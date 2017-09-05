Вышла новая версия CloudStack-UI 1.49.9

5 сентября 2017 года вышел релиз CloudStack-UI версии 1.49.9. Данный релиз является багфикс-релизом. Самое важное в нем - изменение схемы именования версий, которая была приведена в соответствие с версиями релизов Apache Cloudstack. В будущем, при увеличении жизненного цикла релизов, возможно появление четвертого числа, которое будет означать минорную версию, и будет предназначено для отражения изменений, связанных с исправлением ошибок в рамках текущей версии продукта.

В рамках текущей ветки Apache Cloudstack 4.9.X планируется выпустить еще один релиз (1.49.10), в котором будет завершена миграция на Material 2, исправлены ошибки среднего и низкого уровня критичности, и осуществлен ряд улучшений интерфейса, связанных с удобством использования и возможностями кастомизации.

После выпуска релиза 1.49.10 среда разработки будет переключена на CloudStack 4.10.0, следующие релизы будут иметь наименования 1.410.X и будут тестироваться на совместимость только с последней версией Apache CloudStack 4.10.X. В рамках 1.410.X произойдет переход к более продолжительному жизненному циклу выпуска версий, который будет составлять 1 месяц (сейчас цикл выпуска новой версии составляет 2 недели).

Релиз находится на страницах релизов GitHub

СloudStack-UI - проект с открытым исходным кодом, альтернативный интерфейс для максимально эффективного использования Apache CloudStack. Проект разрабатывается сотрудниками компании Bitworks.

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