NetSurf 3.7

20 октября вышла новая версия NetSurf — быстрого и легковесного веб-браузера, ориентированного на слабые устройства и работающего, помимо собственно GNU/Linux и других *nix, на RISC OS, Atari, AmigaOS, Windows, а также имеющего неофициальный порт на KolibriOS. Браузер использует собственный движок и поддерживает HTML4 и CSS2 (HTML5 и CSS3 на ранней стадии разработки), а также JavaScript (ES2015; DOM API реализован частично).
Основные изменения:
- Добавлена поддержка CSS3-свойства
box-sizing. Это свойство позволяет менять модель расчёта размеров блока, и теперь сайты, активно использующие
box-sizing: border-box, должны отображаться более корректно, без съезжающих вниз блоков.
- JavaScript-движок Duktape обновлён до версии 2.1.0, что улучшило поддержку ES2015+.
- Улучшения в истории посещений: теперь запоминается положение прокрутки (касается навигации с помощью кнопок «Назад» и «Вперёд»); окно Local History теперь не имеет рамок и автоматически закрывается после выбора страницы; в Global History появился поиск по заголовкам и адресам страниц.
- Многочисленные мелкие исправления и улучшения в отображении сайтов и поведении браузера (ЛОР тоже стал выглядеть немного лучше в сравнении с 3.6).
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