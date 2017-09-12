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Tiny3DRenders.ru ― бесплатная рендер-ферма для открытых проектов

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Открылась бесплатная Blender рендер-ферма для открытых проектов.

В отличии от других бесплатных рендер-ферм, эта не использует ресурсы вашего компьютера для рендеринга чужих проектов, а полагается на свои, пока ещё скромные, ресурсы (1 CPU, 1 GPU).

Ферма рассчитана на небольшие проекты, и очередь строится исходя из длительности рендеринга. Короткие задания получают больший приоритет в очереди. Однако, существует лимит на то, сколько проектов может пропустить вперёд каждая задача.

Tiny3DRenders.ru рассчитан на множество итераций рендеринга для проекта и хранит все его изменения в Git-репозитории.

Ещё одной особенностью рендер фермы является опция ускорения. Если ваша работа является производной от другой работы, и в ней повторяются кадры другого публичного проекта (или предыдущей версии вашего же), то такие кадры будут скопированы из него. То же произойдёт, и если просто один кадр повторяется более 10 кадров подряд.

На данный момент, на сайте выложены все демонстрационные файлы последних версий Blender. Вы можете оценить мощность фермы кликнув на проект, а затем на задание.

>>> Подробности

★★★★

Проверено: Shaman007 ()

Зачем хоститесь в ru-зоне? Ща мизулина и РКН найдет там аниме/хентай и закроет вас! Перебирайтесь в забугорные зоны пока не поздно.

P.S. Пошел рендерить свои открытые анимешные (и откровенные!) модельки...

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

О чём ты беспокоишся?
Автор заранее прогнулся и готов предать творческих товарищей:

Кроме того под запрет попадают материалы запрещённые к распространению законами РФ.

torvn77 ★★ ()
Ответ на: Разумное решение. от anonymous

А зачем ему тогда забугорный домен?
И главное для чего он вообще нужен, если самая восстребованная часть искусствк у него запрещена?

torvn77 ★★ ()
Последнее исправление: torvn77 (всего исправлений: 1)

не использует ресурсы вашего компьютера для рендеринга чужих проектов

Увы, парочка нахлебников быстро загрузит всю вычислительную мощность этой фермы. А так - вообще интересная тема. Узнал про sheepit и уже отрендерил для них 20 кадров.

jekader ★★★★ ()
Последнее исправление: jekader (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от unDEFER

но текущая ферма настолько мала, что вряд ли кому нужна, кроме школьников, а им вряд ли оно нужно, без

Кроме того под запрет попадают материалы запрещённые к распространению законами РФ.

вот и не понятно, на кого расчитан проект

LiBer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от LiBer

Вы какого-то странного о законах РФ мнения.

Ни один человек в здравом уме интересоваться этими запрещёнными материалами не будет.

Вот даже к примеру суицидальные сайты - вроде бы запрещены, однако же есть сайты где всё расписано так, что ни под какой запрет не попадает.

unDEFER ★★★★ ()
Последнее исправление: unDEFER (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от devalone

А что ты скажешь про запрет вот этого сайта? http://putinhuylo.com/ Какую пользу приносит его блокировка?

А он разве заблокирован? Прошёл на него без всяких там ТОРов и пр. Обычная школоло-поделка.

drfaust ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от devalone

Окей, а linkedin?

Вы же знаете за что прикрыли. За то что решили что все личные данные о россиянах должны быть на российских серверах. Не понятно как Google/Facebook ещё не закрыли, но может и тот час не за горами...

Будем как в Китае жить.

unDEFER ★★★★ ()
Последнее исправление: unDEFER (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от unDEFER

Ну а ты заранее прогнулся под всё это.

Хотя можно сделать двойной доступ, обычный и через тор.
Тору давать полный доступ, обычному ограниченную потёмкинскую деревню.

torvn77 ★★ ()
Ответ на: комментарий от torvn77

Господа модераторы!

Сделайте уже одолжение — уймите этого клоуна? Я, если что, за бан. Ибо танцпол уже настолько заебал, что сил ни каких нет.

Для танцпола есть море других сайтов. Уберите это политчмо с моего LORa!

anonymous ()
Ответ на: комментарий от unDEFER

Я искренне полагаю что...

... свинья грязь всегда найдёт. Кому надо «откровенности моделек», «обхода блокировок» и прочего, у того оно есть.

Человек же попробовал доброе дело сделать (как мог), а вместо этого... Какое-то говно. Спасибо бы просто хоть сказали. Выглядело бы достойнее на мой взгляд.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от drfaust

А он разве заблокирован?

По http заблокирован, а по https открыт, вероятно на том же IP есть и другие сайты, поэтому они не могут закрыть https.

Обычная школоло-поделка.

Так и я про то же, какой резон его блочить, там нет чего-то, блокировка чего пойдёт на пользу обществу(ведь так должны работать законы, да?)

devalone ()
Ответ на: комментарий от unDEFER

Вы же знаете за что прикрыли. За то что решили что все личные данные о россиянах должны быть на российских серверах

И вы считаете, что это нормально? Вот я считаю, что ограничения и законы должны делать жизнь людей лучше, ну т.е. если мне запрещено гонять по городу, нарушать ПДД и ездить пьяным, всё ок, эти законы сделаны, чтобы я не сбил кого-нибудь случайно и я буду их соблюдать, но какая польза обществу от заблокированного линкедина?

devalone ()
Последнее исправление: devalone (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от Dark_SavanT

не разделегирует разве что в .onion

Ты даун или как? Ни в одной нормальной стране хентай не трогают. Только в е**нутой рашке рисованных девочек с большими сисями приравнивают к педофильской порнографии. Так что нигде кроме рашки домен с хентаем разделегирован не будет.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от LiBer

Рекомендую съездить в Китай.

это и страшно

И посмотреть как именно они живут. Некоторым вещам можно реально позавидовать. Уж всякой электронщине по-любому.

anonymous ()
Ответ на: Господа модераторы! от anonymous

Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.

ergil ★★★ ()
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