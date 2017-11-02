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OpenIndiana Hipster 2017.10

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Проект Open Indiana представил новый выпуск дистрибутива свободной операционной системы на основе кодовой базы Illumos под названием OpenIndiana Hipster 2017.10. Illumos продолжает развитие OpenSolaris, включая в том числе такие его компоненты, как ZFS (в виде OpenZFS) и DTrace. OpenIndiana поставляется в трех редакциях: минимальной сборке, с поддержкой только консольных приложений, с графическим окружением Mate.

Основные изменения:

  • Xorg обновлен до версии 1.19.5 (Если вы запускаете OpenIndiana в VirtualBox, то используйте Vesa драйвер, т.к. последние дополнения гостевой ОС версий 5.1.30 и 5.2.0 не поддерживают xorg драйвера Solaris для Xorg 1.19). Ошибка, из-за которой Xorg запускался от пользователя root была исправлена.
  • Mate обновлен до версии 1.18
  • Текстовый установщик теперь может выполнить базовую установку OpenIndiana на существующий пул ZFS (например, для параллельной установки с другой инсталляцией OpenIndiana)
  • IIIM (Internet/Intranet Input Method Framework) не включен в образ системы с GUI (взамен этого он поставляется с IBus). В установщик были внесены изменения, благодаря которым раскладка клавиатуры в Mate изменяется с помощью XKB. Раскладка US всегда является одной из раскладок по умолчанию, дополнительная раскладка по умолчанию определяется исходя из используемого в системе языка.
  • Набор программ для развертывания кластера был обновлен (corosync 2.4.2, resource-agents 4.0.1, pacemaker 1.1.17, pcs 0.9.159, cmrsh 3.0.1). В его состав входят только 64-х битные приложения.
  • Реализована ABI-поддержка исполняемых файлов Solaris 10u10
  • Начат процесс удаления из дистрибутива приложений и библиотек Gnome 2 (Предупреждение пользователям, которые не перешли на Mate).

Изменения пользовательских программ:

  • Enlightenment обновлен до версии 0.21.8
  • Firefox обновлен до версии 52.4.1
  • VLC обновлен до версии 2.2.6
  • Thunderbird обновлен до версии 52.4.0
  • Lightdm теперь правильно взаимодействует с Solaris-специфичным Xorg интерфейсом, позволяя X серверу запускаться с правильными привилегиями.
  • Было исправлено несколько ошибок в time-slider (исправлена работа сложных конфигураций с множеством включенных/исключенных файловых систем, плагин zfs-send вновь работает)
  • libjpeg обновлен до версии 1.5.2
  • Gstreamer и плагины обновлены до версии 1.12.3
  • WebkitGTK2 обновлен до версии 2.16.6
  • btltty обновлен до версии 5.5
  • Драйвер Nvidia обновлен до версии 340.104
  • goffice обновлен до ABI-несовместимой версии 0.10.35. Все зависящие от него приложения должны быть скомпилированы заново.

Изменения системных программ и библиотек

  • zsh обновлен до версии 5.3.1
  • mc обновлен до версии 4.8.19
  • tmux обновлен до версии 2.6, screen - до 4.6.1
  • tcpdump обновлен до версии 4.9.2
  • mutt обновлен до версии 1.9.0
  • Добавлен fish версии 2.6
  • GNU sed обновлен до версии 4.4
  • GNU awk обновлен до версии 4.1.4
  • В OpenSSL добавлена поддержка шифров GOST

Изменения библиотек и инструментов разработчиков:

  • Добавлен GCC 7
  • Добавлены Jenkins версий 2.73.2 (LTS) и 2.85
  • Добавлен Golang версии 1.8. Версия 1.6 удалена.
  • OpenJDK 8 обновлен до версии 1.8.131
  • Tcl/Tk был обновлен до версии 8.6.6.
  • Mercurial обновлен до версии 4.2.3
  • Git обновлен до версии 2.14.2
  • ccache обновлен до версии 3.3.4
  • Valgrind обновлен до версии 3.13.0

Изменения серверного ПО:

  • Добавлен PostgreSQL 10, PostgreSQL 9.4 - 9.6 обновлены до последних минорных версий. PostgreSQL 9.3 удален (Теперь версия по умолчанию - 9.4)
  • MongoDB 3.4 был обновлен до версии 3.4.9. Благодаря сотрудничеству с разработчиками MongoDB было исправлено несколько связанных с портированием ошибок.
  • MariaDB 10.1, Percona Server 5.6, 5.7 обновлены до последних минорных версий. Percona Server 5.5 and MariaDB 5.5 были удалены.
  • Net-snmp обновлен до ABI-несовместимой версии 5.7.3. Все зависимые пакеты должны быть собраны заново.
  • OpenVPN обновлен до версии 2.4.3
  • ISC Bind обновлен до версии 9.10.6
  • Сервер ISC DHCP обновлен до версии 4.3.5
  • Squid обновлен до версии 3.5.27
  • Nginx обновлен до версии 1.13.6
  • Apache 2.4 обновлен до версии 2.4.29. Apache 2.2 был удален.
  • Lighttpd обновлен до версии 1.4.46
  • Postfix обновлен до версии 3.1.6.
  • Samba обновлен до версии 4.4.16
  • GeoIP обновлен до версии 1.6.11.
  • Nodejs обновлен до версий 0.12.18, 6.11.5, 7.10.1 и 8.8.1

    Также были добавлены многие другие малозначимые обновления программ и исправлено множество ошибок.
    Полный список изменений и ссылки для скачивания

>>> Подробности

MongoDB 3.4 был обновлен до версии 3.4.9. Благодаря сотрудничеству с разработчиками MongoDB было исправлено несколько связанных с портированием ошибок.

портированием ошибок

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