Kaitai Struct 0.6

А может kaitai обойтись без std::ifstream, допустим указателем на uint8_t и размером данных? Можно ли узнать минимальный размер необходимых данных для желаемого типа?

uint32_t minSize = kaitai::getMinSize(git_t); // load data in to memory const uint8_t* data; uint32_t minSize; kaitai::kstream ks(data, minSize); gif_t g = gif_t(&ks); if (g.isDataValid()) { // bingo! } else { // try another format }