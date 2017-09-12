Tiny3DRenders.ru ― бесплатная рендер-ферма для открытых проектов

Открылась бесплатная Blender рендер-ферма для открытых проектов.

В отличии от других бесплатных рендер-ферм, эта не использует ресурсы вашего компьютера для рендеринга чужих проектов, а полагается на свои, пока ещё скромные, ресурсы (1 CPU, 1 GPU).

Ферма рассчитана на небольшие проекты, и очередь строится исходя из длительности рендеринга. Короткие задания получают больший приоритет в очереди. Однако, существует лимит на то, сколько проектов может пропустить вперёд каждая задача.

Tiny3DRenders.ru рассчитан на множество итераций рендеринга для проекта и хранит все его изменения в Git-репозитории.

Ещё одной особенностью рендер фермы является опция ускорения. Если ваша работа является производной от другой работы, и в ней повторяются кадры другого публичного проекта (или предыдущей версии вашего же), то такие кадры будут скопированы из него. То же произойдёт, и если просто один кадр повторяется более 10 кадров подряд.

На данный момент, на сайте выложены все демонстрационные файлы последних версий Blender. Вы можете оценить мощность фермы кликнув на проект, а затем на задание.

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