Вышел симулятор гонок «Формула-1» для Linux — F1 2017

Feral Interactive, британский издатель игр, занимающийся втом числе и портированием игр на платформу Linux, объявил о релизе симулятора F1 2017.



F1 2017 — это самый современный и самый реалистичный симулятор автогонок в классе «Формула-1» на сегодняшний день. В игре представлены как команды и гонщики текущего чемпионата, так и классические автомобили прошедших дней. Кроме пилотирования, в режиме карьеры игроку придётся подбирать настройки, общаться с прессой, заниматься развитием машины и за 10 сезонов пройти долгий путь от начинающего пилота до чемпиона мира.



Интересной особенностью релиза стало также и то, что это первая игра для Linux, сделанная через Vulkan API. Для игры потребуется Intel Core i3-3225 и 4Гб ОЗУ и видеокарта не ниже Nvidia 680 или AMD Radeon R9. Рекомендуемая конфигурация — Intel Core i5-6600K и 8Гб ОЗУ, Nvidia GeForce GTX 1070 и что-то подобное от AMD. Поддерживаются свободные драйверы видеокарт AMD, а видеокарты Intel, увы, не поддерживаются.



Приобрести игру можно в Steam, на сегодняшний день цена составляет 1999 р.

>>> Видеоролик игры

>>> Подробности