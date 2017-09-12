13 сентября состоялся релиз окружения рабочего стола Gnome 3.26. Релиз содержит в себе ряд важных улучшений и исправлений.
Список изменений:
- Все компоненты Gnome обновлены до версии 3.26;
- Переработан внешний вид Gnome Control Center;
- Добавлена возможность изменять размер курсора (доступно 5 уровней);
- Улучшенный тайлинг;
- Теперь в режиме обзора (Overview) окна будут отображаться в полном размере;
- Улучшен поиск и отображение результатов в Activities;
- Gnome Tweak Tool переименован в Gnome Tweaks (пакет сохранил название gnome-tweak-tool);
- В Gnome Photos добавлена возможность масштабировать изображения;
- В Gnome Calendar добавлена возможность добавлять повторяемые события;
- В Epiphany добавлена возможность синхронизации с Firefox;
- В Simple Scan добавлена поддержка WebP;
- Различные улучшения в Gnome Builder;
- Различные улучшения в Gnome Maps;
- Улучшена скорость работы Gnome Music;
- В The Evince Document Viewer добавлена возможность обрабатывать файлы Adobe Illustrator;
- Отказ от использования системного трея (области уведомлений). Можно дальше использовать Topicon Plus. Подробнее;
- Улучшена работа Wayland;
- Добавлена поддержка Unicode 10.0 в glib;
- Пакеты Gnome теперь собираются с использованием Meson Build System;
- В GTK добавлена поддержка Emoji;
- В Polari добавлена возможность отправлять Emoji;
- В Nautilus изменен механизм работы с архивами, Демонстрация;
- Новые настройки дисплея;
- В Gnome Mutter добавлена нативная поддержка Screencast и Remote Desktop. Подробнее.
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