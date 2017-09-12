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НовостиOpen Source

Автор популярного расширения для Emacs — Magit собирает пожертвования для full-time работы над ним в 2018 году

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Magit — это интерфейс к распределённой системе управления версиями Git, разработанный в качестве дополнения для популярного текстового редактора GNU Emacs.

Magit предоставляет простой, но гибкий интерфейс над большинством команд git, а также свой собственный механизм подтверждения изменений, который без труда позволяет подтвердить лишь часть сделанных изменений.

Для пользователей, которые предпочитают vi-подобную систему комбинаций клавиш доступно расширение evil-magit для интеграции magit c системой Evil (Extensible VI Layer for Emacs) и пакет дополнений Spacemacs.

Если до 1 октября кампания на Kickstarter соберёт 55000 CHF (швейцарский франк), то автор проведёт 2018 год работая над Magit full-time.

На данный момент собрано около 30000 CHF.

>>> Сайт Magit

>>> Репозиторий Magit

>>> Подробности

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Добавь информацию о том, сколько уже собрано на данный момент. IMHO это очень важно, так как по-моему ни один из OSS проектов не собирал такого значительного объёма денег на kickstarter.

И да, пара предложений почему magit — это хорошо было бы весьма к месту.

Evgueni ★★★★★ ()

Вопрос на миллион: почему он не уедет, например, в Тайланд/Индонезию/Вьетнам? Тогда ему 7500 долларов хватит на год, чтобы комфортно жить.

Просто не первый раз натыкаюсь: этот, судя по всему в Швейцарии живет; друго из Норвегии. Их не отпускают из страны, или что?

letni ()

Вот так всегда, сначала кукарекают по всему интернету что лисп жив и переживет ваши разные го и тайпскрипты, что пишут на нем фултайм а потом попрошайничают. Фи

anonymous ()
Ответ на: комментарий от loz

Make Magit more accessible to non-Emacs users

У меня и так есть самописный велосипед с тремя пусковыми скриптами тыкаемыми мышкой. Гит это очень страшная вещь чтобы использовать непроверенные лично и в разных режимах команды. Когда тыкаешь по нескольким значкам мышкой и пушишь, всё нормально, а как начинаешь самодеятельность, так будь готов к такому - www.linux.org.ru/forum/development/8630051 Причём при попытке восстановить какое-то предыдущее состояние весь проект уёживается до нескольких файлов:)))) И лечится такая НЕХ командой git reset --hard номер, которая должна быть в шпаргалке.

Napilnik ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

55000 CHF это более 3-х миллионов рублей. Ему не жирно будет?

Это зп дворника в Швейцарии, это в РФ большая сумма. И цены там соответствующие. Например, справить нужду в платном туалете стоит 3 CHF. Про стоимость аренды квартиры, еды и услуг я говорить не буду.

bitfroster ()
Последнее исправление: bitfroster (всего исправлений: 2)

Забавно, что вокруг git-а выростают массы обёрток, вся суть которых - добавление человеческого интерфейса к «the stupid content tracker».

bbk123 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Тут кстати интересно другое. Вот вы закапываете лиспы, на них никто не пишет, emacs для древних терминалов и тд. А тут бац, чувак решил собрать на разработку расширения, которое мало кому известно для редактора, который застрял где-то там в 70х и таки собирает.

Причём собирает на год, в отличие от вас, получающих месячную зарплату или имеющих максимум полугодичный контракт.

ixrws ★★ ()
Ответ на: комментарий от bitfroster

Точно дворника? Да, это немного, но это всё же чуть больше 4 штук в месяц, почти таких же штук как евро. Вроде как это средняя зп для большинства территрии кроме парочки главных городов. Но даже допустим в Цюрихе это зп дворника, точно?

ixrws ★★ ()
Ответ на: комментарий от bbk123

справедливости ради, magit'у уже под 10 лет. и он на голову выше всего, что претендует на ту же нишу.

ещё в инфраструктуре emacs отличный flycheck. и сносный projectile. а вот всё остальное удручает. (дисклеймер: я более 15 лет пользовался емаксом, недавно перестал. auto-complete-mode задолбал, а ничего лучше на горизонте не видно, кроме разве что jedi, который только для питона и тоже со своими нюансами.)

