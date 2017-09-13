Вышло обновление платформы Node v8.5.0.
В релиз вошли следующие изменения:
- Сборка
Включена возможность сборки снэпшотов #14875
- console
Реализована минимальная поддержка console.group(). #14910
- Зависимости
libuv обновлен до версии 1.14.1
nghttp2 обновлен до версии v1.25.0
- dns
Добавлена опция verbatim в dns.lookup(). При установке значения в true ответ от DNS приходит без изменений, в противном случае адреса в ответе будут отсортированы (Сначала v4, потом v6).
- fs
Добавлены функции fs.copyFile[i/] и fs.copyFileSync для более эффективного копирования файлов
- inspector
Добавлена поддержка асинхронных стектрейсов.
- Модульность
Добавлена поддержка ESM. Для включения нужен флаг --experimental-modules и расширение .mjs. 14369
- napi
Реализованы промисы 14365
- os
Поддержка CIDR-нотации для результатов метода networkInterfaces(). 14307
- perf_hooks
Первичная имплементация Performance Timing API для Node.js. Имплементация повторяет Performance Timing API в современных браузерах с небольшим набором специфичных для Node.js свойств. 14680
- tls
Множественные PFX в createSecureContext 14793
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