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НовостиGNOME

Gnome 3.26

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13 сентября состоялся релиз окружения рабочего стола Gnome 3.26. Релиз содержит в себе ряд важных улучшений и исправлений.

Список изменений:

  • Все компоненты Gnome обновлены до версии 3.26;
  • Переработан внешний вид Gnome Control Center;
  • Добавлена возможность изменять размер курсора (доступно 5 уровней);
  • Улучшенный тайлинг;
  • Теперь в режиме обзора (Overview) окна будут отображаться в полном размере;
  • Улучшен поиск и отображение результатов в Activities;
  • Gnome Tweak Tool переименован в Gnome Tweaks (пакет сохранил название gnome-tweak-tool);
  • В Gnome Photos добавлена возможность масштабировать изображения;
  • В Gnome Calendar добавлена возможность добавлять повторяемые события;
  • В Epiphany добавлена возможность синхронизации с Firefox;
  • В Simple Scan добавлена поддержка WebP;
  • Различные улучшения в Gnome Builder;
  • Различные улучшения в Gnome Maps;
  • Улучшена скорость работы Gnome Music;
  • В The Evince Document Viewer добавлена возможность обрабатывать файлы Adobe Illustrator;
  • Отказ от использования системного трея (области уведомлений). Можно дальше использовать Topicon Plus. Подробнее;
  • Улучшена работа Wayland;
  • Добавлена поддержка Unicode 10.0 в glib;
  • Пакеты Gnome теперь собираются с использованием Meson Build System;
  • В GTK добавлена поддержка Emoji;
  • В Polari добавлена возможность отправлять Emoji;
  • В Nautilus изменен механизм работы с архивами, Демонстрация;
  • Новые настройки дисплея;
  • В Gnome Mutter добавлена нативная поддержка Screencast и Remote Desktop. Подробнее.

>>> Подробности

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Проверено: Aceler ()
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Отказ от использования системного трея (области уведомлений). Прекращена поддержка расширения Topicon Plus.

If you want or need to continue using status icons, you should feel free to use the TopIcons GNOME Shell extension. This will continue to work and the extension offers a better status icon experience than the current default anyway.

То есть ты даже не читал то, на что даешь ссылку

Polugnom ★★★★★ ()

Переработан внешний вид Gnome Control Center;

Как был страшный, такой и остался...

Улучшенный тайлинг;

Боже упаси от ихнего тайлинга...корявая подделка.

поддержка Emoji;

Киллер фича. Джва года ждал. Короче. В топку.

Odalist ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от ilipnitsky

А что с Gnome Control Center не так? По моему выглядит теперь гораздо лучше.

Как был страшный, так и остался...как и весь Гном.

Во всяком случае в том же KDE или XFCE реализовано гораздо хуже.

Неужели?

Odalist ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Lowes

С движком тем все впорядке.

Смысла в этом не вижу, ибо и так понятно что все новые версии дистрибутивов (Fedora 27, Ubuntu 17.10) и т.д будут выходить с последним гномом.

ilipnitsky ★★★ ()

Теперь в режиме обзора (Overview) окна будут отображаться в полном размере

Это как? Может имеется ввиду, то что расстояние между ними просто уменьшили?

kwinto ()

в принципе, они правильно сделали, раз отказались от трея.

Мол, реализация оч оч старая. Ну выкинуть они выкинули, мол, хотите старый трей, используйте расширение.

А новые реализации данной функции есть? Ведь трей нельзя выкидывать совсем, а лишь заменить на новую реализацию, новые апи, я не знаю.

Кто нибудь что нибудь об этом знает?

И да, я не читал прям всю статью, только выборочно. Если что, напишите тут в комментариях, если я что то не так понимаю.

koshmar ★★ ()

Отказ от использования системного трея (области уведомлений). Можно дальше использовать Topicon Plus. Подробнее;

У меня дисплей треснул от количества незамутненного мессианства по ссылке. Человеку, писавшему эту чушь, даже в голову не приходит, что могут существовать отличные от его личных взгляды на что-то.

pekmop1024 ★★★★★ ()

Итак, GNOME 3 сейчас является DE по умолчанию в таких популярных дистрибутивах, как:

Debian
Fedora
RHEL
CentOS
Ubuntu
SUSE Linux Enterprise Desktop

Неплохой, очень неплохой результат, для команды разработчиков GNOME 3.

EXL ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от EXL

Я вообще не представляю почему в серьёзных дистрах типа Debian и RHEL эта хрень находится в качестве основы. Как с такими инопланетянскими дизайном и эргономикой можно работать в режиме «ааааа, п***ец, всё срочно закончить два часа назааааад!!!». Кто этим пользуется? Я ни одного приятеля и знакомого на лине не встречал с этой ерундой. Уверен, от гнома откажутся рано или поздно в пользу KDE/Xfce/LxQt (если допилят).

cheshire_cat ()
Последнее исправление: cheshire_cat (всего исправлений: 1)

Переработан внешний вид Gnome Control Center

Мелочь, а приятно.

В Nautilus изменен механизм работы с архивами

Годно. Видимо, поняли, что их предыдущая идея была ну совсем дубовой и негибкой.

Пакеты Gnome теперь собираются с использованием Meson Build System

Гм. Видимо, ждать пакетов придётся долго :)

intelfx ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от cheshire_cat

ну вроде как полностью среда в себе, бровзер даже какой-то есть
другое дело - как это юзать, потыкал я давеча Endless OS, вступительная демка несколько минут разъясняла, где и что в третьегноме, NIH over 900k100500

PS поздравляю юзеров сабжа)

kott ★★★★★ ()
Последнее исправление: kott (всего исправлений: 1)

В работе гном неудобен ни в каком виде, ни с какими шеллами. Перепробовал всё что можно, но найти оптимальный вариант не смог. Других DE почти не пробовал, привык к неудобному гному.

rechnick ()
Ответ на: комментарий от cheshire_cat

Я вообще не представляю

Уверен, от гнома откажутся рано или поздно в пользу KDE/Xfce/LxQt (если допилят).

Ну ты сам себе всё объяснил двумя последними словами.

fornlr ★★★★★ ()

В GTK добавлена поддержка Emoji

Монитор буквально засмузиточил.

Улучшена работа Wayland

И бездна бездну призывает.(С) Какая синергия! Два ненужно утягивают друг друга в безвестность!

anonymous ()

Диалог сохранения и открытия файлов уже завезли? Или всё еще остается то нефункциональное убожество, когда проще из шелла это делать. Халявщики! И systemd им дали, как общий бекенд к системным вещам, так они совсем обленились, осталось только эмодзи добавлять, ага.

PtiCa ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от TheAnonymous

Если оно хотя бы на 50% будет _работать_ как на айфоне - уже ок.

Рожали этот центр лет 5, междупрочим, начали чуть ли не сразу, как запилили первую кривую версию! Не обижай юродивых

PtiCa ★★★★★ ()
Последнее исправление: PtiCa (всего исправлений: 1)
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