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Почему git не идёт со своей человеческой обёрткой? Есть лишь какой-то примитивный gitk, которым никто не пользуюет.

jedi == jedit? Знаю человека, который только на нём и пишет - C, Java, XSLT.

bbk123 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от ixrws

Тут зарплаты джавистов в швейцарии. Ниже 100к почти не встречаются. Не знаю, что для дворника, но для крутого разработчика 50к по-моему это не серьёзно, человек практически за еду работать собирается.

Legioner ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от bbk123

Зачем git-у идти с какой-то обёрткой? Я пока не встречал людей, которые бы использовали его через какие-то обёртки. 99.99% операций через IDE, когда раз в год ломается, приходит гуру и через консоль что-то делает.

Legioner ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Legioner

Это да, но речь про дворника шла, поэтому и спросил. Насчёт еды или нет, это всё сильно зависит от обстоятельств. Человек мог иметь достойную зп до этого и есть сбережения. Может иметь недвижимость, мало ли чего может быть. А тут работать будет над тем, что его интересует. Очень редко удаётся устроиться на работу так, чтобы работать над тем что интересует и так как хочется. За это порой приходится платить более низкой зп. А иногда не приходится:)

ixrws ★★ ()
Ответ на: комментарий от Napilnik

Гит это очень страшная вещь чтобы использовать непроверенные лично и в разных режимах команды. Когда тыкаешь по нескольким значкам мышкой и пушишь, всё нормально

subversion тут нужен. гит для компетентных, а не для вас.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от bbk123

Почему git не идёт со своей человеческой обёрткой?

man meld. оно не только гит умеет, но из того что умеет гит, мелд умеет далеко не всё. т.е. не все фичи гита покрывает, но вполне хорошо работает в обычный день. gitk - это больше просмотр истории комитов, веток, мержей и т.д., а для выполнения более сложных действий нет ничего удобнее консоли.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

гит для компетентных, а не для вас.

Гит только для Торвальдса. Мне такой функционал когда ветки проекта плодятся самостоятельно, без явного на то указания, не нужен, а Торвальдсу видать нужен и тут пофигу на компетенцию - или ты прогибаешься под него или обманываешь гит выполняя часть операций на копии проекта а потом копируя файлы в основной проект вручную.

Napilnik ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Napilnik

Не скажу, что прям счастлив с git'овского cli (ибо временами долго думаю, прежде чем нажать enter, поскольку стрёмно), но... э...

когда ветки проекта плодятся самостоятельно, без явного на то указания

причём до такой степени ужасности, что приходится

выполняя часть операций на копии проекта а потом копируя файлы в основной проект вручную

Но КАК?! В смысле, как сделать так, чтобы ветки стали плодиться сами собой? Я вроде в гите чайник чайником (ну, особенно если с Торвальдсом сравнить), но у меня ни разу ни одна ветка сама собой не выросла.

Croco ()
Последнее исправление: Croco (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от letni

Вопрос на миллион: почему он не уедет, например, в Тайланд/Индонезию/Вьетнам?

Шо ты несешь. Может ему в Тернополь переехать или еще какие ебеня на карте папуасии? В Африке говорят ваще на доллар в день живут опупенно.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от Croco

Но КАК?! В смысле, как сделать так, чтобы ветки стали плодиться сами собой?

Емнип откатил сохранение назад, покодил, что-то поделал, сохранился в гит, а потом попытался сделать «git push» и получил в ответ «Everything up-to-date». Хочешь с луком ешь это сообщение, а хочешь - с чесноком.

Napilnik ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от jerry_ru

Что ты имеешь в виду под ветками? То что возникает при мерджах с чужими комитами?

Это мой личный архив не торчащий в интернет, там других пользователей быть не должно www.linux.org.ru/news/opensource/13674826?cid=13676430

Napilnik ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от ixrws

Вот вы закапываете лиспы, на них никто не пишет, emacs для древних терминалов и тд.

Кто закапывает? Тупая школота? Только вот их перделки почему-то мрут как мухи, а Емаксу уже 40 лет, и он становится только все круче и круче.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от ixrws

Вот вы закапываете лиспы

На самом деле граждане этой страны могут вообще что угодно закапывать. И очень было бы плохо для них, если бы в отечественном сегменте сети не было вообще мест, где бы они могли бы выгнать из себя все эти комплексы из-за отсутствия отечественных аналогов вообще чего-либо в местах подобных LOR'у. Так что стоит поддержать ребят и написать вместе с ними «Не нужен», дабы не нарушать местные традиции, а конструктивной критики или даже восхищений тут ожидать не стоит.

Martein ()
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