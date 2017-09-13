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Atom-IDE

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На фоне обновления редактора Atom до версии 1.20 (лог-пост) остался незамеченным анонс Atom-IDE.

github совместно с facebook представили набор пакетов ide-typescript, ide-flowtype, ide-csharp, ide-java и ide-php.

Суть выпуска пакетов в расширенной и более целостной поддержке IDE-специфичных фич для этих языков.
Каждый пакет предоставляет улучшенную реализацию автодополнения, диагностик, поиска вхождений\вызовов.
Реализация дополнений стала возможна благодаря внедрению поддержки Language Server Protocol.

>>> Подробности



Проверено: Shaman007 ()
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Так в 1.21 только работать будет. А он ещё не вышел.

А вообще унификация инструментов для языков вещь полезная, хоть и от мелкомягких.

Ivan_qrt ★★★ ()
Ответ на: комментарий от awesomelackware

Дохлый проц 2006 года и 3 гига рамы. Да у тебя всё должно тормозить, кроме самых бесполезных неприхотливых прог.

10 лет прошло с тех пор, как твоя конфигурация была нормальной.

Ivan_qrt ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Ivan_qrt

Да у тебя всё должно тормозить, кроме самых неприхотливых прог.

GTA V шла на эту конфигурацию на минималках, почти без тормозов.
GNU Emacs не тормозит, даже с засранным конфигом.
Space Engine идёт хорошо, годно.
Adobe Premiere Pro CC 2015.4 идёт неплохо.

Это должно о чём-то говорить.

awesomelackware ()
Ответ на: комментарий от Ivan_qrt

справедливости ради, текущие возможности атома, не превосходят упомянутые sublime/vim/emacs при этом ресурсов трубуется как минимум на порядок больше.

LiBer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от LiBer

справедливости ради, текущие возможности атома, не превосходят упомянутые sublime/vim/emacs при этом ресурсов трубуется как минимум на порядок больше.

Да кто ж с этим спорит-то. Естественно js жрёт много всего. Но в рамках разумного, а не как утверждают некоторые аналитики с древними ПК.

Другой вопрос, что упомянутым уже очень много лет. А вот атому 2-3 года. И он уже не особо уступает упомянутым. При том, что в отличии от вима и эмакса, он ещё и выглядит приятно.

Так что, имхо, цена за жор вполне адекватная.

Ivan_qrt ★★★ ()
Ответ на: комментарий от awesomelackware

Но функционал больше, чем у Atom.

Если у эмакса больше функционала, а жрёт он меньше, чего ж тебе так хочется атомом пользоваться? Почему ты так переживаешь, что он ещё больше жрать будет?

Видимо в эмаксе тебя что-то не устраивает?

Ivan_qrt ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Ivan_qrt

Если у эмакса больше функционала, а жрёт он меньше, чего ж тебе так хочется атомом пользоваться? Почему ты так переживаешь, что он ещё больше жрать будет?

Я так намекаю, что атом — редактор, который жрёт больше, но делает меньше.
Как так вышло-то?

awesomelackware ()
Ответ на: комментарий от awesomelackware

Я так намекаю, что атом — редактор, который жрёт больше, но делает меньше.

Как так вышло-то?

Это из-за того, что он выглядит не убого. Ну и из-за плагинов на js.

Ivan_qrt ★★★ ()
Ответ на: комментарий от awesomelackware

Емакс тоже так умеет.

Скрин в студию.

Хотя, стоп. Из-за внешнего вида? Серьёзно?

В том числе и из-за него. Да. Или ты не в курсе, что картинки жрут памяти больше, чем текстовое представление? И их вывод намного дороже в плане CPU и GPU.

Ну и на всякий случай, мало ли ты читать не умеешь:

Ну и из-за плагинов на js.

Ivan_qrt ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Ivan_qrt

Скрин в студию.

www.linux.org.ru/gallery/screenshots/13220096

В том числе и из-за него. Да. Или ты не в курсе, что картинки жрут памяти больше, чем текстовое представление? И их вывод намного дороже в плане CPU и GPU.

Прямо настолько?
Там три-дэ или как?

Ну и на всякий случай, мало ли ты читать не умеешь:

Ну и из-за плагинов на js.

По этому-то вопросов нет, я ещё в первый раз понял.

awesomelackware ()
Ответ на: комментарий от Ivan_qrt

картинки ..ть

вся суть сторонников этого не нужно адын адын адын

я не буду тут рассусоливать, почему это не так, кто не первый раз замужем и так знает, а вот защитнику хоть школу бы закончить

Morin ()
Ответ на: комментарий от awesomelackware

www.linux.org.ru/gallery/screenshots/13220096

Шрифты весьма неплохи. Собственно на этом всё. Больше ничего на скрине нет.

Ни автокомплита, ни тултипов, ни списка файлов в проекте на скрине нет. Централизованный поиск по плагинам-то в эмакс хотя бы завезли?

Прямо настолько?
По этому-то вопросов нет, я ещё в первый раз понял.

Судя по вопросам, которые ты задаёшь - не понял.

Ivan_qrt ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Morin

я не буду тут рассусоливать, почему это не так

Очень захотелось погазифицировать лужи, но обоснавания придумать не получилось? Ну ничего, лёгкий налёт ылитарности скроет любое колличество пердежа.

