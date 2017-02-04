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Qupzilla 2.1.0

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Состоялся релиз Qupzilla 2.1.0 — браузера, основанного на движке QtWebEngine (версии blink, движка Chromium, интегрированной с Qt).

Основные изменения:

  • Возвращены такие возможности, как поддержка печати, проверка орфографии, задание UserAgent для каждого домена, опция для удаления cookie при закрытии браузера.
  • Теперь на вкладке, в которой воспроизводится звук, отображается индикатор, с возможностью отключения звука.
  • Появилась опция для включения нативных полос прокрутки.
  • Добавлена опция для удаления кеша при закрытии.
  • Реализована опция для отображения панели закладок при вводе в адресной строке.
  • Появилась опция для отображения панели навигации при открытии новой вкладки в полноэкранном режиме.
  • Каждая вкладка теперь имеет свою панель поиска.
  • Исправления при работе на HighDPI-экранах.

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Проверено: Klymedy ()
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А почему у них столько bring-back'ов в изменениях? Издержки порта на новый движок или на каком-то этапе в разработку пробрались гномеры?

dogbert ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от intelfx

Ну что поделаешь. Нормальный десктопный браузер должен поддерживать расширения. Без них он сгодится разве что для LiveCD и не более того.
Очень жаль, что нормальных десктопных браузеров всего 2: Firefox и Chrome. Хотелось бы побольше альтернатив и здоровой конкуренции.

Rinaldus ★★★★★ ()
Последнее исправление: Rinaldus (всего исправлений: 2)

с десяток сайтов(закладок) и не продержался и пол часа, печаль, буду дальше храмого юзать, он хотя бы неделю с сотню закладок выдерживает, хотя по итогу тоже падает, но неделя vs полчаса, ну вы поняли

anonymous ()
Ответ на: комментарий от RazrFalcon

Я тоже так подумал, и попробовал на слабой железке запустить Хромиум, по отзывчивости, потреблению памяти и времени холодного старта - хромиум отпал еще до того как я открыл на нем хоть одну страницу.

aplay ★★★ ()

Жаль что konqueror практически не развивается, он как браузер мне был бы гораздо более приятен в качестве «браузера на qt».

Ибо в винде эта капзилла точно никому не нужна, гномеры-любители «легковесной нетрадиционности» же сюда и не посмотрят и в плане тулкита, и поставят себе если не фокса, то какой-нибудь мидори.

А в плане интеграции с kde капзилла с конкверором не идет ни в какое сравнение. Сейчас скачаю пакет - посмотрю, есть ли там те же мерзкие глюки с html5-video - баг ли это QtWebEngine, или же проявляется только в конке.

wolph ()
Ответ на: комментарий от buratino

ёжик, напиши порт для OpenBSD - хотя бы в wip

похожи-ли бздуны на детей стоящих у витрины. смотрят на сладости, пускают слюни, вот только желанное приобрести не могут.

слаковод в тебе не умер, жив ещё? хочешь удовлетворить зависимости и сорать с сырцов?

anonymous ()
Ответ на: комментарий от wolph

Хм, попробовал - таки в капзилле с html5-video все норм, значит это мерзкий баг конкера, а не qt. Жаль, надеюсь его пофиксят.

Собрал rpm'ки для openSUSE Tumbleweed, вдруг кому пригодятся: https://drive.google.com/open?id=0B1L5EVSHWnklYkw4OERoek5tTXM

wolph ()
Ответ на: комментарий от wolph

Собрал rpm'ки для openSUSE Tumbleweed, вдруг кому пригодятся:

вряд ли, есть в репах

а вот html5-видео нормально работает только если самому пересобирать libqt5-qtwebengine c опцией use_proprietary_codecs

kott ★★★★★ ()
Последнее исправление: kott (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от kott

вряд ли, есть в репах

Ну, я просмотрел по obs - в репах же вроде все еще 2.0.1, а не 2.1.0 Было бы в репах - я бы и сам из реп поставил.

а вот html5-видео нормально работает только если самому пересобирать libqt5-qtwebengine c опцией use_proprietary_codecs

Хм, обязательно попробую. Только почему оно тогда и на шебемочках дохнет? Там то ничего проприетарного нет. Хм. И тогда почему qupzilla нормально работает с тем же непересобранным libqt5-qtwebengine?

wolph ()
Последнее исправление: wolph (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от wolph

Ну, я просмотрел по obs - в репах же вроде все еще 2.0.1, а не 2.1.0

у XRevan кажись есть уже, как быстро в главную репу попадет - хз

Только почему оно тогда и на шебемочках дохнет?

на ком?

тогда почему qupzilla нормально работает с тем же непересобранным libqt5-qtwebengine?

где vp9 - работает, а h264 - фиг
https://www.youtube.com/html5
http://html5test.com/

kott ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от wolph

Собрал rpm'ки для openSUSE

Кстати, после выхода 2.0 решил попробовать этот qupzilla, deb-пакета для ubuntu так и не нашел. Есть РРА, но там все умерло на 1.8, автор забил и сказал кому надо собирайте сами как хотите а мне похер типа на пользователей. В репозиториях только старые версии, не на blink. Зная какое старье обычно в репозиториях ubuntu думаю новые версии на blink появяться к середине 2020-ых. Как всегда в остальных дистрибутивах давно есть то что в ubuntu появится лет через десять.

mbivanyuk ★★★★★ ()
Последнее исправление: mbivanyuk (всего исправлений: 1)

Хорошая новость.

Радует, что проект развивается — хромой и жирнолис совсем страшны стали, Midori по-прежнему падает, Dillo ничерта не умеет, а Surf не каждому удобен. А тут толковый легковес для «обычного пользователя»™

sand_circle ()
Ответ на: комментарий от cetjs2

qt не хочется использовать, но, может быть, и напишу.

учти, что в 6.1 qt5 уже не монолитный, а модульный

по всем вопросам с qt можешь обращаться напрямую к Вадиму (zhuk@), на русском языке :)

buratino ★★ ()
Ответ на: комментарий от sand_circle

есть ещё разные luakit и vimb (я их лично ставил в openbsd, работают, только не помню, кто как - там ещё третий был, но его недавно удалили, а я даже не помню, за что)

otter тоже достаточно резвый

buratino ★★ ()
Ответ на: комментарий от cetjs2

за старый webkit, нет?

не знаю, нормального способа читать логи у меня нет - раньше я хоть эху грабил с marc.info, а теперь не граблю :)

на зеркале гитхаба это тоже делать неудобно

поэтому надо найти коммит и там уже узнать причину

buratino ★★ ()
Ответ на: комментарий от reedych

Бабла никто не накидывает, потому что Haiku никому не интересна, кроме кружка любителей, как и Kolibri. Насчёт хорошести: как там обстоят с правами и пользователями?

densss ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Rinaldus

Очень жаль, что нормальных десктопных браузеров всего 2: Firefox и Chrome.

По отзывам, ещё uzbl весьма годен, но нуждается в допилке, что подходит не всем. Попробовать его, что ли, снова…

Dmitry_Sokolowsky ★★★★★ ()
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