500 мАч,
- Разъем зарядного устройства - Micro USB,
- Оперативная память - 2 Гб,
- Встроенная память - 16 Гб,
- Поддержка карт памяти - microSD, microSDHC,
- Ёмкость карт памяти - до 64 Гб,
- Навигация - GPS, GLONASS, A-GPS,
- Интерфейсы - microUSB,
- 3.5 мм mini Jack для гарнитуры.
>>> Подробности