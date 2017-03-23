Язык описания бинарных форматов Kaitai Struct v0.7

Состоялся новый релиз Kaitai Struct версии 0.7 — языка и набора программ, предназначенных для описания и разбора всевозможных бинарных форматов (например, сетевых пакетов, файлов с изображениями / аудио / видео, баз данных, архивов, контейнеров и т.д.). Предлагаемый комплект позволяет:
- разработать описание формата с помощью IDE, попутно проверяя соответствие формата какому-нибудь разбираемому файлу (это, в том числе, удобно использовать);
- скомпилировать разработанное описание с помощью компилятора в готовую библиотеку на одном из поддерживаемых целевых языков (C++, C#, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, Ruby);
- получить наглядную документацию формата в виде диаграмм.
Релиз 0.7 ознаменовался масштабными изменениями, в числе которых:
- поддержка многофайловых проектов, теперь можно полноценно импортировать одни .ksy в другие с помощью
meta/imports(в том числе будет работать доступ к атрибутам классов и т. п.);
- любые типы данных можно объявить размером «до байта-терминатора» с помощью
terminator(ранее так можно было делать только со строками), а в случае заранее заданного размера также можно «обрезать» паддинг справа, если это нужно (
pad-right);
- для пользовательских типов данных теперь можно указывать явно значение
parent(и тем самым гибко регулировать формирование дерева объектов);
- к типам и атрибутам теперь можно добавлять ссылку на пункты оригинальной документации формата с помощью
doc-ref;
- существенно переработан процесс компиляции, который теперь делится на 3 этапа: парсинг YAML, прекомпиляция (единая для всех языков) и компиляция (индивидуальным компилятором конкретного целевого языка); это позволило упростить и сильно улучшить обработку ошибок — отныне все сообщения компилятора содержат указание на конкретное проблемное место; введено более 50 тестов, проверяющие сообщения на ошибочных входных .ksy;
- генерируемый код теперь следит за тем, чтобы runtime-библиотека была совместимой версии и отказывается работать со слишком старой библиотекой;
- масса новшеств в языке выражений: type casting, строковые литералы в одинарных и двойных кавычках, новые методы преобразования типов;
- как всегда — несколько десятков исправленных багов, оптимизации и ускорение работы, внутренний рефакторинг компилятора, и многое другое.
Отдельно стоит отметить, что так как теперь наконец-то можно подключать .ksy как модули к своему проекту, начиная с версии 0.7 вместе с компилятором поставляется библиотека форматов (на момент релиза насчитывающая 60 штук), в том числе с такими распространенными структурами, как VLQ, ULEB128 и т. д.
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