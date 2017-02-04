fish 2.5.0

Быстрая подсветка синтаксиса. Нативный поиск в истории по мере набора, который не тормозит в отличие от педальной реализации для zsh. Дополнение в целом тоже быстрее, иногда во много раз, а возможности примерно те же.

Больше пяти лет пользуюсь zsh, жду когда fish допилят.