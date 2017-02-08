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Vivaldi 1.7

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Состоялся релиз Vivaldi 1.7 — браузера, следующего принципам организации классического интерфейса Opera (до версии 15) и основанного на движке Blink. От Chromium и остальных браузеров на его основе Vivaldi отличается наличием большого количества настроек, режима вертикального отображения панели вкладок, возможности блокировки нежелательного контента, заметок и многим другим. Пользовательский интерфейс выполнен c использованием JavaScript, React и NodeJS.

Cделанные проектом изменения для Chromium публикуются под открытой лицензией; исходный код интерфейса также открыт, но под несвободной лицензией.

Доступны официальные сборки для GNU/Linux, Windоws и macOS.

Основные изменения:

  • На macOS теперь используется системный вывод уведомлений.
  • Поисковик по умолчанию заменён на startpage.com
  • Страницы без SSL/TLS теперь имеют свой индикатор.
  • Добавлена возможность скрытия расширений в адресной строке.
  • Добавлена возможность раскрытия доменов первого уровня через Ctrl+Enter
  • Добавлена возможность настройки отложенной загрузки содержимого закреплённых вкладок.
  • Улучшены возможности приглушения звуков во вкладках, теперь можно разом приглушить звук во всех вкладках или во всех вкладках, кроме текущей.
  • Добавлена функция для создания скриншотов, позволяющая сделать снимок всей страницы, а также частей, выходящих за границы видимой части окна.
  • Chromium обновлён до 56.0.2924.88

>>> Подробности



Проверено: maxcom ()

От Chromium и остальных браузеров на его основе Vivaldi

Шта

Пользовательский интерфейс выполнен c использованием JavaScript, React и NodeJS.

Ещё хипстерских рамопожиралок - жрать, жрать и жрать!

reedych ()
Ответ на: комментарий от uin

Уже докукарекались и веб действительно стал хипстерской рамопожиралкой. Был веб нормальный, не жручий. А щас, каждая вторая страница тянет пару мегабайт js-скриптов.

Zidane ()
Ответ на: комментарий от uin

фронтенд веб станете называть хипстерской поделкой просто потому что он на html+js+css

Вообще-то, так и есть. К огромному сожалению.

intelfx ★★★★★ ()
Последнее исправление: intelfx (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от reedych

Когда делают такой бред

Бред это тащить в современный браузер какие то корявые тулкиты и платформозависимые костыли для фронтенда, при том что в нем уже есть html/js/css, которые позволяют реализовать такой же интерфейс.

uin ★★ ()

Спасибо, поблевал Пора бы уже банить за посты о Хромых поделиях. Прям спам какой-то Везде хром, хром, хром с нескучными обоями и новым кодовым названием

turbulizator ()
Ответ на: комментарий от Zidane

Уже докукарекались и веб действительно стал хипстерской рамопожиралкой.
каждая вторая страница тянет пару мегабайт js-скриптов.

Ну так нехрен писать веб на чем попало и потом компилировать это в js код, который получается раздутым синхронным и глючным.

Если вот в этом смысле то да, пожалуй хипстотой попахивает, но как раз не из за js+html, а из за того что пишут на всяких go, angular и потом компилируют это в js получая раздутый, синхронный и очень часто довольно глючный код.
(А на pure js пишут серверсайд приложения, обмазавшись промисами с ног до головы, лол)

uin ★★ ()
Ответ на: комментарий от voltmod

Ну и где автоподстановка слов в поиске гугла?

Ты хочешь чтобы во время набора слова «художественный», после первых двух букв «й краткое» само подставлялось?

anonymous ()

исходный код интерфейса также открыт, но под несвободной лицензией

В полку Monkey's Audio и Wal Commander прибыло. В принципе, это лучше, чем полное отсутствие исходников - можно хотя бы под свой дистрибутив собрать, если припрёт.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от uin

Web-разработчик

Потому что бизнес, потому что браузеров как до жопы. Потому что на чистом JS без фреймворков серьезную бизнес-логику не построишь и команду нормальную не найдешь. Каждый разраб будет как в басне - каждый в свою сторону.

Бизнес диктует появление фреймворков. Вот и используем. И компилируем. И собираем. Отсюда и Babel, и ES6/7/8, Angular и React.

То, что хомячки воют, что им пару мегабайт грузить - плевать на вас с высокой колокольни.

Вы не видите причину. Не видите дальше своего Notepad++.

Просто поинтересуйтесь, что используют крупные компании и сами поймете.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от reedych

Ещё хипстерских рамопожиралок - жрать, жрать и жрать!

А что надо, на цепепе + куте? :-) Лол :-) Милый человек, Visual Studio Code создан с помощью Node.js и Electron, а не на голом C++ :-) В корпорации Майкрософт люди не глупые, ты уж не сомневайся :-) И Visual Studio Code работает быстрее, чем не хипстерский Emacs, не умеющий в многозадачность в рамках инстанца :-) Хотя, пользоваться Visual Studio Code мне не нужно, но мне было бы как-то всё равно, сколько памяти он съест, если была бы потребность в его функциях :-) В магазине памяти много :-)

anonymous ()
Ответ на: Web-разработчик от anonymous

Re: Web-разработчик

Бизнес диктует появление фреймворков. Вот и используем. И компилируем. И собираем. Отсюда и Babel, и ES6/7/8, Angular и React.

Колосс на глиняных ногах. На первый взгляд конечно все замечательно, но начиная погружаться люди быстро разочаровываются - сложно и неблагодарно. Отсюда и большой спрос на фронт-энд разработчиков теперь.
По сути все эти технологии - большой костыль, при первой же возможности заменят на что-то более элегантное. А значит не лучшая инвестиция своих усилий в будущее, люди подальновидней предпочитают с этим не связываться.

anonymous ()
Ответ на: Web-разработчик от anonymous

Re: Web-разработчик

Каждый разраб будет как в басне - каждый в свою сторону

если нормальный разраб, такого не будет и будет норм pure js, pure html и проч. но нынче важно не как сделать, а когда. оно и понятно: в копроэкономике нужно скорее продать, потому что завтра деньги обесценятся и ты как минимум не заработаешь. вот и имеем то что имеем: специалист не нужен - он думает, на думать надо время. куда выгоднее добрать миллиард макак, которые тебе раз в час будут выкатывать релиз, трэвис этот релиз собирать, а амазон хостить, маркетологи разводить лохов, получать денежки и всё заново по-кругу. и эти самые реактонгуляры как раз и запилены для того, чтобы примитивную работу упростить настолько, чтобы любой школьник из 5-го «В» был не просто школьником а стал «фронтенд инжинер». и как бонус получаем вендор лок, прочие прелести видимого упрощения (а на деле бесполезного переусложнения) и щепотку заработка для инфраструктурных компаний (ну а чё они всего лишь помогают школьнику из 5 «В» делать мир лучше за всего чуточку маминых денежек).

Отсюда и Babel, и ES6/7/8, Angular и React

отсюда получаются тонны говна и вот такие поделия https://react-bootstrap.github.io/ это же праздник безумия и постмодернизма. только вдумайся, чтобы тупо покрасить контролы люди грузят стили через js. а вместо тупого добавления к своим дивам пары лишних классов (которые элементарно запомнить или открыть доку) создают в рантайме 2 экземпляра дом дерева и запихивают все эти дивы через оба дерева в страницу. если без терминов издалека взглянуть на это дело, уже и смеяться не хочется - настолько всё грустно.

только es6-7-8 ты приплёл не к месту. это всего лишь черновики развития скриптового язычка

anonymous ()
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