Ivan_qrt ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Ivan_qrt

Шрифты весьма неплохи. Собственно на этом всё. Больше ничего на скрине нет.

Купи очки.

Это из-за того, что он выглядит не убого
выглядит

Ни автокомплита

Автокомплит умеет, подтверждаю.

ни тултипов

Чего?

ни списка файлов в проекте на скрине нет

Умеет.

Централизованный поиск по плагинам-то в эмакс хотя бы завезли?

Завезли.

Судя по вопросам, которые ты задаёшь - не понял.

А ты, вестимо, лучше меня знаешь?

awesomelackware ()
Ответ на: комментарий от awesomelackware

Автокомплит умеет, подтверждаю.

Я не сомневаюсь, что он умеет автокомплит. Я сомневаюсь, что этот автокомплит выглядит не убого. Не уезжает за пределы окна, не обрезается его границами и т.п. Тоже самое касается всего списка файлов и тултипов.

Чего?

Всплывающие посдказки. Могут содержать сигнатуры функций/объявления переменных/объявления классов и т.п., справку по ним, пояснения, что неправильно в кривом коде. Да всё, что угодно.

Вот это тоже должно выглядеть не убого. Так же как и ещё тонна фишечек нормального редактора/ide.

А ты, вестимо, лучше меня знаешь?

Похоже на то.

Купи очки.

От этого на твоём скрине появятся примеры автокомплита?

Ivan_qrt ★★★ ()

atom был бы классным редактором, если б он не на js бы мутился. А вот насчёт Atom IDE я совсем не понимаю - нахера? Уже сеть такие проекты как Eclipse и Netbeans которые хоть и местами тормозят, но зато мощные. А вот Electron будет ещё больше ресурсов есть. И там пока чать атома не переписали на С++, он файлы больше 2мб не мог открыть.

Gargamel ()
Ответ на: комментарий от Ivan_qrt

Я не сомневаюсь, что он умеет автокомплит. Я сомневаюсь, что этот автокомплит выглядит не убого.
Не уезжает за пределы окна

Не уезжает.

не обрезается его границами и т.п.

Не видел такого.

Всплывающие посдказки. Могут содержать сигнатуры функций/объявления переменных/объявления классов и т.п., справку по ним, пояснения, что неправильно в кривом коде. Да всё, что угодно.

Видел такое в вижуал студии, ИМХО, совершенно ненужная фича, в емаксе вообще не смотрел и не юзал, не знаю.

Похоже на то.

Поумерь ЧСВ.

От этого на твоём скрине появятся примеры автокомплита?

https://camo.githubusercontent.com/22a51201b828a91fc5cf1cfc9449cf479ef7ced5/6...

awesomelackware ()
Ответ на: комментарий от Gargamel

А вот насчёт Atom IDE я совсем не понимаю - нахера?

Я так понимаю, они сделали реализацию стандартизированного протокола для плагинов к ide. И хотят им заменить пачку кривых плагинов на один для каждого языка. И это хорошо, т.к. зоопарк из плагинов, которые сами по себе нихрена не умеют - это печально.

Собственно эту инициативу они и назвали atom-ide. Нового редактора не делали.

Ivan_qrt ★★★ ()
Ответ на: комментарий от awesomelackware

совершенно ненужная фича

Ну собственно атом и состоит из набора таких фич. Если тебе не нужно всё, чего нет в эмаксе, то пользуйся эмаксом.

В атоме есть нормальный графический интерфейс с акуратными кнопочками, полосами прокрутки, подсветками, подчёркиваниями и т.п.

И это есть из коробки.

А теперь ещё и с плагинами будет возни меньше.

И если ради этого ему надо сожрать 1 гиг рамы - да пожалуйста.

Ivan_qrt ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Ivan_qrt

Ну собственно атом и состоит из набора таких фич. Если тебе не нужно всё, чего нет в эмаксе, то пользуйся эмаксом.

Пхахаха
Надо так

Ну собственно атом и состоит из набора таких фич. Если тебе нужно что-то, чего нет в атоме, то пользуйся эмаксом.

Чукча-читатель, тьфу.

В атоме есть нормальный графический интерфейс с акуратными кнопочками, полосами прокрутки, подсветками, подчёркиваниями и т.п.

На вкус фломастеры разные.

И это есть из коробки.
А теперь ещё и с плагинами будет возни меньше.
И если ради этого ему надо сожрать 1 гиг рамы - да пожалуйста.

«У вас тормозит наше приложение? Купите рамы, мы не виноваты, да-да-да!»
Бесит уже такой подход.

awesomelackware ()
Ответ на: комментарий от awesomelackware

Если тебе нужно что-то, чего нет в атоме, то пользуйся эмаксом.

Если оно есть в эмаксе, а сам эмакс тебя устраивает - то пользуйся, конечно.

Чукча-читатель, тьфу.

Вот вроде и атом тебе не нужен. И эмакс тебя устраивает. А всё равно ты припёрся в тему про атом и полыхаешь пердаком. Ты чего-то не договариваешь?

На вкус фломастеры разные.

Так если тебя устраивает tui - им и пользуйся. А большинство людей предпочитает нормальный графический ui.

Бесит уже такой подход.

Купи комп со средними характеристиками хотя бы пятилетней давности, и он тебя перестанет бесить, а твои волосы станут мягкими и шелковистыми.

Ivan_qrt ★★★ ()
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Разработка