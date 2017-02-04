fish 2.5.0

Вышла новая версия командной оболочки fish (friendly interactive shell), цель разработчиков которой — создать более интерактивную и удобную альтернативу прочим оболочкам.
Основные изменения:
- Клавиши Home, End, Insert, Delete, Page Up и Page Down теперь работают при использовании режима с Vi-подобными сочетаниями клавиш.
- Для сборки новой версии на GNU/Linux требуется g++ 4.8 и новее либо clang 3.3 или новее.
- Для Ubuntu 12.04, Debian 7 и 64-битных версий RHEL/CentOS 5 и 6 больше не будут публиковаться бинарные сборки.
- При попытке выйти из оболочки при запущенных фоновых процессах будет появляться предупреждение (при повторной попытке фоновые процессы будут прерваны).
- С помощью функции
randomтеперь можно выбрать случайное значение из списка (list), сделать это можно с помощью задания аргументов
start,
stopи
step. Также для этого можно использовать новую команду
choice.
- Добавлен режим сочетаний клавиш
fish_hybrid_key_bindings, совмещающий Emacs-подобные и Vi-подобные сочетания клавиш.
- При некорректном объявлении функции теперь возвращается ошибка, в fish 2.3.0 и 2.4.0 функция была бы объявлена в любом случае.
- С этой версии fish больше не выводит предупреждение при обнаружении запущенной оболочки более старой версии.
- Улучшена совместимость с Android, MSYS/mingw и Solaris.
- Теперь
testвозвращает ошибку при попытке проведения численных операций над некорректными данными.
- Параметры
--authoritativeи
--unauthoritativeфункции
completeобъявлены устаревшими и удалены.
statusтеперь принимает подкоманды (subcommands).
- Исправлена ошибка, вызывавшая выделение лишнего символа при выделении текста.
- Исправлены недочёты с индексами списков.
- Изменено поведение функции
fish_mode_prompt, теперь это просто обёртка над
fish_default_mode_prompt.
- Команда
alias, запущенная без параметров, теперь выводит список всех алиасов.
- Функция
completeтеперь принимает пустые строки в качестве описаний, задаваемых параметром
-d.
- Функция
commandтеперь может быть запущена с параметром
-q(
--quiet) при использовании параметра
--search; использоваться эта функция может для того, чтобы узнать, присутствует та или иная команда в скрипте.
- Аббревиатуры теперь могут быть переименованы командой
abbr --rename.
- Исправлены проблемы с копированием вывода команды
help.
helpтеперь запускает браузер, определённый в переменной
$fish_help_browser.
- Устранены потери данных при слиянии истории.
- При вводе команды с неверным синтаксисом значение переменной
$statusтеперь становится равным 123.
- Добавлена функция
prompt_hostname, выводящая имя хоста.
- Функция
__fish_man_pageтеперь распознаёт подкоманды (subcommands). К примеру, при вводе
git addи нажатии Alt + H будет выводиться справочная страница (man) для
git-add, а не
git.
- Добавлена функция
edit_command_bufferдля редактирования буферов во внешних редакторах.
set_colorтеперь поддерживает режимы italic (курсив), dim (затемнение) и reverse (реверс).
- Использование файловых систем, в которых блокировка файла происходит медленно, например некорректно настроенного NFS-раздела, теперь не скажется на производительности fish.
- Улучшено дополнение команд для
apt,
fusermount,
make,
netctl-auto,
nmcl,
pygmentizeи
tar.
- Добавлено дополнение команд для
VBoxHeadless,
VBoxSDL,
base64,
caffeinate,
dconf,
dig,
dpkg-reconfigure,
feh,
launchctl,
lxc,
mddiagnose,
mdfind,
mdimport,
mdls,
mdutil,
mkvextract,
nvram,
objdump,
sysbench,
tmutil.
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