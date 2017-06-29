Критическая уязвимость в systemd: удалённое выполнение кода

Разработчик Canonical Крис Колсон сообщил об обнаружении критической уязвимости в системном менеджере systemd. Атакующий может удалённо спровоцировать переполнение буфера, что ведёт к выполнению произвольного кода.
Уязвимость, получившая идентификатор CVE-2017-9445, кроется в функции dns_packet_new из состава systemd-resolved. Особым образом сформированный DNS-ответ может привести к падению systemd-resolved, когда тот пытается получить ответ от DNS-сервера, контролируемого злоумышленником. В итоге, чрезвычайно большой ответ переполняет память, позволяя выполнить произвольный вредоносный код.
Уязвимость существует на протяжении 2 лет, начиная с systemd 223 и заканчивая последней 233.
Отслеживать появление патчей в Ubuntu и Debian можно по ссылкам:
https://www.ubuntu.com/usn/usn-3341-1/
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2017-9445
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