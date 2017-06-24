Появились в продаже 4G-смартфоны INOI с Sailfish Mobile OS RUS

Софт. СОФТ. СООООФТ! Где он!? До тех пор пока какая-то компания не профинансирует написание годного софта, хотя бы клиенты ТОП 3 соц сетей, нормальный подкаст плеер, нормальные клиенты видео сервисов чатов и прочего такая покупка вообще не имеет смысла. Я в свое время натрахался с написанием минимально удобного подкаст плеера для sailfish, но потом понял, что там и кроме того целая куча всего требуется и перешел на Android.