Проект Open Indiana представил новый выпуск дистрибутива свободной операционной системы на основе кодовой базы Illumos под названием OpenIndiana Hipster 2017.10. Illumos продолжает развитие OpenSolaris, включая в том числе такие его компоненты, как ZFS (в виде OpenZFS) и DTrace. OpenIndiana поставляется в трех редакциях: минимальной сборке, с поддержкой только консольных приложений, с графическим окружением Mate.
Основные изменения:
- Xorg обновлен до версии 1.19.5 (Если вы запускаете OpenIndiana в VirtualBox, то используйте Vesa драйвер, т.к. последние дополнения гостевой ОС версий 5.1.30 и 5.2.0 не поддерживают xorg драйвера Solaris для Xorg 1.19). Ошибка, из-за которой Xorg запускался от пользователя root была исправлена.
- Mate обновлен до версии 1.18
- Текстовый установщик теперь может выполнить базовую установку OpenIndiana на существующий пул ZFS (например, для параллельной установки с другой инсталляцией OpenIndiana)
- IIIM (Internet/Intranet Input Method Framework) не включен в образ системы с GUI (взамен этого он поставляется с IBus). В установщик были внесены изменения, благодаря которым раскладка клавиатуры в Mate изменяется с помощью XKB. Раскладка US всегда является одной из раскладок по умолчанию, дополнительная раскладка по умолчанию определяется исходя из используемого в системе языка.
- Набор программ для развертывания кластера был обновлен (corosync 2.4.2, resource-agents 4.0.1, pacemaker 1.1.17, pcs 0.9.159, cmrsh 3.0.1). В его состав входят только 64-х битные приложения.
- Реализована ABI-поддержка исполняемых файлов Solaris 10u10
- Начат процесс удаления из дистрибутива приложений и библиотек Gnome 2 (Предупреждение пользователям, которые не перешли на Mate).
Изменения пользовательских программ:
- Enlightenment обновлен до версии 0.21.8
- Firefox обновлен до версии 52.4.1
- VLC обновлен до версии 2.2.6
- Thunderbird обновлен до версии 52.4.0
- Lightdm теперь правильно взаимодействует с Solaris-специфичным Xorg интерфейсом, позволяя X серверу запускаться с правильными привилегиями.
- Было исправлено несколько ошибок в time-slider (исправлена работа сложных конфигураций с множеством включенных/исключенных файловых систем, плагин zfs-send вновь работает)
- libjpeg обновлен до версии 1.5.2
- Gstreamer и плагины обновлены до версии 1.12.3
- WebkitGTK2 обновлен до версии 2.16.6
- btltty обновлен до версии 5.5
- Драйвер Nvidia обновлен до версии 340.104
- goffice обновлен до ABI-несовместимой версии 0.10.35. Все зависящие от него приложения должны быть скомпилированы заново.
Изменения системных программ и библиотек
- zsh обновлен до версии 5.3.1
- mc обновлен до версии 4.8.19
- tmux обновлен до версии 2.6, screen - до 4.6.1
- tcpdump обновлен до версии 4.9.2
- mutt обновлен до версии 1.9.0
- Добавлен fish версии 2.6
- GNU sed обновлен до версии 4.4
- GNU awk обновлен до версии 4.1.4
- В OpenSSL добавлена поддержка шифров GOST
Изменения библиотек и инструментов разработчиков:
- Добавлен GCC 7
- Добавлены Jenkins версий 2.73.2 (LTS) и 2.85
- Добавлен Golang версии 1.8. Версия 1.6 удалена.
- OpenJDK 8 обновлен до версии 1.8.131
- Tcl/Tk был обновлен до версии 8.6.6.
- Mercurial обновлен до версии 4.2.3
- Git обновлен до версии 2.14.2
- ccache обновлен до версии 3.3.4
- Valgrind обновлен до версии 3.13.0
Изменения серверного ПО:
- Добавлен PostgreSQL 10, PostgreSQL 9.4 - 9.6 обновлены до последних минорных версий. PostgreSQL 9.3 удален (Теперь версия по умолчанию - 9.4)
- MongoDB 3.4 был обновлен до версии 3.4.9. Благодаря сотрудничеству с разработчиками MongoDB было исправлено несколько связанных с портированием ошибок.
- MariaDB 10.1, Percona Server 5.6, 5.7 обновлены до последних минорных версий. Percona Server 5.5 and MariaDB 5.5 были удалены.
- Net-snmp обновлен до ABI-несовместимой версии 5.7.3. Все зависимые пакеты должны быть собраны заново.
- OpenVPN обновлен до версии 2.4.3
- ISC Bind обновлен до версии 9.10.6
- Сервер ISC DHCP обновлен до версии 4.3.5
- Squid обновлен до версии 3.5.27
- Nginx обновлен до версии 1.13.6
- Apache 2.4 обновлен до версии 2.4.29. Apache 2.2 был удален.
- Lighttpd обновлен до версии 1.4.46
- Postfix обновлен до версии 3.1.6.
- Samba обновлен до версии 4.4.16
- GeoIP обновлен до версии 1.6.11.
- Nodejs обновлен до версий 0.12.18, 6.11.5, 7.10.1 и 8.8.1
Также были добавлены многие другие малозначимые обновления программ и исправлено множество ошибок.
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