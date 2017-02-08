Состоялся релиз Vivaldi 1.7 — браузера, следующего принципам организации классического интерфейса Opera (до версии 15) и основанного на движке Blink. От Chromium и остальных браузеров на его основе Vivaldi отличается наличием большого количества настроек, режима вертикального отображения панели вкладок, возможности блокировки нежелательного контента, заметок и многим другим. Пользовательский интерфейс выполнен c использованием JavaScript, React и NodeJS.
Cделанные проектом изменения для Chromium публикуются под открытой лицензией; исходный код интерфейса также открыт, но под несвободной лицензией.
Доступны официальные сборки для GNU/Linux, Windоws и macOS.
Основные изменения:
- На macOS теперь используется системный вывод уведомлений.
- Поисковик по умолчанию заменён на startpage.com
- Страницы без SSL/TLS теперь имеют свой индикатор.
- Добавлена возможность скрытия расширений в адресной строке.
- Добавлена возможность раскрытия доменов первого уровня через
Ctrl+Enter
- Добавлена возможность настройки отложенной загрузки содержимого закреплённых вкладок.
- Улучшены возможности приглушения звуков во вкладках, теперь можно разом приглушить звук во всех вкладках или во всех вкладках, кроме текущей.
- Добавлена функция для создания скриншотов, позволяющая сделать снимок всей страницы, а также частей, выходящих за границы видимой части окна.
- Chromium обновлён до 56.0.2924.88
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