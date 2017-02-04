Состоялся релиз Qupzilla 2.1.0 — браузера, основанного на движке QtWebEngine (версии blink, движка Chromium, интегрированной с Qt).
Основные изменения:
- Возвращены такие возможности, как поддержка печати, проверка орфографии, задание UserAgent для каждого домена, опция для удаления cookie при закрытии браузера.
- Теперь на вкладке, в которой воспроизводится звук, отображается индикатор, с возможностью отключения звука.
- Появилась опция для включения нативных полос прокрутки.
- Добавлена опция для удаления кеша при закрытии.
- Реализована опция для отображения панели закладок при вводе в адресной строке.
- Появилась опция для отображения панели навигации при открытии новой вкладки в полноэкранном режиме.
- Каждая вкладка теперь имеет свою панель поиска.
- Исправления при работе на HighDPI-экранах.
>>> Скачать
>>> Подробности