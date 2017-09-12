Magit — это интерфейс к распределённой системе управления версиями Git, разработанный в качестве дополнения для популярного текстового редактора GNU Emacs.
Magit предоставляет простой, но гибкий интерфейс над большинством команд git, а также свой собственный механизм подтверждения изменений, который без труда позволяет подтвердить лишь часть сделанных изменений.
Для пользователей, которые предпочитают vi-подобную систему комбинаций клавиш доступно расширение evil-magit для интеграции magit c системой Evil (Extensible VI Layer for Emacs) и пакет дополнений Spacemacs.
Если до 1 октября кампания на Kickstarter соберёт 55000 CHF (швейцарский франк), то автор проведёт 2018 год работая над Magit full-time.
На данный момент собрано около 30000 CHF.
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