Angband 4.1.0

Вышла новая, значительная версия игры в жанре roguelike. Многочисленные изменения позволили ей снова стать непривычной.
- Новая философия - все должны попадать в ловушки. Только заклинания магов теперь могут их обнаруживать. Сам набор ловушек переработан, они разделены на физические и магические.
- Значительные изменения в идентификации. Теперь практически все объекты идентифицируются при первом использовании.
- Новый алгоритм генерации помещений.
- *Дыхание* монтстров теперь конусообразное, а не шарообразное.
- Поиска (s) больше нет.
- Появилась лава.
- ... и много других значимых изменений
>>> Подробности