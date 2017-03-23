После шести месяцев разработки стал доступен GNOME 3.24 «Portland».
Основные изменения:
- Calculator:
- Улучшенный интерфейс.
- Более корректная работа с комплексными числами.
- Nautilus:
- Если для просмотра директории недостаточно прав, будет запрошен пароль.
- Добавлена анимация кнопки, отображающей прогресс операции над файлами.
- Иконки десктопа теперь отображаются в сеансе Wayland.
- Calendar:
- Поддержка Drag'n'drop при просмотре недели.
- Добавление событий сразу на несколько дней недели.
- Добавление событий, ограниченных по времени.
- Photos:
- Размер изображений в предпросмотре увеличен, теперь они подстраиваются, чтобы занять все доступное место на экране.
- Новые инструменты редактирования фотографий.
- При необходимости настройки онлайн-аккаунта, который используется Photos, будет выведено сообщение.
- Отображение геотегов фотографии, если они имеются.
- Polari:
- Нажатие на ник открывает всплывающее окно, где можно начать чат или запросить пользователя об этом, если он не в сети.
- Поддержка работы в фоновом режиме.
- Добавлена проверка правописания.
- При выборе комнаты выводится список доступных комнат.
- Games:
- Улучшено взаимодействие с пользователем.
- Добавлена поддержка игр Libretro.
- Web:
- Улучшенный дизайн адресной строки.
- Просмотр вкладок в виде списка.
- Новый интерфейс управления закладками.
- При вводе паролей по незащищенному соединению выводится предупреждение.
- Добавлены фильтры EasyPrivacy.
- Новый интерфейс удаления данных браузера.
- Улучшенное обнаружение форм ввода.
- Recipes:
- Новое приложение для поиска кулинарных рецептов по базе кулинарных рецептов, наполняемой сообществом GNOME.
- Software:
- Отображается размер дискового пространства, занимаемого установленными приложениями.
- Улучшение производительности при работе с Flatpak.
- Онлайн-аккаунты создаются и редактируются в отдельном окне.
- Новый дизайн настроек принтеров. Добавлено отображение уровня чернил.
- Night Light: цветовая температура экрана меняется в зависимости от времени суток. Работает в X11 и Wayland (в отличие от redshift).
- Новый переключатель в настройках пользователей.
- Улучшенный дизайн панели уведомлений. Добавлен вывод информации о погоде.
- Размер иконок увеличен с 256x256 до 512x512 для лучшей поддержки HiDPI дисплеев. Многие иконки были обновлены.
- Планшеты Wacom полностью поддерживаются в сеансе Wayland. Возможно сохранять конфигурации и переиспользовать их с разными устройствами. Приложениям теперь могут быть назначены собственные паттерны.
- Добавлено переключение между двумя видеокартами прямо из GNOME.
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