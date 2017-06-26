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Vifm 0.9

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Vifm является двухпанельным консольным файловым менеджером, который предлагает Vim-подобную среду для взаимодействия с объектами файловой системы, расширенную некоторыми идеями из почтового клиента mutt.

Основными изменениями в данной версии являются новые способы отображения и работы с файлами: древовидное представление поддерева файловой системы и Vim-подобный режим сравнения поддеревьев.

Существенные нововведения:

  • команда :tree, активирующая древовидное представление;
  • команда :compare, выполняющая сравнение файлов каталогов по различным признакам с фильтрацией результатов (все файлы, уникальные или только дубликаты);
  • команда :copen, восстанавливающая последнее меню с поддержкой навигации (например, :grep);
  • возможность отмены выполняющихся в фоне команд и операций;
  • возможность просморта игнорируемого вывода внешних команд в меню :jobs;
  • автодополнение опций вызова для bash и zsh;
  • настройка клавиатурных сочетаний в диалогах (:dmap).

>>> Скриншоты

>>> Ссылки для загрузки

>>> Подробности

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Проверено: Shaman007 ()
Ответ на: комментарий от BceM_IIpuBeT

Потому, что vim — это редактор текста, а не фреймворк, как emacs, и встраивать в него что-то не предназначенное для редактирования — это некоторый уровень наркомании.

r3lgar ★★★★ ()
Open Source