Проект Open Indiana представил новый выпуск дистрибутива свободной операционной системы на основе кодовой базы Illumos под названием OpenIndiana Hipster 2017.10. Illumos продолжает развитие OpenSolaris, включая в том числе такие его компоненты, как ZFS (в виде OpenZFS) и DTrace. OpenIndiana поставляется в трех редакциях: минимальной сборке, с поддержкой только консольных приложений, с графическим окружением Mate.

Основные изменения: Xorg обновлен до версии 1.19.5 (Если вы запускаете OpenIndiana в VirtualBox, то используйте Vesa драйвер, т.к. последние дополнения гостевой ОС версий 5.1.30 и 5.2.0 не поддерживают xorg драйвера Solaris для Xorg 1.19). Ошибка, из-за которой Xorg запускался от пользователя root была исправлена.

Mate обновлен до версии 1.18

Текстовый установщик теперь может выполнить базовую установку OpenIndiana на существующий пул ZFS (например, для параллельной установки с другой инсталляцией OpenIndiana)

IIIM (Internet/Intranet Input Method Framework) не включен в образ системы с GUI (взамен этого он поставляется с IBus). В установщик были внесены изменения, благодаря которым раскладка клавиатуры в Mate изменяется с помощью XKB. Раскладка US всегда является одной из раскладок по умолчанию, дополнительная раскладка по умолчанию определяется исходя из используемого в системе языка.

Набор программ для развертывания кластера был обновлен (corosync 2.4.2, resource-agents 4.0.1, pacemaker 1.1.17, pcs 0.9.159, cmrsh 3.0.1). В его состав входят только 64-х битные приложения.

Реализована ABI-поддержка исполняемых файлов Solaris 10u10

Начат процесс удаления из дистрибутива приложений и библиотек Gnome 2 (Предупреждение пользователям, которые не перешли на Mate). Изменения пользовательских программ: Enlightenment обновлен до версии 0.21.8

Firefox обновлен до версии 52.4.1

VLC обновлен до версии 2.2.6

Thunderbird обновлен до версии 52.4.0

Lightdm теперь правильно взаимодействует с Solaris-специфичным Xorg интерфейсом, позволяя X серверу запускаться с правильными привилегиями.

Было исправлено несколько ошибок в time-slider (исправлена работа сложных конфигураций с множеством включенных/исключенных файловых систем, плагин zfs-send вновь работает)

libjpeg обновлен до версии 1.5.2

Gstreamer и плагины обновлены до версии 1.12.3

WebkitGTK2 обновлен до версии 2.16.6

btltty обновлен до версии 5.5

Драйвер Nvidia обновлен до версии 340.104

goffice обновлен до ABI-несовместимой версии 0.10.35. Все зависящие от него приложения должны быть скомпилированы заново. Изменения системных программ и библиотек zsh обновлен до версии 5.3.1

mc обновлен до версии 4.8.19

tmux обновлен до версии 2.6, screen - до 4.6.1

tcpdump обновлен до версии 4.9.2

mutt обновлен до версии 1.9.0

Добавлен fish версии 2.6

GNU sed обновлен до версии 4.4

GNU awk обновлен до версии 4.1.4

В OpenSSL добавлена поддержка шифров GOST Изменения библиотек и инструментов разработчиков: Добавлен GCC 7

Добавлены Jenkins версий 2.73.2 (LTS) и 2.85

Добавлен Golang версии 1.8. Версия 1.6 удалена.

OpenJDK 8 обновлен до версии 1.8.131

Tcl/Tk был обновлен до версии 8.6.6.

Mercurial обновлен до версии 4.2.3

Git обновлен до версии 2.14.2

ccache обновлен до версии 3.3.4

Valgrind обновлен до версии 3.13.0 Изменения серверного ПО: Добавлен PostgreSQL 10, PostgreSQL 9.4 - 9.6 обновлены до последних минорных версий. PostgreSQL 9.3 удален (Теперь версия по умолчанию - 9.4)

MongoDB 3.4 был обновлен до версии 3.4.9. Благодаря сотрудничеству с разработчиками MongoDB было исправлено несколько связанных с портированием ошибок.

MariaDB 10.1, Percona Server 5.6, 5.7 обновлены до последних минорных версий. Percona Server 5.5 and MariaDB 5.5 были удалены.

Net-snmp обновлен до ABI-несовместимой версии 5.7.3. Все зависимые пакеты должны быть собраны заново.

OpenVPN обновлен до версии 2.4.3

ISC Bind обновлен до версии 9.10.6

Сервер ISC DHCP обновлен до версии 4.3.5

Squid обновлен до версии 3.5.27

Nginx обновлен до версии 1.13.6

Apache 2.4 обновлен до версии 2.4.29. Apache 2.2 был удален.

Lighttpd обновлен до версии 1.4.46

Postfix обновлен до версии 3.1.6.

Samba обновлен до версии 4.4.16

GeoIP обновлен до версии 1.6.11.

Nodejs обновлен до версий 0.12.18, 6.11.5, 7.10.1 и 8.8.1



Также были добавлены многие другие малозначимые обновления программ и исправлено множество ошибок.

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