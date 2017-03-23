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GNOME 3.24

 


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После шести месяцев разработки стал доступен GNOME 3.24 «Portland».

Основные изменения:

  • Calculator:
    • Улучшенный интерфейс.
    • Более корректная работа с комплексными числами.
  • Nautilus:
    • Если для просмотра директории недостаточно прав, будет запрошен пароль.
    • Добавлена анимация кнопки, отображающей прогресс операции над файлами.
    • Иконки десктопа теперь отображаются в сеансе Wayland.
  • Calendar:
    • Поддержка Drag'n'drop при просмотре недели.
    • Добавление событий сразу на несколько дней недели.
    • Добавление событий, ограниченных по времени.
  • Photos:
    • Размер изображений в предпросмотре увеличен, теперь они подстраиваются, чтобы занять все доступное место на экране.
    • Новые инструменты редактирования фотографий.
    • При необходимости настройки онлайн-аккаунта, который используется Photos, будет выведено сообщение.
    • Отображение геотегов фотографии, если они имеются.
  • Polari:
    • Нажатие на ник открывает всплывающее окно, где можно начать чат или запросить пользователя об этом, если он не в сети.
    • Поддержка работы в фоновом режиме.
    • Добавлена проверка правописания.
    • При выборе комнаты выводится список доступных комнат.
  • Games:
    • Улучшено взаимодействие с пользователем.
    • Добавлена поддержка игр Libretro.
  • Web:
    • Улучшенный дизайн адресной строки.
    • Просмотр вкладок в виде списка.
    • Новый интерфейс управления закладками.
    • При вводе паролей по незащищенному соединению выводится предупреждение.
    • Добавлены фильтры EasyPrivacy.
    • Новый интерфейс удаления данных браузера.
    • Улучшенное обнаружение форм ввода.
  • Recipes:
    • Новое приложение для поиска кулинарных рецептов по базе кулинарных рецептов, наполняемой сообществом GNOME.
  • Software:
    • Отображается размер дискового пространства, занимаемого установленными приложениями.
    • Улучшение производительности при работе с Flatpak.
  • Онлайн-аккаунты создаются и редактируются в отдельном окне.
  • Новый дизайн настроек принтеров. Добавлено отображение уровня чернил.
  • Night Light: цветовая температура экрана меняется в зависимости от времени суток. Работает в X11 и Wayland (в отличие от redshift).
  • Новый переключатель в настройках пользователей.
  • Улучшенный дизайн панели уведомлений. Добавлен вывод информации о погоде.
  • Размер иконок увеличен с 256x256 до 512x512 для лучшей поддержки HiDPI дисплеев. Многие иконки были обновлены.
  • Планшеты Wacom полностью поддерживаются в сеансе Wayland. Возможно сохранять конфигурации и переиспользовать их с разными устройствами. Приложениям теперь могут быть назначены собственные паттерны.
  • Добавлено переключение между двумя видеокартами прямо из GNOME.

>>> Подробности



Проверено: Shaman007 ()

Планшеты Wacom полностью поддерживаются в сеансе Wayland

единственное окружение где они поддерживаются на иксах, а не написано что поддерживаются, а в итоге пшик. (юнити, кде, мате)

roco_constantin ()

Вот что меня бесит это то, что все ДЕ лепят себе калькулятор. Текстовый редактор. Рецепты. Архиватор блин. Ну небыло в винде архиватора. появился WinZip. Ну йоп. Делайте ДЕ. Сделайте магаз где будут платные, беспланые. Условно бесплатные программы. Нафиг нам нужно 10000 архиваторов. Каждый под свою ДЕ? Сосредоточьтесь на ДЕ.

dmxrand ()

Если для просмотра директории недостаточно прав, будет запрошен пароль root.

У меня у пользователя root нет пароля. Что произойдет? Это или неточность перевода, или они там наркоманы.

mandala ★★ ()
Ответ на: комментарий от mandala

Accessing root files – The admin backend

Since Nautilus was created, if a user wanted to open a folder where the user didn’t have permissions, for example a system folder where only root has access, it was required to start Nautilus with sudo.

However running UI apps under root is strongly discouraged, and to be honest, quite inconvenient. Running any UI app with sudo is actually not even supported in Wayland by design due to the security issues that that conveys.

So now we put a gvfs backend (kudos to Cosimo Cecchi) and we added support in Nautilus to open folders and files with no permission to access then conveniently into Nautilus itself. Now if you try to open a folder that requires special permissions it will ask for the root password with a dialog and once provided it will allow the user to navigate them without needing to restart the application or opening a new instance. The password is saved with a timeout so you can use access the file for some time, as is common with PolKit.

Без понятия, как они хендлят пустой пароль. Надо смотреть исходник.

mcgeek ()
Последнее исправление: mcgeek (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от mcgeek

Ни черта не понял всё равно, начали с судо, закончили рутом. Т.е. в вяленом нельзя пользоваться судо? Шикарно. Или это касается только их карманной фёдоры?

пустой пароль

Он не пустой, он lock.

mandala ★★ ()

Более корректная работа с комплексными числами.

Это просто божественно! Я джва года этого ждал! Я каждый день считаю комплексные числа на гномовском канкулаторе теперь буду делать это еще точнее!!!

Siado ★★★★★ ()
GNOME