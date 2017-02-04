Kaitai Struct 0.6

Писание на KSY не считается? :) Ничем не лучше дампера на скриптовом языке.



По-моему - лучше. Собственно, весь KS и вырос ровно из того, что мне надоело в пятнадцатый раз писать примерно одно и то же в дампере, еще и зная, что весь этот код придется выкинуть, а после этого еще писать совершенно скучную документацию и рисовать таблички для сотрудников, а потом еще и написать все то же самое на C++.

Там, где на скриптовом языке надо писать по 2-3 длинных строчки, вставляя кучу отладки, на KS достаточно зачастую одной. Отладку и дампинг вставлять тоже не нужно, визуализатор покажет все в разы удобнее, чем может весьма коряво отобразить дампер.

выгоднее в архитектуре аппликухи предусмотреть возможность визуализации и анализа данных и наваять соотв. фронтенд для этого (благо он не сложный). Потому как в таком случае и парсеры пишутся «по живому», сразу в проект



А потом в один прекрасный момент все съезжает на один байт и начинается обвешивание этого решения тучей отладки, здесь вывести смещение, здесь подампить сколько-то в hex, здесь еще какие-то условные обозначения придумаем, чтобы в этом потоке на несколько мегабайт что-то глазами можно было найти - и пошло-поехало.

На самом деле истина где-то посередине. Я вполне понимаю, что когда работаешь с графическими форматами - зачастую что-то (координаты, например) удобно сразу в приложении смотреть. Но если как раз смещения или что-то съезжает и приложение начинает показывать чепуху или падать - тут, по-моему, возможность переключиться в дерево объектов по сути одной кнопкой сильно помогает.