Стала известна дата старта открытого доступа Legends of Equestria

Спустя пять лет после начала разработки, в попытке построить новый, лучший мир, команда разработчиков LoE готова совершить новый шаг: открытое тестирование для масс. Что это значит? Это значит, что с 19 августа 2017 игра будет доступна всем желающим: игра будет доступна для скачивания, сервера будут запущены, а двери будут открыты, приветствуя всехпони!

Коротко о игре: MMORPG по мультипликационному сериалу My Little Pony.

С декабря 2016 действует «Limited Access Release», позволяющий небольшому числу игроков иметь постоянный доступ к игре, необходимый для исправления крупных багов и получения фидбэка.

Стоит отметить, что этот релиз не знаменует собой окончания разработки: всё еще остается множество вещей, которые необходимы для включения в игру, начиная с локаций, заканчивая историями.

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