На фоне обновления редактора Atom до версии 1.20 (лог-пост) остался незамеченным анонс Atom-IDE.
github совместно с facebook представили набор пакетов ide-typescript, ide-flowtype, ide-csharp, ide-java и ide-php.
Суть выпуска пакетов в расширенной и более целостной поддержке IDE-специфичных фич для этих языков.
Каждый пакет предоставляет улучшенную реализацию автодополнения, диагностик, поиска вхождений\вызовов.
Реализация дополнений стала возможна благодаря внедрению поддержки Language Server Protocol.
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