NetSurf 3.7

ориентированного на слабые устройства и работающего



Не работающего. 3.7 валится в корку. 3.6 работает, но видок у страниц страшный как моя жизнь. Зачем он нужен такой красивый, когда есть опера 12.17, которая жрет чуть побольше, но и страницы даже сейчас рендерит в разы лучше - не понятно.