Qupzilla 2.1.0

Жаль что konqueror практически не развивается, он как браузер мне был бы гораздо более приятен в качестве «браузера на qt».

Ибо в винде эта капзилла точно никому не нужна, гномеры-любители «легковесной нетрадиционности» же сюда и не посмотрят и в плане тулкита, и поставят себе если не фокса, то какой-нибудь мидори.

А в плане интеграции с kde капзилла с конкверором не идет ни в какое сравнение. Сейчас скачаю пакет - посмотрю, есть ли там те же мерзкие глюки с html5-video - баг ли это QtWebEngine, или же проявляется только в конке.