Вышел Qucs-S 0.0.20, инструмент для моделирования электронных схем

31 октября состоялся очередной релиз программного средства для моделирования электронных схем Qucs-S, основанного на коде симулятора Qucs и отличающегося тем, что позволяет использовать SPICE-совместимые движки (Ngspice, XYCE, SpiceOpus) для симуляции электронных схем. Релиз 0.0.20 предшествует релизу главного проекта Qucs, который ожидается до конца текущего года. В будущем планируется бэкпортировать код из Qucs-S в главный проект.

На текущий момент Qucs-S поддерживает практически все виды моделирования, представленные в SPICE, и является единственным фронтэндом для нескольких движков моделирования электронных схем.

В релизе Qucs-S добавлены следующие возможности:

Реализован анализ чувствительности (Sensitivity analysis) на постоянном токе, в частотной и временной области.

Добавлена поддержка параметрического анализа совместно с анализом гармонического баланса для XYCE.

Добавлен синтезатор моделей XSPICE.

Исправлены ошибки.

>>> Сайт проекта

Полный changelog и ссылки на репозитории для Debian, Ubuntu, CentOS, Fedora и Слакбилд для Slackware можно найти на странице объявления о релизе.

>>> Объявление о релизе