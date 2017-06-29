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Критическая уязвимость в systemd: удалённое выполнение кода

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Разработчик Canonical Крис Колсон сообщил об обнаружении критической уязвимости в системном менеджере systemd. Атакующий может удалённо спровоцировать переполнение буфера, что ведёт к выполнению произвольного кода.

Уязвимость, получившая идентификатор CVE-2017-9445, кроется в функции dns_packet_new из состава systemd-resolved. Особым образом сформированный DNS-ответ может привести к падению systemd-resolved, когда тот пытается получить ответ от DNS-сервера, контролируемого злоумышленником. В итоге, чрезвычайно большой ответ переполняет память, позволяя выполнить произвольный вредоносный код.

Уязвимость существует на протяжении 2 лет, начиная с systemd 223 и заканчивая последней 233.

Отслеживать появление патчей в Ubuntu и Debian можно по ссылкам:

https://www.ubuntu.com/usn/usn-3341-1/

https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-9445

>>> Подробности

anonymous

Проверено: leave ()

Отслеживать появление патчей в Ubuntu и Debian
[jessie] - systemd <not-affected> (Vulnerable code not present)
stretch 232-25 vulnerable

Мда...а кто то кукарекал, мол

Я бы не хотел на десктопе иметь софт двухлетней давности, ради какой-то мифической стабильности...

Ах да, это слова дона letni...

Odalist ★★★★★ ()

Справедливости ради, это нужно, чтобы жертва использовала ДНС сервер злоумышленника. И кроме того, ситуации, когда systemd вообще что-то ресолвит должны быть по идее очень редки.

AVL2 ★★★★★ ()

systemd всё-таки хорошая вещь и не верю, что кто-то станет исполнять вредоносный код. Наверняка эта уязвимость, которая позволяет создать мощный кластер, поможет в борьбе с раком

anonymous ()
Ответ на: комментарий от AVL2

И кроме того, ситуации, когда systemd вообще что-то ресолвит должны быть по идее очень редки.

Ситуации когда sysvinit вообще что-то ресолвит должны быть по идее ещё реже.

h578b1bde ★☆ ()
Безопасность