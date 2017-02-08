Vivaldi 1.7

Web-разработчик

Потому что бизнес, потому что браузеров как до жопы. Потому что на чистом JS без фреймворков серьезную бизнес-логику не построишь и команду нормальную не найдешь. Каждый разраб будет как в басне - каждый в свою сторону.

Бизнес диктует появление фреймворков. Вот и используем. И компилируем. И собираем. Отсюда и Babel, и ES6/7/8, Angular и React.

То, что хомячки воют, что им пару мегабайт грузить - плевать на вас с высокой колокольни.

Вы не видите причину. Не видите дальше своего Notepad++.

Просто поинтересуйтесь, что используют крупные компании и сами поймете.