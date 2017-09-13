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Node v8.5.0

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Вышло обновление платформы Node v8.5.0.

В релиз вошли следующие изменения:

  • Сборка
    Включена возможность сборки снэпшотов #14875
  • console
    Реализована минимальная поддержка console.group(). #14910
  • Зависимости
    libuv обновлен до версии 1.14.1
    nghttp2 обновлен до версии v1.25.0
  • dns
    Добавлена опция verbatim в dns.lookup(). При установке значения в true ответ от DNS приходит без изменений, в противном случае адреса в ответе будут отсортированы (Сначала v4, потом v6).
  • fs
    Добавлены функции fs.copyFile[i/] и fs.copyFileSync для более эффективного копирования файлов
  • inspector
    Добавлена поддержка асинхронных стектрейсов.
  • Модульность
    Добавлена поддержка ESM. Для включения нужен флаг --experimental-modules и расширение .mjs. 14369
  • napi
    Реализованы промисы 14365
  • os
    Поддержка CIDR-нотации для результатов метода networkInterfaces(). 14307
  • perf_hooks
    Первичная имплементация Performance Timing API для Node.js. Имплементация повторяет Performance Timing API в современных браузерах с небольшим набором специфичных для Node.js свойств. 14680
  • tls
    Множественные PFX в createSecureContext 14793

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Проверено: Shaman007 ()
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кароч, я тут тему про язык D и про C++ читал. Однозначно сделал вывод что Node.js - небезопасное устаревшее говно. Надо переходить на Rust и переписать все на него. Иначе вы все будете прокляты и RCE.

clover ()
Ответ на: комментарий от awesomelackware

Учитывая animoji, не ясно.
А может надо просто подождать.

анимированное под мимику пользователя говно с глазами - слишком мелко для настоящих js'ников, им нужен масштаб

clover ()
Ответ на: комментарий от clover

анимированое говно хорошо показывает разницу между например самсунгом, где распознавание лиц ломается с помощью фотографии владельца, и эплом с трёхмерным сканером лица. нода - это скорее вот туда, к самсунгу, где крафтовые стилусы майнят разпознавание лиц в блокчейнах.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

да, это беспроводная зарядка, на презентации тоже показывали. но всему есть предел и закон сохранения энергии никто не отменял.

так он не нарушается: макароны превращаются в ЧСВ, ЧСВ превращается в энергию для яблофона, энергия яблофона превращается в тепло

clover ()
Ответ на: комментарий от menangen

и знание докера

а знание докера имеется ввиду на каком уровне? как инструмента разработчика? Вообще если можно, то поразвернутей что надо знать о докере разработчику?

anonymous ()
Ответ на: комментарий от menangen

да, если можно еще пара вопросов

проекты на ноде - это же имеется ввиду сервер сайд? что сейчас популярно из фреймворков - express? какие инструменты?

anonymous ()
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Разработка