Hermes от Retroguru портирован на Linux

"Hermes" – бесплатная экстраординарная игра в стиле Jimp'n'Run с 'bad taste' юмором, созданная коммандой разработчиков Retroguru. Игра не рекомендуется для вегетарианцев и людей с плохим чувством юмора! Также на обложках игры на физических носителях есть предупреждение:

24 октября было объявлено об успешном портировании данной игры на Linux:

Greetings. #Hermes is now hunting Chicky on #Linux - go and grab your #free #game #download - ported by Thor (Rodolphe 'Thor' Boixel, – прим.) and tested with Ubuntu. Spread the word. Flavours are in 32-Bit & 64-Bit.