Леннарт Поттеринг представил mkosi, инструмент для генерации образов ОС

Следом за casync, Леннарт Поттеринг представил ещё один свой проект — mkosi (Make Operating System Image).
mkosi предназначен для генерации загрузочных образов операционных систем, представляющий собой обёртку над утилитами dnf --installroot, debootstrap, pacstrap и zypper.
Поддерживается создание образов на базе дистрибутивов Fedora, Debian, Ubuntu, Arch Linux, openSUSE. Созданный образ можно запустить из контейнера командой «systemd-nspawn -b -i image.raw».
mkosi позиционируется как legacy-free, т. е. программа поддерживает только актуальные на сегодняшний день технологии. Это означает поддержку только таблиц разделов GPT (и отсутсвие поддержки MBR), возможность генерации образов, основанных только на systemd, и генерацию только для загрузки на системах с поддержкой EFI (не MBR/BIOS).
Проект написан на языке python, распространяется под лицензией LGPL-2.1.
Репозиторий на github — https://github.com/systemd/mkosi.
>>> Подробности