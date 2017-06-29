Леннарт Поттеринг представил mkosi, инструмент для генерации образов ОС

Нужность, конечно, сомнительна, но этот проект по крайней мере безобидный.

if bytes >= 1024*1024*1024: return "{:0.1f}G".format(bytes / 1024**3)

1024*1024*1024



1024**3



Это специально, чтобы приостановиться секунд на 10 и подумать, почему написано один раз так, а другой так, мол раз так написали, значит зачем-то надо?

return loopdev + "p" + str(partno)

Расскажите ему про .format()

def luks_format_home(args, loopdev, run_build_script, cached): if args.encrypt is None: return if args.home_partno is None: return if run_build_script: return if cached: return with complete_step("LUKS formatting home partition"): luks_format(partition(loopdev, args.home_partno), args.passphrase) def luks_format_srv(args, loopdev, run_build_script, cached): if args.encrypt is None: return if args.srv_partno is None: return if run_build_script: return if cached: return with complete_step("LUKS formatting server data partition"): luks_format(partition(loopdev, args.srv_partno), args.passphrase)

А нельзя это «home» и home_partno просто как один из аргументов передавать было, смысл копипастить-то?

def strip_suffixes(path): t = path while True: if t.endswith(".xz"): t = t[:-3] elif t.endswith(".raw"): t = t[:-4] elif t.endswith(".tar"): t = t[:-4] else: break return t

Да уж… А если потом решит ещё 50 форматов поддерживать, тоже каждому по elif и t = [t:-4] напишет? В чём проблема такого подхода: