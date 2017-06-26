Vifm является двухпанельным консольным файловым менеджером, который предлагает Vim-подобную среду для взаимодействия с объектами файловой системы, расширенную некоторыми идеями из почтового клиента mutt.
Основными изменениями в данной версии являются новые способы отображения и работы с файлами: древовидное представление поддерева файловой системы и Vim-подобный режим сравнения поддеревьев.
Существенные нововведения:
- команда
:tree, активирующая древовидное представление;
- команда
:compare, выполняющая сравнение файлов каталогов по различным признакам с фильтрацией результатов (все файлы, уникальные или только дубликаты);
- команда
:copen, восстанавливающая последнее меню с поддержкой навигации (например,
:grep);
- возможность отмены выполняющихся в фоне команд и операций;
- возможность просморта игнорируемого вывода внешних команд в меню
:jobs;
- автодополнение опций вызова для bash и zsh;
- настройка клавиатурных сочетаний в диалогах (
:dmap).
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