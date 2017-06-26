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Обнаружена уязвимость в микрокоде Skylake и Kaby Lake

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В почтовой рассылке Debian рассказали о критической уязвимости в работе Hyper Threading на процессорах Intel серий Skylake и Kaby Lake. Неисправность затрагивает как десктопные, так и серверные процессоры и не зависит от операционной системы.

Конкретных симптомов не называется, но в общих чертах — при срабатывании проблемы система может вести себя абсолютно непредсказуемо, показывать различные ложные ошибки как приложений, так и операционной системы, а также может привести к потере или повреждению данных.

Пользователям уязвимых процессоров настоятельно рекомендуется отключить Hyper Threading до тех пор, пока производитель их ПК не выпустит соответствующие обновления для микрокода. Настоятельно рекомендуется не включать его обратно до тех пор, пока вендор не выпустит обновление BIOS/UEFI, решающее проблемы KBL095, KBW095 или подобные.

Фикс для процессоров Skylake уже есть в репозиториях Debian в пакете intel-microcode. Для Kaby Lake на данный момент фикса нет.

>>> Подробности

Вроде как должен быть подвержен этой фигне. Но в абанут до сих пор нет этого обновления.

                                                                                                                                                                                                                                                                                
intel-microcode/zesty,now 3.20161104.1 amd64 [установлен]                                                                                                                                                                                                                       
  Набор внутренних микрокоманд для процессоров Intel
Akamanah ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Akamanah

Там в подробностях написано, в некоторых ветках уже в репах, в некоторых ждут аппрува

Ну прикрути себе дебиановский stretch non-free и цепляй оттуда.

l0stparadise ★★★★ ()
Последнее исправление: l0stparadise (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от fornlr

Мда. А я хотел апгрейд сделать.

Прям таки апгрейд до i7? Потому что, например, i5 проблема не затрагивает из-за отсутствия гипертрейдинга.

А если до i7, то смысл, если за цену i7 (4 ядра с гипертрейдингом, примерно 21 тысяча рублей) уже сейчас можно взять Ryzen 1700 (8 ядер с гипертрейдингом, 22 тысячи), либо вообще 1500-й (6 ядер с гипертрейдингом, да ещё и останется несколько тысяч).

anonymous ()
Ответ на: комментарий от mandala

А тут кто-то ржал над амд и их рязанью с детскими ошибками в маргинальных инструкциях.

Нет, что ты, ну как можно допустить ошибку в процессоре-то? Всего-то несколько сотен лямов транзисторов, все ошибки видны невооружённым глазом. Очевидно что если нашлась ошибка значит процы отправили в штамповку без проверки.

Наверно, так думают школьники :)

true_admin ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Не говоря уж о том, что в этом году Intel обещает выкатить первые 6-ядерники в потребительском сегменте (речь о не HEDT с их конскими ценами, а о мейнстриме).

В общем, апгрейдиться сейчас на 4-ядерные i7, это не лучшая идея.

anonymous ()
Безопасность