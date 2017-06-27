LINUX.ORG.RU
НовостиИгры

Angband 4.1.0

 ,


0

1

Вышла новая, значительная версия игры в жанре roguelike. Многочисленные изменения позволили ей снова стать непривычной.

  • Новая философия - все должны попадать в ловушки. Только заклинания магов теперь могут их обнаруживать. Сам набор ловушек переработан, они разделены на физические и магические.
  • Значительные изменения в идентификации. Теперь практически все объекты идентифицируются при первом использовании.
  • Новый алгоритм генерации помещений.
  • *Дыхание* монтстров теперь конусообразное, а не шарообразное.
  • Поиска (s) больше нет.
  • Появилась лава.
  • ... и много других значимых изменений

>>> Подробности

★★

Проверено: jollheef ()
Игры