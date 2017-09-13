справедливости ради, текущие возможности атома, не превосходят упомянутые sublime/vim/emacs при этом ресурсов трубуется как минимум на порядок больше.



Да кто ж с этим спорит-то. Естественно js жрёт много всего. Но в рамках разумного, а не как утверждают некоторые аналитики с древними ПК.

Другой вопрос, что упомянутым уже очень много лет. А вот атому 2-3 года. И он уже не особо уступает упомянутым. При том, что в отличии от вима и эмакса, он ещё и выглядит приятно.

Так что, имхо, цена за жор вполне адекватная.