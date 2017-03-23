Язык описания бинарных форматов Kaitai Struct v0.7

Состоялся новый релиз Kaitai Struct версии 0.7 — языка и набора программ, предназначенных для описания и разбора всевозможных бинарных форматов (например, сетевых пакетов, файлов с изображениями / аудио / видео, баз данных, архивов, контейнеров и т.д.). Предлагаемый комплект позволяет:

Релиз 0.7 ознаменовался масштабными изменениями, в числе которых:

поддержка многофайловых проектов, теперь можно полноценно импортировать одни .ksy в другие с помощью meta/imports (в том числе будет работать доступ к атрибутам классов и т. п.);

(в том числе будет работать доступ к атрибутам классов и т. п.); любые типы данных можно объявить размером «до байта-терминатора» с помощью terminator (ранее так можно было делать только со строками), а в случае заранее заданного размера также можно «обрезать» паддинг справа, если это нужно ( pad-right );

(ранее так можно было делать только со строками), а в случае заранее заданного размера также можно «обрезать» паддинг справа, если это нужно ( ); для пользовательских типов данных теперь можно указывать явно значение parent (и тем самым гибко регулировать формирование дерева объектов);

(и тем самым гибко регулировать формирование дерева объектов); к типам и атрибутам теперь можно добавлять ссылку на пункты оригинальной документации формата с помощью doc-ref ;

; существенно переработан процесс компиляции, который теперь делится на 3 этапа: парсинг YAML, прекомпиляция (единая для всех языков) и компиляция (индивидуальным компилятором конкретного целевого языка); это позволило упростить и сильно улучшить обработку ошибок — отныне все сообщения компилятора содержат указание на конкретное проблемное место; введено более 50 тестов, проверяющие сообщения на ошибочных входных .ksy;

генерируемый код теперь следит за тем, чтобы runtime-библиотека была совместимой версии и отказывается работать со слишком старой библиотекой;

масса новшеств в языке выражений: type casting, строковые литералы в одинарных и двойных кавычках, новые методы преобразования типов;

как всегда — несколько десятков исправленных багов, оптимизации и ускорение работы, внутренний рефакторинг компилятора, и многое другое.

Отдельно стоит отметить, что так как теперь наконец-то можно подключать .ksy как модули к своему проекту, начиная с версии 0.7 вместе с компилятором поставляется библиотека форматов (на момент релиза насчитывающая 60 штук), в том числе с такими распространенными структурами, как VLQ, ULEB128 и т. д.