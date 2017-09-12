Gnome 3.26

в принципе, они правильно сделали, раз отказались от трея.

Мол, реализация оч оч старая. Ну выкинуть они выкинули, мол, хотите старый трей, используйте расширение.

А новые реализации данной функции есть? Ведь трей нельзя выкидывать совсем, а лишь заменить на новую реализацию, новые апи, я не знаю.

Кто нибудь что нибудь об этом знает?

И да, я не читал прям всю статью, только выборочно. Если что, напишите тут в комментариях, если я что то не так понимаю.